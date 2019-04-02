Виталий Портников: Отсутствие единства - это политический диагноз

2 апреля, 2019, 13:24

Портников Виталий

Я вновь хочу повторить свой простой тезис о необходимости объединения перед угрозой краха и государства, и все еще слабой политической нации

Когда участники Майдана - и политики, и активисты - говорят о ползучем реванше, о том, что возможная победа Владимира Зеленского во втором туре выборов президента страны будет означать очередную победу "Малороссии" над Украиной, я вновь хочу напомнить им свой простой тезис о необходимости объединения перед угрозой краха и государства, и все еще слабой политической нации.

Об этой важности единства я говорил еще в 2004 году - но тогда участники первого Майдана предпочли войну амбиций и были заняты борьбой за должности и финансовые потоки. Я говорил об этом в 2010 году - но тогда многих устраивало президентство Януковича, лишь бы не продолжение правления ненавистного Ющенко или ненавистной Тимошенко. Я был уверен, что после нападения России на Украину вопрос единения национал-демократов решится сам собой, но не тут то было! Опять борьба амбиций, опять интерес к финансовым потокам, опять постоянные заявления на эфирах, что национальное единство - путь к диктатуре. Опять эта детская безответственность, от которой меня уже тошнит.

Мне всегда было интересно, почему сто лет назад у украинцев не получилось даже такой государственности, как у армян, азербайджанцев или грузин. О финнах или народах Балтии я и не вспоминаю. Но теперь мне ясно. Армяне воевали с азербайджанцами, эстонцы - с немцами, а украинцы - между собой! И это при том, что им противостояли российские большевики и белогвардейцы, готовые уничтожить Украину.

К вашему сведению на этих выборах президента Украины кандидаты - участники обоих Майданов набрали в совокупности около 44 процентов голосов. И я не сомневаюсь, что часть майданного электората есть и среди тех, кто проголосовал за Владимира Зеленского. Это означает, что нет никакого разочарования в идеалах Майдана, никакого разочарования в Украине. Даже сейчас кандидат Украины мог бы победить в первом туре выборов президента и свести на минимум возможность постколониального реванша, возможность совместного триумфа тех, кому Украина безразлична и тех, кто ждет включения ее территории в соседнюю Россию.

Украинцам, как всегда, помешало отсутствие единства. И понятно, что разбитую чашку не склеить никакими выборами. Такие чашки склеиваются только кровью новых восстаний или новых военных конфликтов.

Но я спешу успокоить тех, кто считает, что избрание президентом Владимира Зеленского приведёт к таким потрясениям. Не приведёт. Зеленский - не Янукович. Будет жить сам и даст жить другим. Мы приближаемся к эпохе безудержного оппортунизма, когда каждый, кто предаст собственные идеалы, сможет вскочить в социальный лифт в обмен на отказ от Украины - ну или от России, какая разница.

Просто за время этого президенства, этого ежедневного детского ожидания чуда, которое не произойдёт, будут окончательно высмеяны и демонтированы все ценности, которые могли бы сшить эту вечно разобщенную страну - свой язык, своя церковь, своё понимание истории, своя идентичность. Украина рискует превратиться в территорию, так и не став настоящим государством. И это ее вечное промежуточное состояние, вне всякого сомнения, сегодня устроит ну буквально всех.

Кроме вечно не способных к объединению украинцев.