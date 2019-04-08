Экзамен с видео и электронный журнал занятий. Как изменились правила получения водительских удостоверений - инфографика
5 марта Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитацией автошкол.
Уже в течение полугода украинцев ждут существенные изменения при получении водительских удостоверений.
Видеофиксация во время сдачи экзамена
Предполагается, что процессы сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения (ПДР) и навыкам управления транспортными средствами будут фиксировать на видео.
В МВД отмечают, что видеофиксация процесса составления теоретического экзамена сейчас уже реализована в сервисных центрах нового образца.
"Отныне и во время составления практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто", - объясняют в МВД.
"Наиболее темное место в процессе сдачи экзамена на водительское удостоверение наконец получит много света и прозрачности", - уверен начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
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Две части экзамена - в одном центре МВД
Также обе части испытания перед получением водительских прав нужно будет проходить в одном месте.
Невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический - в другом.
2 года на получение прав после окончания курсов
В противном случае придется проходить курс обучения повторно.
Получить или обменять права - только по документам, удостоверяющим личность
Регламентировано, что получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.
Электронный журнал для учебных заведений
Предполагается, что территориальные органы по оказанию сервисных услуг МВД установят с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств электронный обмен информацией.
Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортном средстве, на котором будет осуществляться практическое занятие.
"Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, знаний каждого слушателя", - объясняют в МВД.
Выпускникам ПТО, прошедшим курс вождения, не требуется обучение в автошколах
Все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.
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Для автошкол: без обязательных бланков и с упрощенной аккредитацией
Автошколы избавят от необходимости покупать в территориальных сервисных центрах МВД "единственноправильные" бланки свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств.
Также предусмотрена своеобразная децентрализация: функции аккредитации заведений передадут от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры МВД по местонахождению заведений.
Кроме того, нововведения предусматривают упрощенный механизм аккредитации учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства образования и науки.
- Напомним, в правительстве предлагают ввести онлайн-оформление документов для водительского удостоверения.
- Также народные депутаты предлагают отменить необходимость водителям возить с собой водительские права, техпаспорт и страховку.
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- В марте в электронный кабинет водителя добавили 3 новации.
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