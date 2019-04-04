Виталий Портников: Кремль защищает свободу пиратства

4 апреля, 2019, 12:12

Портников Виталий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил возмущение в связи с планами НАТО подготовить пакет мер по сдерживанию России в Черном море

Чиновник заявил, что не понимает, что имеют ввиду в Североатлантическом союзе и напомнил, что Керченский пролив – это закрытый водоем и решение пропускать через него корабли НАТО может быть принято только после соответствующего запроса.

Песков, как обычно, не договаривает. Керченский пролив и Азовское море – действительно, закрытый бассейн. Но это – общие воды России и Украины. Именно на такой формулировке настаивала Российская Федерация на переговорах с Украиной о проведении морской границы в Азовском море. И именно такая формулировка под давлением России была принята украинскими переговорщиками во времена Леонида Кучмы. Поэтому возникает простой вопрос – если речь идет о закрытом бассейне, общем для обеих стран, то почему российские военные захватили украинские корабли – причем не в Керченском проливе, а в Черном море, в нейтральных водах?

Все разговоры о "суверенитете" России в Крыму в этом случае не имеют никакого значения даже с точки зрения законодательства самой России. Потому что для прохода через Керченский пролив не имеет ровно никакого значения, кто осуществляет суверенитет в Крыму и считает полуостров своей территорией. Керченский пролив и до оккупации Крыма Россией, и сейчас считается общим водоемом России и Украины. Причем, опять-таки, на включение вод Керченского пролива в соглашение по Азовскому морю настаивала именно российская сторона, а не украинцы.

И уж тем более непонятно недоумение господина Пескова в ситуации, когда речь идет о Черном море. Ведь в НАТО говорят об отправке кораблей альянса именно в Черное море, не в Азовское, не в Керченский пролив. И нападение российских пограничников на украинские корабли произошло именно в водах Черного моря, а не в Керченском проливе! И в НАТО хотят, чтобы в черноморском бассейне больше ничего подобного не случалось. Да, пребывание иностранных кораблей в этом бассейне регулируется специальными правилами, срок их нахождения в Черном море ограничен – но при этом возможна ротация суден и не требуется разрешения стран черноморского бассейна – в том числе и России – на их пребывание.

Этот режим – важная часть режима безопасности и сотрудничества во всем Средиземноморье. Режима, который Россия во что бы то ни стало хочет нарушить и который в НАТО хотят восстановить.