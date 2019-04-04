Топ-5 новых фильмов недели: украинский "Вулкан", ужасы Стивена Кинга и "Шазам!" о подростке-супергерое

4 апреля, 2019, 09:15

Максим Ивануха

В украинский прокат вышло пять новых лент: приключенческая комедия по мотивам комиксов о супергероях, украинский фильм о затерянном сотруднике ОБСЕ в Украине, новая экранизация "Кладбища домашних животных" Стивена Кинга, историческая драма о Великой французской революции, американская комедия "Пустопляс"

"Шазам!"

Экранизация одноименного американского комикса об обычном подростке, который наделен магической силой превращаться в супергероя. "Шазам!" показывает проблемы школьников, а не взрослых и является своеобразной подростковой пародией на серьезные фильмы о супергероях.

В фильме нет всемирно популярных актеров, которые перетягивали бы на себя все внимание. Все роли исполняют молодые актеры, среди них 16-летний Ашер Эйнджел, который снимается в кино с 5 лет. Критики хвалят исполнителей главных ролей в фильме и тщательную режиссуру шведского режиссера Дэвида Ф. Сандберга, для которого это первый фильм о супергерое. Но обозреватели считают громоздким сценарий фильма. The Guardian пишет, что сценарий фильма, который длится более двух часов, требует более "жесткого редактирования и полировки".

"Вулкан"

Новый украинский фильм режиссера Романа Бондарчука, известного по документальным лентам "Евромайдан. Черновой монтаж" и "Украинские шерифы".

Последнюю из указанных Украина выдвигала на премию "Оскар", однако она не вошла в список номинантов. В центре сюжета "Вулкан" сотрудник ОБСЕ в Украине Лукас. В составе мониторинговой миссии он отправляется на границу с оккупированным Крымом. После нескольких странных совпадений обстоятельств главный герой теряется в маленьком городке на юге Украины. Лукас, который не знает, как ему вернуться, медленно погружается в жизнь украинской провинции. Главную роль в фильме исполняет звукорежиссер Сергей Степанский, для которого это дебют в кино. "Вулкан" участвовал в престижных кинофестивалях, где получил несколько наград.

"Кладбище домашних животных"

Вторая экранизация романа знаменитого писателя Стивена Кинга, написанного им в 1983 году.

В центре сюжета доктор Луи Крид и его жена, Рэйчел. Они вместе с двумя маленькими детьми переезжают из Бостона в провинцию. Вскоре супруги обнаруживает таинственное захоронение, которое находится глубоко в лесу возле их нового дома. Самым известным из исполнителей главных ролей в фильме есть двукратный обладатель "Золотого глобуса", номинант на "Оскар" Джон Литгоу. Несмотря на то что режиссерами фильма выступил малоизвестный дуэт Кевина Кольша и Денниса Видмайера, большинство критиков одобрительно отзываются о фильме. Положительно говорит о фильме и сам Стивен Кинг, который заявил, что "это действительно хороший фильм, взрослый фильм для взрослых". В феврале в Твиттере писатель написал: "Это страшное кино. Будьте предупреждены ".

"Один король - одна Франция"

Новый фильм известного французского режиссера Пьера Шоллера ( "Версаль", "Управление государством»). В этой исторической ленте переплетены судьбы деятелей Французской революции 1789 г.., когда они встречаются в новосозданной Национальной Ассамблее.

В фильме играют звезды французского кино Луи Гаррель (Робеспьер), Дени Лаван (Дантон). Впервые "Один король - одна Франция" был показан в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля. На родине драма была номинирована на национальные премии "Сезар" за лучшую работу художника-постановщика и костюмы. При этом обозреватели критикуют сценарий фильма. В рецензии Hollywood Reporter указано, что в ленте политические идеи упрощены пустыми лозунгами, персонажи превращаются в клише и не имеют развития.

"Пустопляс"

Комедия от Хармони Корина - американского сценариста культовых драм о тинейджеров "Детки" и "Кен Парк" и режиссера артхаусного фильма "Мистер Одиночество" о двойнике Майкла Джексона.

В новом фильме Корина, который раньше снимал экспериментальное кино "не для всех", нетипично много голливудских звезд, в том числе лауреат "Оскара" Мэттью Макконаги, а также Джона Хилл, Зак Эфрон и рэпер Снуп Догг. В центре его новой истории вымышленный поэт-наркоман Мундог, который пытается творить, однако его страсть к развлечениям разрушает все планы. Малобюджетный "Пустопляс" не смог окупиться в прокате. Отзывы зрителей на киносайтах IMDb отличаются. Одни называют фильм "мусором", другие - "чистой поэзией".