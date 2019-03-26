Полковник Глен Грант: Зависимость украинской ракетной программы от России - это просто безумие!

27 марта, 2019, 08:37

Антин Борковский

Полковник Глен Грант, военный эксперт из Великобритании, в эфире программы телеканала "Еспресо" "Студия Запад с Антоном Борковским" о международном измерение скандала в украинской оборонке и часе Х возможных российских провокаций

Насколько силен международный резонанс украинского скандала в оборонной и околооборонной отрасли?

Представители международного сообщества говорили еще 4-5 лет назад, что в оборонной отрасли есть проблемы. Об этом говорили и соответствующие представители НАТО и США. Все время мы слышали в ответ, что "это - секретно, мы об этом не можем рассказывать", или же, что "ничего плохого не происходит". Но теперь очевидно, что там много безобразия. Это, конечно, та вещь, которая будет мешать людям, поддерживающим Украину. Им будут говорить о том, что вот мы выделяем средства, оказываем поддержку, а в то же время вы эти деньги теряете, заниматься расточительством и позволяете, чтобы эти средства выводились через коррупционные действия.



Эта ситуация не будет способствовать министру Полтораку, ведь, если он приедет в Америку и попросит: "Дайте нам компьютеры, или какое-то подобное оборудование", ответ мысленно будет такой: "А почему мы должны давать вам компьютеры, если у вас есть деньги на это и вы можете приобрести их самостоятельно, но позволяете другим людям воровать их?". Это и будет международным проявлением проблемы. Но есть и другое проявление. Одна из вещей, которые эта телепрограмма обнаружила, это абсолютная безответственность системы безопасности в смысле: "А кто за что отвечает?". Речь идет об СБУ, Военной прокуратуре, Генеральной прокуратуре, Антикоррупционном бюро и так далее. Основным принципом национального законодательства в сфере безопасности, принимавшегося в прошлые годы, было определение сфер их ответственности, то есть четкое разграничение, кто и за что ответственен, но, как мы видим, сейчас этот закон дал просто нулевой эффект.

Но есть еще один момент. Речь идет о контрабанде тех или иных частей из государства-агрессора, то есть из Российской Федерации. Появилась информация, что может быть приостановлена украинская ракетная программа, ведь, как выяснилось, часть деталей, в частности, каких-то важных узлов, была экспортирована из России и я очень сомневаюсь, что Российская Федерация или российские спецслужбы не контролировали оборонительный трафик в Украину.

Завоз деталей из России для оборонных предприятий указывает на то, что, как минимум, 200-250 человек были у курсе этого, потому что внутри оборонной промышленности люди должны были это знать. Знали это финансовые отделы, знали технические директора, сборщики это видели, пограничники знали, в СБУ знали. Так что это большой массив людей, которые знали это по своим профессиональным обязанностям, но не выполнили своего долга перед страной. Подобная контрабанда это не какая-то незначительная вещь, это очень серьезно. Другой вопрос, вопрос ракетной программы и зависимости от России. Это просто безумие!

Есть множество замечательных производителей в оборонной сфере во всем мире, BIA Systems, другие американские производители, все они делают детали для ракет. Маск запускает свои собственные ракеты в небо, гражданские ракеты, также производит детали. Это все очень просто, есть слово "тендер": вы даете заказ на международном рынке и производители отвечают на него. Этот вопрос лежит в плоскости национальной свободы. А невозможность решения вопроса с необходимостью деталей из России - это, по сути, бессмысленный аргумент. Пока будет известно о подобных сделках с Россией, никто не будет поставлять в Украину своих деталей, потому что все хотят видеть чистую, прозрачную систему, видеть чистую страну, перед тем как предоставлять детали, ведь все будут волноваться из-за возможности попадания этих запчастей в Россию или Китай.

В свое время Соединенные Штаты доверили Украине очень важное оружие. Речь идет о "Джевелинах" и в силу нынешнего скандала я не знаю, действительно ли нам могут доверить что-то большего уровня.

