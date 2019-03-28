Постапокалипсис, Белый дом и жизнь Месси - 5 книг, которые стоили перевода

28 марта, 2019, 13:33

Игорь Бондарь-Терещенко

Во всех книгах этого обзора поражают два профессиональных качества. Во-первых, это оперативность издателей, которые следят за выходом международных бестселлеров. Во-вторых, качество перевода, благодаря которому неизвестные, скандальные или замалчиваемые темы становятся более доступны и понятны для украинского читателя

Барнс. История мира в 10 с половиной главах. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Эта легендарная книга официально признана первым романом британского постмодернизма, хотя назвать это странное чтиво именно романом довольно проблематично. Скорее всего это своеобразный цикл концептуально связанных между собой новелл. Иронический парафраз на тему Ветхого Завета, изысканная стилизация под средневековый трактат, забавная пародия на современную литературу. По сюжету плывет себе ковчег Ноя, в котором все не так просто с классическим расписанием "каждой твари по паре". Так же карабкается на Арарат охваченная непонятным порывом дама с XIX века. Или бредет в джунглях самовлюбленный актер, играющий миссионера. Наконец, падает на епископа съеденный червями деревянный трон. И все это, следует добавить, тесно переплетается, символизируя хрестоматийный лозунг «повсюду жизнь», и «да здравствует любовь». Как в новелле "Сон". "Через некоторое время я понял, что могу видеться с кем захочу. Я встречался с Джоном Ф. Кеннеди и Чарли Чаплином, Мэрилин Монро, президентом Эйзенхауэром, папой Иоанном XXIII, Уинстоном Черчиллем, Роммелем, Сталиным, Мао Цзэдуном, Рузвельтом, генералом де Голлем, Линдбергом, Шекспиром, Бадди Холли, Пэтси Клайн, Карлом Марксом, Джоном Ленноном и королевой Викторией. Большинство этих людей вообще были приятные, вели себя непринужденно и не заносились, не смотрели на меня свысока. Они были просто как настоящие люди. Я попросил встретиться с Иисусом Христом, и мне сказали, что не уверены, удастся ли это, но я не настаивал. Я встретился с Ноем, и, на удивление, здесь возникли некоторые языковые проблемы ..."

Кевин Барри. Город Боуган. - Л .: Астролябия, 2019

Этот роман, вне всякого сомнения, захватит нашего читателя, и в первую очередь - любителей остросюжетного, психологического чтива. По сюжету и харизматичных персонажах, как уже сказала мировая критика, это напоминает "Безумного Макса" и "Банды Нью-Йорка», а также баллады Боба Дилана и Тома Уэйтса, а по атмосфере - режиссуру Леоне и Тарантино. По сюжету, в постапокалиптической Западной Ирландии 2053 г. лидер банды Стиляг правит городом Боуган, но после долгого изгнания возвращается его давний соперник, вырастают новые бандиты-конкуренты, еще и собственные подчиненные снуют интриги. И хотя удержать власть в разделенном между несколькими кланами городе становится все сложнее, но жизнь продолжается. "- Подай-ка мне тузин тех твоих устриц, - сказал он, - и честную мерку "Джона Джеймсона". Мэн одобрительно кивнул и принялся за работу. - Жить надо по полной, мистер Гартнетте. - Точно, Томми. Иначе какая разница между нами и скотом на полях?" Пожалуй, таки прав современный классик Ирвин. Лучший роман, который дала Ирландия со времен "Улисса", - восклицает современный классик Ирвин Уэлш.

Нэнси Голдстоун. Четыре королевы. - М .: Фабула, 2019

Эта книга хоть и посвящена судьбе четырех сестер королев, однако фактически она рассказывает в целом об истории Западной Европы первой половины XIII века. Здесь и последние крестовые походы, и искоренения катаров, и англо-французские междоусобицы. Автор предлагает взглянуть на историю Средневековья с интересного ракурса. Проводницами в мир благородных рыцарей и прекрасных дам, в мир политических интриг, финансовых махинаций и войн за веру выступят четыре «принцессы Прованса», дочери графа Раймонда-Беренгера V Прованского и его жены Беатрис Савойской. Девушки сделали блестящие партии. Старшая, Маргарита вышла замуж за короля Франции, вторая Элеонора - короля Англии, третья Санаса - за графа Корнуолла, а младшая - Беатрис за Карла Анжуйского. Таким образом, молодые женщины оказались в самом центре европейской политики. Поэтому перед нами увлекательное, глубокое психологическое чтиво с интересным ракурсом взгляда на известные исторические события.

Майкл Вулфф. Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трамп. - М .: Книголав, 2019

Будучи написана по результатам 200 интервью, эта книга раскрывает подробности работы администрации президента США, а также содержит столько потрясающих подробностей, что стала фурором в США и во всем мире в первый день выхода. Автор делает вывод, что все окружение Трампа считает нынешнего президента неприемлемым для этой должности. Ведь он не знает даже конституцию США и хорошо разбирается только в недвижимости. Однако автор пишет не только о политической, но и о личной жизни президента США. В чем секрет прически Трампа? Как он живет с женой? Почему подчиненные общаются с ним через телешоу? "Я не давал доступ к Белому дому (даже много раз отказывал) автору этой фальшивой книги, - отвечал Трамп. - Я никогда не говорил с ним для книги. Она полна лжи, ложных представлений и источников, которых не существует. Посмотрите на прошлое этого парня и посмотрите, что произойдет с ним самим", - написал Трамп. Но время, как это бывает, рассудит.

Балаге Гиль. Месси. - Л .: Видавництво Старого Лева, 2019

Герой этой книги - обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы," новый "Марадона, один из самых результативных игроков ФК "Барселона" и лучший игрок современности... А начинал Месси как застенчивый, но амбициозный парень с дефицитом гормона роста и слабыми физическими данными. Уже в юном возрасте он творил что-то невероятное на футбольном поле и обходил игроков старше него. А еще «Блоха», как прозвали Месси, больше всего мечтал играть в профессиональный футбол. Ради своей цели ему пришлось эмигрировать, расстаться с семьей, пройти дорогостоящий курс лечения, пережить немало травм и травли прессы, чтобы стать тем, кем он является - лучшим футболистом мира. Гиль Балаге, собрав комментарии влиятельных людей из мира футбола, открывает занавес, кем на самом деле был в жизни и футболе Лионель Месси, выходец из бедных кварталов аргентинского города Розарио, которого окрестили гением футбола.