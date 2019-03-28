Виталий Портников: Давление на Данию будет возрастать

28 марта, 2019, 12:14

Портников Виталий

Появление в медиа письма руководителя проекта "Северный поток-2" Маттиаса Варнига о возможности замедления строительства альтернативного трубопровода на несколько лет – это вовсе не констатация поражения

Это – демонстрация публичного давления на Данию, которая должна как можно быстрее выдать разрешение строителям "Северного потока-2" и избавить их от лишних трат.

Для того, чтобы понять это, нужно для начала разобраться в том, кто такой Маттиас Варниг. Он, разумеется, никакой не энергетик. Маттиас Варниг – бывший кадровый сотрудник разведки ГДР "Штази", который работал на западе Германии агентом под прикрытием. И он близкий друг Владимира Путина вот уже три десятилетия, при этом доподлинно неизвестно, когда состоялась первая встреча разведчиков – в период работы Путина в Дрездене или позже, когда будущего президента переместили в мэрию Санкт-Петербурга. Именно Варниг, а никакой не Шредер – главное доверенное лицо Путина в стремлении создать альтернативные энергетические маршруты и облегчить задачу завоевания Украины.

Смысл письма Варнига в том, что тактика датских властей не позволяет "Газпрому" и его западным партнерам продолжить строительство. Дания не отказывает, но и не разрешает. Она запрашивает дополнительную информацию экологического характера. Строители антиукраинского газопровода должны будут вначале пытаться отказать в предоставлении этой информации через суд, затем – если проиграют дело – оформлять доклад. Затем датская сторона будет работать с этим документом, выступать со своим заключением – и неизвестно еще, каким оно будет. Все это – время. Время, за которое российская армия могла бы уже попытаться выйти к Ужгороду. Время, которого Путину может просто физически не хватить.

Поэтому Путин торопит Варнига, а Варниг торопит западных "доброжелателей" "Газпрома". Западные союзники Москвы жаждут денег. Чекисты жаждут крови. Желания совпадают. Дания должна дать разрешение уже сегодня. Ну если не сегодня, то уже через несколько месяцев, когда в Дании пройдут парламентские выборы и там вполне может появиться новое правительство.

Правительство, которое должно занять другую позицию и с пониманием отнестись к нуждам "Северного потока-2". В необходимости появления в Дании именно такого правительства и состоит подлинная суть сигнала, посланного ветераном "Штази" высокопоставленным агентам Кремля на Западе.