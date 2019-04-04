Сделать все, чтобы выжить! 5 книг остросюжетного чтива

5 апреля, 2019, 08:58

Игорь Бондарь-Терещенко

С самого рождения жизнь человека направлена на выживание, и эта истина, кажется, давно уже никого не удивляет

Впрочем, человек - не единственное существо в мире, которое уже после рождения устраивает себе проблемы на земле - на работе, в жизни, в семье. В книгах этого обзора - увлекательных психологических триллерах и детективах - рассказывается о том, как спастись от своего собственного ада.

Джессика Берри. Свободное падение. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Эта книга - одна из самых ожидаемых в 2019 году. По сюжету, главная героиня уцелела после падения самолета в горах Колорадо. "Дела такие: я одна, - констатирует она. - На горе. Самолет, на котором я была, разбился. Мое тело покрыто синяками и порезами, а на левой ноге рана, в которую скоро попадет инфекция, если не промыть ее. Мой палец растянут или сломан и быстро отекает. У меня очень мало пищи и воды, никаких средств коммуникации и, насколько помню свои сборы на выходной в Чикаго несколько дней назад, очень мало одежды, пригодной для Скалистых гор. По крайней мере я думаю, что я там. Солнце еще высоко, но через несколько часов наступит темнота, а мой единственный приют - искривленный металлический корпус, который может взорваться в любой момент". Поэтому девушка должна добраться до людей, а тем временем неизвестные преследователи уничтожают все остатки авиакатастрофы. Мать пытается установить, что произошло, ища информацию о своей дочери. Какой была ее жизнь после переезда в Сан-Диего? Почему на месте авиакатастрофы было найдено ее ожерелье, но самого тела так и не нашли? Кто желал ей смерти? Однако то, что мать узнает, шокирует ее. Будут шокированы и читатели этого захватывающего чтива, в течение которого наемный киллер идет по следам героини.

Абир Мухерджи. Человек, который поднимается. - М .: Фабула, 2019

События в этом романе со сногсшибательным сюжетом происходят в Калькутте за восемнадцать лет до провозглашения в Индии независимости от английских колонизаторов. Именно в это время происходит убийство высокопоставленного чиновника - помощника губернатора Бенгалии, которым нас увлекают с первых строк романа. Труп нашел случайный прохожий, смерть была ужасна. "Была еще и записка, - сообщает герой романа. - Запятнанная кровью бумажка, смята и засунутая в рот, как пробка в бутылку. Интересная деталь, что-то новенькое. Когда считаешь, что уже все видел, чувствуешь определенное удовольствие, если убийца еще может удивить". Впрочем, удивляться особенно нечему. "Больше предупреждений не будет. По улицам потечет английская кровь. Вон из Индии!" - было в записке, поэтому подозрение падает на террористов-революционеров, поскольку в стране начался очередной этап национально-освободительного движения за независимость Индии. Параллельно с убийством важного чиновника осуществляется еще одно важное преступление - группа бандитов нападает на почтово-пассажирский поезд, убивают охранника, но ничего не грабят и не угоняют. Оба преступления расследует упомянутый герой, бесстрашный капитан Виндгем. и расследование продолжается в лучших образцах детективного действия.

Мариша Пессл. Ночное кино. - М .: Родной язык, 2019

По сюжету этого романа в стиле нуар, напоминающего тексты Стивена Кинга и Стига Ларсена, культовый кинорежиссер не появлялся на публике более 30 лет.

Вот уже четверть века его фильмы не выходили в широкий прокат, демонстрируясь лишь на тайных просмотрах, известных как «ночное кино». Для своих многочисленных фанатов он человек-загадка. А для главного героя романа, уголовного журналист - враг номер один. А для юной пианистки-виртуоза - отец. Как-то ночью на заброшенном складе Манхэттена полицейские находят ее тело, считая, что это самоубийство. Впрочем, это не первая смерть в истории известного рода, из которого происходит девушка и на который наложено проклятие. Герой-журналист уверен, что это не просто совпадение, берясь за расследование и будучи втянут в гипнотический мир, где все чего-то боятся и все не то, чем кажется. В свое время он пытался вывести культового режиссера на чистую воду, но поплатился карьерой. Какой теперь будет цена расследования?

Виктор Янкевич. Копия. - Тернополь: Учебная книга - Богдан, 2019

Автор этого остросюжетного чтива недавно ворвался в круг современного детективного мира литературы со своим профессиональным дебютом об убийстве в Интернете.

Сетевой преступник был пойман чисто дедуктивным методом, зато новый роман - это головокружительные приключения, настоящий экшн, психологическое напряжение которого не спадает до последней страницы. И пусть место преступления на этот раз так же вымышленное, как преступление в сети (вымышленный западноукраинский город), но, во-первых, топонимические реалии все равно угадываются, во-вторых, мир олигархов, у которых на службе правоохранительные органы, уже точно дает понять, где именно происходит эта социальная драма. "Аленка захлебывалась слезами. Он подошел к ней. Присел. Его лицо стало безжизненным. Бледным. - Что случилось? - наконец спросил Глеб. - Он ... Он звонил. Сказал, что Василий во всем сознался. Что написал признание. Они же сделали него убийцу - едва произнося слова, всхлипывала женщина. - Кто? - прошептал человек. - Кто звонил? О ком ты говоришь? "

Ирина Лобусова. Лугару. - М .: Фолио, 2019

По сюжету этого мистического триллера, главная героиня сначала была свято уверена, что Лугару - симбиоз человека и волка - это нечто из области мифологии, пока события не стали происходить с ней, что заставило в корне изменить эту наивную мысль. Ведь она работает в морге, поскольку более никуда не приняли, и трупы, которые стали ей попадаться, очень и очень странные. Смерть человека, как показала экспертиза, наступила из-за того, что кто-то перекусил ему сонную артерию. А после проведенного дополнительного анализа становится ясно, что на их шее остались следы зубов человека. Кроме того, даже в повседневной жизни героини начинают происходить жуткие события, иногда напоминают сцены из "Мастера и Маргариты" Булгакова, когда вскрыли вампирскую сущность Варенухи. "- К тебе должен кто-то прийти? - Нет ... Не в том речь. Сосед попросил одолжить, чтоб квартиру посторожил. Он на сутки уехал... Утром его заберу, - Виктор заговорил быстро-быстро, а глаза его забегалы по сторонам. Вдруг ясно и отчетливо Зина поняла, что Виктор лжет. Понимание это пришло яркой вспышкой, освещая как бы самые темные участки страшной комнаты ". "Всегда был смышлен", - как сказал по этому поводу у классика вышеупомянутый персонаж.