10 вопросов без ответов по поводу авиакатастрофы Ту-154М Леха Качиньского в Смоленске

10 апреля, 2019, 15:37

Дмитрий Добрый

Современная Польша имеет две связанные с российской Катынью национальные трагедии. Они там так и называются - "Катынь" и "Катынь-2"

Первый раз неподалеку от расположенного в верховьях Днепра поселка с жутким белорусским названием сталинский режим уничтожил вывезенных из оккупированных территорий польских офицеров, что потом "списали" на гитлеровцев, второй раз, уже при президентстве Медведева и премьерстве Путина, там навсегда осталась элита Республики Польша, включая тогдашнего президента Леха Качиньского, его супругу Марию, вице-спикеров Сейма и Сената, парламентариев и еще десяток чиновников высшего ранга и представителей интеллигенции.

В целом, вместе с экипажем, погибли 96 человек. Ровно девять лет назад, утром 10 апреля 2010 года, они рейсом из Варшавы направлялись на траурные почести, посвященные памяти казненных в 1940-м. Приняв официальную польскую делегацию такого уровня, российская сторона официально бы подтвердила причастность государственных органов к ранее замалчиваемым и искаженным событиям Второй мировой.

События того дня и дальнейшие попытки расследования породили несколько версий, вокруг которых накоплено множество аргументов и контраргументов. Тогда как неопровержимых фактов на самом деле мало, поскольку большинство из них, очевидно, задокументированы в секретных московских архивах. А то и нигде не зафиксированы. Так гораздо легче ... Независимо от того, что там на самом деле произошло.

Мы сформулировали 10 главных вопросов, связанных с самой большой и самой болезненной для поляков авиакатастрофой. Вразумительных ответов на них нет до сих пор.

1. Почему борт Качиньского должен был приземлиться на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома "Северный", а не воспользовался гражданской инфраструктурой?

Россияне говорят, что так было бы "надежнее", "удобнее" и вблизи ничего не военного не нашлось. И настаивают, что с их стороны все было безупречно, однако учитывая туман и в совершенно незнакомую им местность, польские пилоты "ошиблись" и на скорости врезались в соседнюю лесополосу. В Москве также любят подчеркивать, что якобы в кабине находился лично господин Качиньский, который якобы непосредственно руководил тем, что и как делать.

Варшавская же light-версия говорит о граничащем со злым умыслом непрофессионализме российских диспетчеров. Есть еще hard-версия, о ней будет дальше.

2. Что привело к грандиозному взрыву?

Настолько сильному, что, как хорошо видно на фото и видеоматериалах, растерзанный корпус самолета был опрокинут вверх ногами. Или аж такого взрыва не было и машина перевернулась на спину из-за того, что "споткнулась" о землю? Но какой же тогда должна была быть скорость этого Ту-154? Еще и при заходе на посадку?

Многолетним расследованием всего, что связано со Смоленской трагедией, с польской стороны занималась комиссия действующего ныне министра обороны РП Антония Мацеревича. Им активно привлекались британские и американские специалисты по авиатехнике. Зато оппоненты партии "Право и справедливость", к которой относятся и собственно Мацеревич, и президент Дуда, и братья Качиньские, обвиняют ПиС в чрезмерном внимании к данной теме, за счет чего они, мол, и вернулись к власти. Во время самой трагедии премьером был, напомним, нынешний глава Европейского совета Дональд Туск.

Так вот, комиссия Мацеревича не согласилась с согласованной российско-польской позицией о погодных условиях, досадном случае, чьих-то ошибках и роковой березе, споткнувшись о которую и взорвался самолет. Взрыв, по этой версии, был, но прежде всего не авиационного горючего, а тротила, которым были наполнены критически важные части воздушного суда (в первую очередь крылья). А горючее сдетонировало вслед.

3. Если версия с тротилом имеет право на существование, значит, самолет минировали на территории Польши? Кто это делал?

Речь идет о диверсионной деятельности российских спецслужб? Или ответственность лежит на конкурентах Качиньского и его партии внутри страны? Действовала ли "третья сила", которая пыталась "перессорить" два "братских народа" и помешать взаимопониманию вокруг Катыни-40 (у авторов из Российской Федерации можно и такое прочитать)?

