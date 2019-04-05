На стадионе "Олимпийский" или хотя бы под гаражами: встретятся ли Зеленский с Порошенко на дебатах. И кто из них больший наркоман

5 апреля, 2019, 13:48

Здесь мало быть пять политических тем, которыми жила страна, но на самом деле три последующие недели нас ждет одна

Финалисты президентских выборов должны дать воюющей стране рецепты победы над Российской Федерацией и экономического плана, зато мы обогатились мемами о "стадион так стадион", "надзюр в баночку ради Украины", "покажите ваши анализы".

Кампания, которую строили на лозунгах "Армия.Мова.Вера" скатилась в сокрушительное и саркастическое "Стадион. Анализи.Наркотики".

Не было никогда, чтобы 50 съемочных телевизионных групп наблюдали, как кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдают ... анализы. А сам термин "политический анализ" - превратился в нечто абсурдное.

Автору смешно смотреть на то, как кандидаты "проливали кровь за Украину" перед лаборантами в то время, когда в избирательное время между турами кто-то погибает на фронте. Это дико, это совершенно фантазийный сюжет о премьере со свиньей, скрещенный с мультяшным Уолдо - из британского сериала-сенсации "Черное зеркало", который оживает прямо здесь. Но даже в этом саду галлюцинаций я вижу положительные стороны. И напишу о нескольких явных.

Первое

Наконец политика в нашей стране перестает быть "классической" картинкой. Где в рафинированных студиях гостю устраивали теплые ванны, а одинакова группа спикеров со стандартными партийными тезисами озвучивала их с каждой утюга .. Когда к телевизионным картинам присоединялись штатные ЛОМы в соцсетях все это еще больше порождало у простого украинца ненависть, лютое отвращение и желание вендетты. Именно поэтому, избиратель пришел и наказал классических политиков их квази-элиты 90-х галочками и крестиками 31 марта.

Отвратительно только, что отголоски страха и попытки запугать народ, который уже насытился войной и ложью и не боится ничего - продолжаются. Когда уважаемые ЛОМы после первого тура пишут то о выстрелах в спину несогласным с политикой действующего президента, то о массовом переселении офисного планктона в Сибирь с вручением российских паспортов.

На самом деле накачка о "все будет ДНР" не работает, как и тезисы о ЗЕвате или ЗЕдебилах. Чтобы победить во втором туре надо быть креативным, свежим, нестандартным и живым. Главное - живым и показать себя человеком.

Второе

Пусть простят меня сторонники Петра Порошенко, который немало сделал, как проукраинский президент, но мы годами не видели в нем живого человека. С эмоциями, с живым юмором, с нефальшивых реакциями. Мы видели маски: строительного, головкомандувача, верующего православного, крепкого хозяйственника, но чем живет Петр Алексеевич в нерабочее время, что вызывает у него смех, страх и ненависть как у человека? Когда страну сотрясали скандалы с Семочко, нападением РФ в Керченском проливе, заработками семейства Свинарчуков - мы ждали от президента диалога. Но зато была или молчание, или уровень общения с народом, который в 2014 в имел Порошенко в первом туре - хотел лучшего.

Мне дико просматривать видео, где президент сидит в медпункте и сдает кровь, а на это событие требуется предварительная аккредитация - но за несколько дней взаимного видео-пинг-понга с Владимиром Зеленским он показал эмоций больше, чем за предыдущие пять лет, а то и активную политическую карьеру с 2004 года.

Мы хотели не прилизанную декоративную картинку в качестве президента, мы хотели Презедента, которого можно пригласить в гости, пойти в разведку, пойти вместе на футбол. Очень жаль, что технологи Порошенко сакрализировали его и лепили образ золотого тельца, а не показывали человеческую сторону.

Зеленский. Можно смеяться о том, как шоумен, создатель картин о "любви в большом городе" и руководитель Интер на заре правления Януковича стал претендентом на президентство номер один. Но это звоночек для всех создателей мифов. О бабушках, которые не ходят на выборы без гречки. О молодежи, которой плевать на политику. И о незаменимости политиков старого формата.

Успех Зеленского это шанс для тех, кто уже пошел преодолевать бюрократию и делать реформы в министерствах, но пока стесняется говорить о своем пути, о политике изнутри на телевидении, в Youtube и в инстаграми.

Успех Зеленского был бы невозможен без помощи самого Петра Порошенко, который тщательно выпиливал конкурентов по потенциальному президентстве - Яценюка, Садового, Сааакашвили, но не успел потопить комика и он добротно вырос на этом поле политического боя без правил.

Третье

Может случиться так, что сплошной "95 квартал" нас может ждать пять последующих лет. Это не повод опускать руки, бежать. Есть правительство и парламент, от которого президент это просто человек с креслом на четвертом этаже Банковой.

Мы идем в мировом тренде, где президентом избрали Трампа, проголосовали за Brexit и так далее ...

Как бы там ни было, автор этих строк готова пережить и шоу, и баночки и анализы на мочу с калом, чтобы в этой стране лишь свободно не чувствовали себя бойки и медведчуки, а судебная машина наказала тех, кто расстреливал площадь и зазывал Путина в оккупации территории значительно большей чем ту, где изобилует плесенью "русский мир".

На данном этапе я благодарна дуэту Порошенко-Зеленского, что вы десакрализуетесь и с икон превращаетесь в живых людей. Лучше лишний раз спросить "а что там с анализами", чем жечь шины, чтобы снять одного алчного небожителя. Политики, вы засиделись в теплых ваннах со своими экспертами - возвращайтесь в реальный мир.