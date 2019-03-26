Акежан Кажегельдин: Украинские олигархи со своими 2-3 миллиардами - никто по сравнению с семьей Назарбаева

26 марта, 2019, 14:19

Сергей Руденко

Акежан Кажегельдин, премьер-министр Казахстана в 1994-1997 годах, в эфире программы телеканала "Эспрессо" "Студія Захід з Антоном Борковським" про болезнь Назарбаева, транзит казахстанской власти и коррупционный распад постсоветских государств

Нурсултан Назарбаев совершил неожиданную рокировку власти, буквально за одни сутки было произведено множество политических движений и он, фактически, назначил (или его система власти назначила), свою дочь главой Сената, а его соратник стал исполняющим обязанности президента.

По большому счету, в Украине, эти события кажутся какими-то экзотичными, может быть забавными, у вас своя домашняя драма – это предстоящие выборы. Произошедшее было ожидаемым, общество к нему было готово, часть общества этого ждала, мол, "что же придумают, и что на сцене будет происходит ", но была и значительная часть общества, что связывала с этими перестановками какие-то надежды. После двух дней от всплеска эмоций в ожидании хороших новостей, надежды упали. Вот что произошло в Казахстане. Нурсултан Абишевич (Назарбаев – ред.), бывший партийный функционер, после 5-6 лет начала строительства независимого государства, попробовав демократию, гласность, ощутив на себе, что такое политическая конкуренция, как она может действовать, как влияет улица на политику внутри страны, испугался и решил этот эксперимент не продолжать. То, что происходило в последние несколько дней, напоминает ушедшего Брежнева. Правда, еще живого, на его место мы хотели, чтоб пришел хотя бы Горбачев, но пришел Черненко. А чтоб Черненко как-то мог стоять на ногах, Нурсултан Абишевич ему в подпорку поставил свою дочь, если иронизировать, но на самом деле так оно и было.

А как выглядит система казахстанской клановой власти? Мы понимаем, что если назначают родственников, то ни о какой демократии речи быть не может - все решают кулуары. Насколько я понимаю, роль семьи Назарбаевых чрезвычайно велика.

Естественно. Что произошло за последние 20 лет? Все началось в 1999 году. Перестановка и бесконечное переписывание существующих Конституций началось в 1999 году. Существует парламент, который избран по партийным спискам. Никто из граждан Казахстана не знает своих депутатов. Мажоритарная система и одномандатные округа ушли в историю. Существует партийный список. Ну, допускают одну оппозиционную партию, чтоб "продать" это на Западе, чтобы все выглядело, как многопартийный парламент, но на самом-то деле это все одна партия. Практически эти люди назначаются. Активность на пунктах голосования очень низкая, никто во власти не морочит себе голову, чтобы бороться за голоса. Реальных конкурентов на выборы не допускают. Приходят выборы и дается указание, в каком городе, в какой области какой процент голосов должен быть отдан за так называемую правящую партию. Потом этот список корректируют в администрации президента и люди "до А до Я" приходят и становятся депутатами нижней палаты. Верхняя палата вообще не является представительной. По два человека от областных советов избирается в Сенат, 9 человек назначает президент Назарбаев. Так вот, господин Токаев никогда не избирался, никогда не проходил никакой политической процедуры. Он был назначен сенатором, и его роль была председательствовать - до последнего времени. Конституцию переписали. И глава Сената должен был стать тем, кто принимает временную власть и проводит новые президентские выборы. При этом необязательно будет ли он сам в них участвовать или нет. В Казахстане ушел в историю институт самовыдвижения. Выдвигаться могут только от существующих, зарегистрированных на сегодняшний день, политических партий. То есть, никто не хочет рисковать в семье Нурсултана Назарбаева. Отвечая на вопрос западных журналистов, я сказал, что он ведь никуда и не ушел. Законы и поправки в Конституцию были приняты и принят новый Закон "О роли и месте Совета национальной безопасности". Так вот, этот орган является сейчас высшим в вопросах внешней политики и внутренней безопасности, он является главным управляющим и направляющим органом и президент страны, в нашем случае, новый исполняющей обязанности президента страны, становиться членом этого Совета безопасности.

Если 15 лет назад нивелировали роль премьер-министра - по большому счету у нас Кабинета министров нет, Кабинет является частью Администрации - то сейчас нивелировали и роль президента. Над ними сейчас довлеет председатель Совета безопасности. Скромничая, Нурсултан Абишевич уходя, сказал, что сохранил за собой председательство в партии, но кого волнует эта партия, все знают историю партии за последние 100 лет.

По сути, в Казахстане произошел так называемый "российский сценарий", когда Путин назначил Медведева, оставаясь у руля реальной власти. Но главный вопрос, почему на это Назарбаев пошел именно сейчас? Я понимаю, если бы эту новость провозгласили его соратники, было бы понятно, что состояние здоровья Назарбаева не слишком хорошо, тем не менее, он выступал сам, невзирая на свой весьма почтенный возраст.

