Люди Зеленского и люди Порошенко. Кто они?

3 апреля, 2019, 15:17

Результаты первого тура президентских выборов 2019 года стали шоком для украинского общества

К этому времени различные социальные группы уже достаточно комфортно разместились в своих коммуникативных сообществах, информационно осепарировались от инакомыслящих средствами телевидения (для этого выбор каналов), интернет (для этого выбор соцсетей, а у них - функция бана и отфренда), места жительства и средств передвижения (метро, авто, вертолет). Вдруг неожиданно люди узнали, что рядом живут инопланетяне. Они похожи на людей, но какие-то совсем другие. У них другие ценности, другие реакции, они говорят, что мы не слышим, но при этом не слышат того, что говорим мы.

Это взаимное открытие различных миров одного украинского социума стало самой большой сенсацией нынешней избирательной кампании.

Итак, теперь, когда мы начали подозревать о существовании друг друга, уместно было бы узнать больше о привычках, склонностях, ожидания и жизненных интересах своих сожителей на общей жилой площади под названием Украина.

Ну, что ж, давайте знакомиться! Свою посредническую миссию начну с того, что попытаюсь смоделировать восприятие друг друга представителями разных социальных групп, которые на данный момент выстроились колоннами поддержки двух главных кандидатов - Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Существует мнение, что эти группы разделяет, главным образом, национально-культурная идентичность. Да, это различие бросается в глаза, но не она является главной.

Наши западные партнеры в это не могут поверить, но мы являемся уже достаточно модерновым сообществом, в котором племенные идентификации не играют главной роли. Мы не делимся по конфессиональному или этническому признаку, как это свойственно более архаичным социальным организмам (на Ближнем Востоке или даже на Балканах). Мы ведем себя как политическая нация, и расколы, возникающих в обществе, это не «голос крови», а политический выбор. Хотя этот политический выбор может привлекать самые разнообразные аргументы и мотивации, но опирается он на групповые интересы и осознанные ценности.

Одной из этих ценностей является украинская государственность и независимость. Другой - социальная справедливость и правовое государство. Третьей - возможность больше зарабатывать и больше потреблять. Четвертой - родной язык, родная песня, родной прошлое (родная страна, словом). И так далее.

Так вот, особенностью нынешнего социального раскола является то, что антагонистические в контексте выборов-2019 группы часто не является оппонентами по каждому из этих вопросов в частности. Сущность конфликта заключается в том, что в структуре их сознания различные факторы и мотивации занимают разное место. Разделяют людей не язык или уровень доходов, а то, какое значение они придают языку, церкви, тарифам, зарплатам, налогам и коррупционным скандалам во власти.

Стоит заметить, что мы наконец начинаем выходить из противостояния по признаку украинского-антиукраинской идентификации. Есть скорее классовый конфликт, где национальная или государственная идентификация выступает дополнительным, но не главным фактором.

Избиратель Зеленского, в подавляющем большинстве, не ратует за том, чтобы разрушить Украинское государство или сдаться Путину. Он может вдохновенно петь Гимн Украины где-то на футболе и даже признавать, что государственным языком должен быть украинский. Но гораздо большее значение для него имеет его социальный статус, доходы, условия жизни.

Карта голосования по Киеву показывает, что у нас образовался огромный класс людей, которые чувствуют себя социально униженными. Они живут в спальных районах, добираются маршрутками до ближайшей станции метро, дотягивают до зарплаты, чувствуют свою незащищенность перед болезнью и криминалом, а, самое главное, не видят никакой перспективы ни для себя, ни для своих детей. Вместе с тем они видят, что рядом есть люди, которые имеют все, машины, курорты, рестораны, люди, которые нетронутые для закона и откровенно презирают «серую массу». И эти люди свое состояние украли, выжали из бедной страны и своих нищих соотечественников.

И именно таким избиратель Зеленского видит лицо Украинского государства. В ее деятельности он не видит отражение себя и своих проблем, но он видит кучку паразитов, которые используют государство для наживы. И он искренне не понимает, как можно поддерживать власть, которая ворует и не дает ему никакой надежды на достойную жизнь. И когда эта власть говорит о «армие, языке и церкви», то, в лучшем случае, он считает это лицемерием, а в худшем - начинает отрицать такие ценности, как защита отечества, национальное самосознание и суверенитет.

И на этой почве у него возникает конфликт с другой стороной - носителями украинской идеи, для которых названы выше вещи является не пустыми словами, а смысложизненными ценностями. Патриоты также могут иметь претензии к власти, которая ворует и не заботится об общем благе. Но у них в голове есть план: построение украинской государственности, что автоматически приведет к реализации всех других общественных целей - благосостояние, справедливость, честная власть, развитие и новые возможности.

И носители украинской идеи искренне не понимают, как можно рисковать государственностью и хотя бы какой-то социальной стабильностью только потому, что кто-то во власти прокрался. При этом материальное положение патриота может быть хуже, чем у носителя протестных настроений, но по своей сознанием они принадлежат к разным классам: одни воспринимают государство как мать, а другие как мачеху. И это разграничение является ключевым.

К украинским патриотам, поддерживающим на нынешних выборах Петра Порошенко, ситуативно присоединяются чиновники и служащие разного уровня, бизнесмены, обладающие хоть какими-то активами в Украине, интеллигенция, которая надеется на государственную поддержку.

Таким образом, можно сказать, что в этом противостоянии сошлись мнимые интересы двух классов. Один из них чувствует свою причастность к нынешней форме украинской государственности, институционально или идейно связан с ней. Второй класс чувствует себя брошенным государством, а ее институты воспринимаются носителями соответствующей сознания как враждебные или вредны.

Нет сомнения, что этот конфликт имеет под собой объективную основу и иметь свое продолжение. Однако, это следует воспринимать как нормальную ситуацию, которая требует адекватного понимания и коррекции наших государственно усилий. Независимо от того, кто победит 21 апреля.