4. Каким образом объяснить длительный отказ Кремля предоставить польским следователям фрагменты самолета для проведения экспертизы?

Если с их стороны все "чисто", а "виноваты" туман, береза, пилоты и едва не лично покойный господин Качиньский, то в чем же тогда дело?

5. Почему в своем первом интервью после трагедии российский министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу говорит, что распад самолета начался еще в воздухе, но позже это не было принято во внимание?

Цитируем министра:

"Первые фрагменты лежат в 500 м отсюда. Это левое крыло. Распад самолета начался еще в воздухе, примерно в километре отсюда".

Зацепка с крылом, отметим, является одним из ведущих аргументов парламентской комиссии Мацеревича в пользу польской hard-версии с минированием. Вопреки рассуждениям, положенным в основу light-версии правительственной комиссии Миллера, и почти идентичным выводам россиян.

6. Как это так, что никто не выжил?

Высота падения Ту-154 была менее 20 м. Даже учитывая все вышеуказанное кто-то из почти сотни людей на борту в таких случаях непременно бы остался вживых. Но чего мы тогда об этом не знаем?

Их, извините, добивали? Была какая-то команда по "зачистке"?

На изложенной в YouTube любительской видеосъемке, якобы наскоро записанной одним из местных жителей в первые минуты после катастрофы, можно, во-первых, рассмотреть определенные отдельные силуэты, во-вторых, услышать звуки, похожие на выстрелы, в-третьих, разобрать что-то вроде слова и выражения на польском языке, которые в переводе, в частности, означают "В глаза смотри", "Не убивай" и тому подобное.

Противники теории заговора эти неоднозначные кадры, в свою очередь, объясняют довольно просто:

человеческие фигуры - это не те, кто уцелел, а спасатели или кто-то прибежал посмотреть, что к чему, с прилегающих улиц;

звуки выстрелов, по их мнению, давали разогретые в пожаре патроны с боекомплектов президентской охраны;

польского языка там тоже быть не может, в отличие от сплошного российского сквернословия от прохожих и автора видео, или, возможно, спасатели между собой перекликаются, которые первыми прибыли на место, потому что запись, хоть и уникальная, но не качественная, да и пожарные сирены шумят.

Первое профессиональное видео. От Славомира Вишневского по телевидению Польши

7. Кто распорядился вскоре после 10 апреля забетонировать непосредственное место падения Ту-154 и устроить на нем автостоянку?

Чья частная прихоть? На режимном объекте?

8. В близкой к ПиС польской прессе утверждалось о замене останков погибших. В такое можно верить?

Речь шла, извините за натуралистические подробности, о частях тел от разных людей в одном гробу. Либо об одном теле, но совсем другом, то есть не том, на которое было выписано документы.

Самые громкие скандалы подняли дочь общественного деятеля, представителя Польской катынской федерации Анджея Сариуша-Сконпоского и семья генерала Бронислава Квятковского, которой из России пришло то, что осталось не от одного, а от восьми пассажиров. Или, вообще, не от пассажиров... Итак, есть конкретные люди с именами и фамилиями. Неужели они пошли бы - во имя чего бы то ни было - на аж такую мистификацию?

Конспирологи в отношении проблем с телами нашли свое объяснение. А не свидетельство ли это, говорят они, стремления россиян скрыть смертельные пулевые ранения в ходе "зачистки" или повреждения, полученные в результате необычного взрыва?

9. Польские журналисты, опять же со ссылкой на родственников, писали и о мобилках жертв катастрофы, которые еще некоторое время были "в сети". О чем речь?

Когда стало известно о падении борта №1 поляки начали сразу звонить тем, кто летел в Катынь. У некоторых были слышны вызовы. Случалось и такое, что в ответ на входящие звонки из Польши в России кто-то брал трубку. Но не говорил, сбрасывал.

Загадочного здесь, пожалуй, ничего нет. Какой-то процент телефонных аппаратов мог остаться не повреждеными или относительно не поврежденными и попасть в руки обычных воришек, а им нужно было время на замену SIM-карты. Кем бы они ни работали и какие бы звездочки не носили на погонах.

10. Чем обусловлены подозрительные неестественные смерти и самоубийства тех граждан Польши, кто в начале 2010-х годов критиковал следствие и имел свои соображения или материалы по поводу трагедии?

Вот некоторые из них: