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Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины

Представители команды кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского говорят о необходимости расширения "нормандского формата" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе как об одном из первых решений, которое будет принято в случае избрания Зеленского

 Кандидат хотів би запросити для участі в «нормандському форматі» США і Велику Британію.  Це гарна ідея, участь цих країн могла б посилити тиск на Росію.  Однак проблема в тому, що формат переговорів визначає не Україна.  І навіть не Україна з Німеччиною і Францією.  Формат переговорів і його розширення - це питання до всіх учасників.  А значить, і до Росії.

 Представники команди кандидата можуть бути здивовані, але у Росії, у Путіна теж є свої інтереси.  І головний з них - це капітуляція України, повернення її до російської сфери впливу.  Як бачимо, для вирішення цієї проблеми Путін пішов навіть на війну з Україною.  І цей його інтерес нікуди не дінеться після президентських виборів.  Так який же сенс йти на розширення формату - навіть якщо уявити собі, що з ним погодяться потенційні учасники?

 Тому що у потенційних учасників можуть бути свої міркування.  США ведуть переговори з Росією в двосторонньому форматі.  І цей формат не працює - втім, як не надто працює і "нормандський".  Демонструвати власне дипломатичне безсилля - явно не в інтересах Вашингтону.  А про інтереси Лондона зараз говорити не просто: після «брекзіту» Велика Британія є буквально паралізованою в результаті того самого "народовладдя", запровадження якого є одним з важливих намірів кандидата Зеленського.

 Тому нікому не потрібно тішити себе ілюзіями.  Війна буде затихати, відновлюватися, але нікуди від нас не дінеться, як нікуди не дінеться і бажання Росії повернути Україну.

 Головне завдання президента України - протистояти цьому наміру, захищати суверенітет країни, взаємодіяти з державами, які цей суверенітет підтримують.  В умовах воюючої країни це і є зміст слів «гарант Конституції».

 Все інше - боротьба з корупцією, народовладдя та інші важливі слова - це, звичайно, дуже добре.  Але в разі військової поразки або політичної капітуляції ці слова ніякого значення мати не будуть.

 Тому що в цьому випадку ми будемо жити не за планом Зеленського або планом Порошенка, а за планом Путіна.

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