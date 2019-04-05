Как Благовещения встретишь, так год и проведешь: что сулят приметы и чему учат народные обычаи

6 апреля, 2019, 10:05

Татьяна Зинченко

7 апреля православный люд празднует один из самых важных и самых светлых праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Что символизирует этот праздник, что делают в этот день и что делать не желательно

Одним из символов Благовещения являются белые голуби на голубом небе, которые олицетворяют благую весть, что для нас сейчас особенно актуально. В общем Благовещения, которое входит в двенадцать крупнейших церковных праздников, для нас, украинцев, во многом особенно. Это третья встреча весны, после Сретения и Сорока Мучеников, окончательная победа весны над зимой, начало нового земледельческого года.

Этот праздник вдохновлял художников на мировые шедевры иконописи, писателей - на нетленные произведения, музыкантов - на самые известные музыкальные композиции. Потому что Благовещение - день, с которого началось все самое лучшее: первое упоминание о Христе, весна и благодать Господня на плодородной земле.

У Бога нет невозможного

Благовещение празднуется за девять месяцев до Рождества Христова. Название происходит от словосочетания «благая весть», ибо в этот день Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и возвестил лучшую на земле весть: о том, что она станет Матерью Божией, непорочно начав сына от Святого Духа.

"Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Зачнешь во чреве, и родишь сына и наречешь его Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки и царству его не будет конца ".

В Назарете, на месте благой вести архангела построен храм.

Храм в память Благовещения Богородицы в Назарете.

Такое интересное украинское Благовещения

Праздник появился у нас с принятием христианства. Но, как многие другие большие праздники, оно вбирает в себя и определенные традиции из древних, языческих времен.

Наши далекие предки и этот праздник связывали с временами года, с землей. Они с этого дня начинали полевые работы, потому что раньше "беспокоить" землю, еще слабую после зимы, нельзя.

Верили, что на Благовещение открывалась земля и из нее выползали змеи, ужи и другие пресмыкающиеся.

В этот день в древности также "призывали весну" - разводили костер, танцевали, пели веснянки, прыгали через огонь. Считалось, что это защитит от болезней и нежелательных глаз.

Верования, обычаи, традиции

Благовещение приходится на Великий пост, поэтому верующие празднуют его довольно скромно: готовят постные блюда, но допускается рыба и немного вина. Однако существует особая традиция этого дня - печь и освящать просфоры. Их освящают на богослужении и по кусочку едят всей семьей натощак. Для того, чтобы водилось хозяйство, дают по кусочку и домашней скотине. Христиане верят, что просфоры имеют такую же целебную силу, как святая вода. Особого рецепта для выпечки просфор нет, - простое дрожжевое тесто, без всякой сдобы. Но печь дома их не обязательно, в храме они всегда есть. Просфоры держали дома как оберег.

В храме при богослужения священники облачаются в одежду голубого цвета, который символизирует Богородицу. Женщинам обязательно нужно было пойти на службу и помолиться о счастье и удачном замужестве, здоровье и детях.

Птицы - символы свободы

Птицы в украинской символике играют важную роль. А если они еще связаны с христианскими верованиями - и подавно! Считается, что к этому празднику аисты обычно прилетали из дальних странствий и начинали вить гнезда, то есть прославляется своя земля, семья, крепкие отношения.

На Благовещение существовал обычай выпускать на волю птиц: "Чтобы пели на воле, Бога прославляли и просили счастья-удачи тому, кто их выпустил". На солнце, на улицу выпускали хозяева и животных, даже собаку и кота выгоняют на улицу - "чтобы слышали весну и сами о себе заботились".

Благовещение - праздник земли

Христианские каноны также связывают Благовещение с пробуждением земли. Бог благословляет на Благовещение землю, "вкладывает в нее голову, чтобы ее разогреть, и от того пробуждается всякая живность, что спала в земле - муравьи, лягушки, гады". Поэтому после Благовещения время дружно браться за огороды, сады, поля - сеять, сажать, растить.

На Благовещение даже птица гнезда не вьет. Чего нельзя делать в праздник

Как и на все большие праздники, на Благовещение не желательно заниматься тяжелой работой в поле, во дворе и домашней работой, а еду лучше приготовить заранее, потому что и огонь затрагивать этот день нежелательно.

Нежелательно брать или давать в долг и выносить что-то из дома, чтобы был достаток.

Не надо обрезать деревья и работать на земле.

Нельзя стричься, накручивать волосы и т.д.: "птица гнезда не вьет, девица косу не плетет". Волосы - символ судьбы, поэтому девушки учитывали эту примету особо.

Нельзя надевать новую одежду, чтобы быстро не износилась.

Не ссориться и не сквернословить. Считалось, что отношения этого дня спроектируются на весь год.

Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху будет. Приметы

Они связаны с погодой, урожаем и семьей.

Проверено: какая погода на Благовещение, такая и на Пасху.

Гроза на Благовещение свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.

На Благовещение очень тепло - на Пасху будет холодно.

Если не видно ласточек, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.

Хорошая погода - будет хороший урожай.

Дождь - осенью будет очень богатый урожай грибов.

Еще дождь на Благовещение - к хорошему урожаю ржи.

Если будут туман, иней и ветер, то урожая в этом году не ждать.

Если на Благовещение уже сидят аисты на гнездах, весна будет теплая.

Если снег - лето не будет урожайным.

Если летают ласточки - скоро будет теплеть и вообще весна будет теплой.

Считают, что на Благовещение весна окончательно одолевает зиму, об этом говорили: "Благослов зиму рушит". И "Как Благовещения встретишь, так год и проведешь". После праздника цветут первые весенние цветы: подснежники, первоцвет, сон-трава. Подснежники издавна считались символом счастья, надежды и красоты. А в этом году к Благовещенью в Ботаническом саду уже расцвели азалии.

Очень хорошей приметой этого дня считалось увидеть белую птицу, например голубя. Каждый под этим приметой понимал что-то свое - мир, мечту, вдохновение, здоровье - у Бога нет ничего невозможного! Поэтому Благовещение и является чрезвычайно почитаемым праздником.

В природе весна уже победила, поэтому пусть она поселится в наши души и сердца. Светлого праздника Благовещения!