Это, конечно, сложно. Однако все страны поддерживали Украину и дальше будут ее поддерживать, я это знаю. И конечно же, Америка уже выделила 250 млн для помощи Украине и часть этих средств может конечно прийти в виде оружия но... но все слишком просто - Украина не пытается помогать себе сама.

Я уверен, что вы могли бы получить и больше, если бы исчезла коррупция. К этому нужно подойти ответственно. Зарабатывать на сделках с оборонительный бюджетом, если честно, это предательство, и люди, причастные к этому должны получить максимальные сроки наказания.

Собственно, не менее важный момент. Мы понимаем, что скандал вокруг "Укроборонпрома" очень сильно ослабил нравственные позиции украинской власти, безотносительно даже к оценке этого скандала. Начальник Генерального штаба России генерал Герасимов озвучил фактически поправку к новой российской доктрине. Речь идет о расшатывание ситуации внутри страны и после этого нанесении военного удара. И у меня есть опасения, что перманентный украинский политический скандал может завершиться, возможно, через полгода тем или иным нападением России. Хотя, в конце концов, Россия и так не сворачивала своей агрессии.

Я не думаю, что есть какая-то разница между тем, что Герасимов или ФСБ уже делают или пытаются сделать. Они имеют четкий план, состоящий в том, чтобы атаковать в слабых местах. Каждый раз, когда по их мнению, например, украинская власть становится слабой, становится слабым Порошенко или становится слабым ЕС, или ослабевает Америка - они движутся в том направлении.

Мы видим определенное изменение ситуаций, как в Азовском море или на Донбассе. Как только русские получают сопротивление, то сразу же останавливаются. Поэтому вам очень важно не иметь слабостей, которые могут быть использованы русскими. А вот оборонная отрасль является слабой, и показывает эту слабость последние 5 лет, я имею в виду, что не производится то, что на самом деле нужно стране. Все это знают, на линии фронта об этом знают и этот скандал с запчастями очень разочаровал офицеров на линии фронта, так как оказывается, то что им присылали, как новое снаряжение, по факту таковым не является. Поэтому можно сказать, что вам и не нужна 5-я колонна, если можно вредить самим себе. Хотя, не следует забывать и о том, что 5-я колонна реально до сих пор существует внутри системы, но в этом деле я не думаю, что это проблема только пятой колонны, это четко коррупционная проблема.

С одной стороны власть дискредитирована в глазах граждан, надвигается избирательный цикл, то есть президентские выборы, парламентские выборы, когда власть ослаблена коррупционными скандалами, есть ощущение, что может включиться "второй сценарий", который будет реализовывать Россия.

Я думаю, что во время выборов Россия, вероятно, имеет и план B, и план C, и план D. Я не думаю, что существует всего какой-то один план действий. Потенциально Путин, конечно, надеется, что ему удастся получить дружественного к России президента. Он, конечно, надеется, что возникнет что-то внутри страны, в чем он сможет найти оправдание своих возможных дальнейших действий на Донбассе, или снова в Азове или Мариуполе. Но пойдут ли они на это - неизвестно, ведь во время выборов к вам прикованы взгляды мира и по многим причинам это - не лучшее время для Путина чтобы продолжить свои притязания и продолжать делать вид, что Россия здесь ни при чем и это, мол, внутренние украинские проблемы. Поэтому он должен быть очень осторожным на каждом шагу и в каждом выводе, но, если он верит, что Запад слаб и что власти Украины слабы, то тогда он может воспринять этот момент как удобный для себя. Поэтому важно, чтобы президентская кампания была прозрачной и честной.

Угрожающим временем могут стать несколько следующих дней по выборам нового президента, потому что тогда Путин захочет испытать силу воли и решимость любого нового президента. Поэтому неделя после выборов будет точно опасным временем для страны и важно, чтобы не только администрация президента, но и парламент, и вооруженные силы, и СБУ были максимально готовы к тому, что что-то может случиться именно в это время.