Рациональный выбор

5 апреля, 2019, 11:36

Лариса Волошина

На фоне выборов все чаще приходится слышать о непонятных мотивах голосования за того или иного кандидата. Казалось бы, программ никто не читал, не писал, объяснений не слышал

Некоторые кандидаты вообще не вели предвыборной кампании, но как-то понастягивали себе голосов. И не только за счет тещи и соседского бульдога. Были и такие, кто умудрился получить в первом туре приличные проценты, снявшись с гонки накануне. Наибольшей сенсацией называют победу кандидата, который так и не смог развиртуалиться. "Как они все голосуют за голограмму?", - спрашивают друг у друга корреспонденты в Facebook. Сердцем, господа. Сердцем. А как же еще?

Масса не имеет ума. Она реагирует инстинктивно. Это можно сравнить с поведением стада и антилопы, которая вдруг начинает бежать. Другие не выясняют ее мотивам, не проверяют, правда ли, что в кустах скрывается опасность. Они знают, что тоже антилопы. И они бегут. Инстинкт выживания заставляет нас бояться за компанию. Настолько, что иногда это приводит к попаданию в опасности. Возьмем, например, волков. Их страх перед огнем сигнализирует, что красные флажки - это угроза. Он заставляет животных искать спасения в противоположном от мнимой угрозы направлении. Конечно, у волков хорошо развито обоняние, зрение и слух. Конечно, красные тряпки никаких физических признаков огня не имеют. Но кто там думает, когда ум овладел страх. Волки доверяют не собственным перцептивным ощущениям, а естественному страху перед огнем, не понимая, что именно в этом случае он является абстрактным, сымитированные. Они бросаются на шары, вместо того, чтобы прыгать за красные флажки. Инстинкт выше разума. Если манипулятор найдет ключик к инстинктам - он завоюет толпу.

За любым иррациональным выбором стоят глубинные мотивы. Страх, похоть, желание отключают способность думать, а стадные рефлексы довершают дело. Иррациональность выбора заключается в том, что несмотря на невозможность объяснить его логически, на уровне бессознательного он вполне обоснован. А это значит, что если нажать на нужные кнопки, выбором вполне возможно манипулировать. Для того, чтобы понять сущность иррационального выбора, посмотрим на результаты соцопросов. В опубликованном недавно социологическом исследовании "Левада центра", 54% россиян считают, что конфликт с Западом из-за аннексии Крыма "будет спущен на тормозах". При этом российские граждане подтверждают снижение уровня жизни, признают, что причиной санкций стал захват Крыма. Но попробуйте провести среди них референдум о возвращении полуострова Украине. Результат будет - "Лучше голодать, чем возвращать". Иными словами, российский народ все больше осознает, что что-то пошло не так. Но тем интенсивнее верит, что все будет хорошо. Потом. Когда-то.

В данном случае вера в постепенное улаживания конфликта - не важна. Не она ли лежит в основе иррационального выбора держаться за Крым. Причина в другом. Долгие годы российскому гражданину скармливали миф о том, что развал СССР привел к хаосу 90-х. И неважно, что территории, которые отделялись, были к этому захваченные силой, очереди и дефицит начались задолго до перестройки и распада Советского Союза. Причины и последствия намеренно перепутаны местами. Россияне боятся возвращения Крыма Украине, потому что не хотят повторения распада СССР. При этом мнение, что Крым захвачен, а на законные российские территории никто не претендует, выносится за скобки сознания. Искусственно созданный пропагандистский конструкт, в котором факты, причины, последствия искривленные и перепутаны местами - порождает страх. Дальше - дело техники сформировать у человека решение присоединиться к общепринятому "Кримнашу".

Если вы думаете, что алогизмы присущи исключительно российскому обществу, то это не так. В недавно совместном социологическом опросе украинского КМИС и российского "Левада-Центра" "Отношение населения Украины к России и населения России к Украине, февраль 2019" четко прослеживается опасное противоречие. Украинцы полностью осознают факт российской агрессии. Но приходят к совершенно иррациональным выводам. В то время как российское общество испытывает все больше ненависти к украинцам, среди наших соотечественников наблюдается обратная тенденция. Так в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относилось к России 57% украинцев, к россиянам (гражданам России) - 77%; к руководству России - 13% (в основном за счет Востока и Донбасса). В России хорошо или очень хорошо относилось к Украине 34% населения, плохо или очень плохо - 55%. То есть по состоянию на сейчас украинцы намного лучше относятся к России, чем россияне к Украине. Но и это еще не все. Объединиться в одну с Россией страну хотят 4% опрошенных украинцев (в феврале 2018 таких было 3%). В России за год количество желающих объединиться в одну страну увеличилась с 10% до 17%). Иными словами, пока в России растет запрос на оккупацию Украины, украинцы находятся в цивилизационной прострации и верят в "восстановление равноправных отношений". Хотя на самом деле никакого равноправия никогда не было. По мнению социологов КМИС, существенное улучшение отношения украинцев к России и россиян может быть связано с предвыборной кампанией и активизацией работы пророссийских политических сил и телевизионных каналов. Манипуляция тезисами об обнищании, геноциде, войне выгодной олигархам, которой грешили почти все украинские политики, снизила не только рейтинги действующей власти, но и постепенно подавляло чувство опасности, надвигающейся извне.

Если наибольшая угроза - на Банковой и убрать ее может украинский народ, то что может быть проще? В данном случае применена технология "наши мальчики погибли зря", с которой столкнулись итальянцы после Первой мировой войны. Примечательно, что в части украинцев страх, что все жертвы последних лет могут быть бесполезными, направленный в направлении совершенно противоположном от агрессора.

Все, что мы сейчас наблюдаем, похоже на войну всех против всех. Но это только так кажется, потому что налицо борьба современного мира и постмодернизма. Масса, большинство, народ - все это абстрактная единица, которая реагирует эмоционально. Удачная массовая коммуникация состоит в том, чтобы донести до целевой аудитории максимально эмоционально заряженный посыл. Стимул - реакция. Никакого мышления. Имеет место технология, которая апеллирует одновременно страхам, сладострастия и желаний людей, которые в свою очередь хотят и могут влиять, но не осознают ответственность за собственное решение. Ответственность - это картина будущего, кандидаты должны представить на суд общества. А потом доказать реалистичность ее выполнения. Пока мы видим только обмен "любезностями" и попытки показать, кто здесь главный. Накачанному эмоциями обществу нужно остановиться и начать анализировать факты, программы, стратегии развития. Нужно прекратить реагировать на красные флажки, выставленные гончими. Человек или думает, или чувствует. Поэтому так необходимо до второго тура президентских выборов получить ответы на все вопросы. Выбирать нужно умом. Только в таком случае выбор будет рациональным.