Экзамен с видео и электронный журнал занятий. Как изменились правила получения водительских удостоверений - инфографика

8 апреля, 2019, 17:08

Ульяна Букатюк

Уже в течение полугода украинцев ждут существенные изменения при получении водительских удостоверений. Что изменится

5 марта Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитацией автошкол.

Уже в течение полугода украинцев ждут существенные изменения при получении водительских удостоверений.

Видеофиксация во время сдачи экзамена

Предполагается, что процессы сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения (ПДР) и навыкам управления транспортными средствами будут фиксировать на видео.

В МВД отмечают, что видеофиксация процесса составления теоретического экзамена сейчас уже реализована в сервисных центрах нового образца.

"Отныне и во время составления практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто", - объясняют в МВД.

"Наиболее темное место в процессе сдачи экзамена на водительское удостоверение наконец получит много света и прозрачности", - уверен начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

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Две части экзамена - в одном центре МВД

Также обе части испытания перед получением водительских прав нужно будет проходить в одном месте.

Невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический - в другом.

2 года на получение прав после окончания курсов

Согласно новым изменениям, после получения в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств у водителя будет всего 2 года (раньше было 5 лет), чтобы сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

В противном случае придется проходить курс обучения повторно.

Получить или обменять права - только по документам, удостоверяющим личность

Регламентировано, что получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

Электронный журнал для учебных заведений

Предполагается, что территориальные органы по оказанию сервисных услуг МВД установят с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств электронный обмен информацией.

Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортном средстве, на котором будет осуществляться практическое занятие.

"Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, знаний каждого слушателя", - объясняют в МВД.

Выпускникам ПТО, прошедшим курс вождения, не требуется обучение в автошколах

Все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

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Для автошкол: без обязательных бланков и с упрощенной аккредитацией

Автошколы избавят от необходимости покупать в территориальных сервисных центрах МВД "единственноправильные" бланки свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Также предусмотрена своеобразная децентрализация: функции аккредитации заведений передадут от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры МВД по местонахождению заведений.

Кроме того, нововведения предусматривают упрощенный механизм аккредитации учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства образования и науки.