Нужно обратить внимание на следующее. Вы, конечно, находитесь далеко, следите за событиями по мере поступления информации, а вот мы, казахстанцы, знаем очень хорошо, что обычно такого рода решения Нурсултан Абишевич принимает по средам. Он человек очень подверженный традициям. Он довольно боязливый человек и верит во всевозможные традиционные "страшилки" (речь идет о суевериях, - ред.). Казахский народ считает, что самый удачный день - среда. Назарбаев важные решения принимал по средам, а тут вдруг в понедельник и так все быстро, комом. И полномочия передал и сам остался, и награды все получил, в один день став "Героем социалистического труда" и "Героем страны". Две высшие награды из двух сфер враз получил. То есть, он куда-то торопиться. Это абсолютно связано с проблемой состояния здоровья. Он просто хочет уехать надолго лечиться, но он не покидает власть, он никому не доверяет, даже самому лояльному человеку он доверяет, скажем, условно и наполовину.

У него есть Совбез, есть аппарат Совбеза, ему подчиняются все силовые ведомства, плюс ко всему в верхнюю палату парламента он поставил назначенною собой же дочь и ее назначили председателем Сената. На случай, если вдруг что-то произойдет с нынешним и.о. президента, то она быстро, автоматически по Конституции, может на следующий день занять временную роль главы государства. Это - абсолютная узурпация власти. Там совершенно ничего не связано с демократией. Даже поздние большевики, поздняя коммунистическая партия в этом отношении была более изобретательной.

Как вы думаете, а как будут проходить дальнейшее рокировки или перетекание власти к дочери или племяннику, или еще к кому-то из клана Назарбаевых? Какой будет дальнейший транзит власти от Назарбаева к Назарбаевым?

Возможно несколько сценариев. Самый логичный, когда Нурсултан Назарбаев дождется определенного времени и нынешнему и.о. президента Токаеву дадут возможность участвовать в избирательной кампании, возможно, он будет следующим президентом. Станет ли этот человек президентом по настоящему, сможет ли он предложить нации свою повестку дня!? Только свободные выборы и реальная победа в 51% голосов при участии реальных конкурентов смогут дать этому человеку реальную власть. Тогда он сможет оспорить роль Сената и Совбеза. Вследствие свободных выборов он получит мандат и силу граждан. Но вряд ли он на это пойдет, ведь этот человек никогда не избирался. Никогда не участвовал ни в каких дебатах, я не могу его себе представить в политических дебатах на улице, в телестудии. Он даже не сможет выйти, просто выйти к людям на улицу, на площадь. Он будет встречаться только с теми, кого соберут губернаторы областей. То есть, скорей всего это будет такой регулируемый, административно управляемый процесс.

Возможно, Нурсултан Абишевич подумывает о другой кандидатуре. Возможно, кандидатом будет некто, кого мы на сцене сейчас не видим, но это будет человек из ближайшего окружения Нурсултана Абишевича, потому что ему нужны гарантии. Дело в том, что за последние 20 лет Нурсултан Абишевич и его семья просто не удержались и не только украли власть, они еще и украли национальное достояние. Они стали очень богатыми. Вы даже не можете себе представить насколько. Ваши, так называемые олигархи, со своими 2-3 миллиардами, просто никто против членов этой семьи. Они просто малый бизнес по сравнению с правящей семьей Казахстана. Поэтому Нурсултану Абишевичу нужны очень сильные гарантии.

Вопрос гарантий это тоже очень важный момент. Мы понимаем, что Казахстан находится под пристальным прицелом Китая, Российской Федерации и Соединенных Штатов. В свое время Кремль пытался организовать в Казахстане процессы, которые можно сравнивать с разворачиванием гибридной агрессии на востоке Украины, туда высылали русских фашистов, в стиле Эдуарда Лимонова и прочих, чтоб они баламутили воду. Насколько я понимаю сейчас, в случае делегитимизации власти, в Казахстане могут произойти определенный подобные сценарии.

Абсолютно верно. Если пытаться калькулировать степень потенциального влияния на внутреннюю ситуацию Республики Казахстан, то все вместе – Китай, ЕС и США - все вместе они не могут конкурировать с влиянием Российской Федерации. Практически, около 7 тысяч километров совместных границ, если вы посмотрите на карту народонаселения Республики, то сразу же увидите, каким образом распространяется влияние, расселение идет в основном вдоль границ. Но по большому счету, реальный вызов для Казахстана и его безопасности - Юг и происходящее, связанное с исламским экстремизмом. "Больное" место - это для нас Восточный Туркестан, или Синьцзян для Китая, Северо-запад КНР, где в последние годы обострились отношения мусульманских меньшинств с центральной властью в Пекине. Это большой кипятильник, поэтому я думаю, что там нас ожидает намного больше неприятностей, чем где-либо еще. Но влияние России на ситуацию в стране намного превышает потенциальное влияние других стран. В силу того, что коррупция поразила абсолютно все институты власти, наша страна, по большому счету, наше государство очень слабое. У нас нет хорошей армии, у нас спецслужбы построены только для одного - разгонять митинги и арестовывать оппозицию.

Мы подобное пережили во время Януковича, когда Кремль регулярно кооптировал своих людей в органы украинской власти и в тоже время готовил вариант атаки против Украины. В принципе что-то подобное сейчас переживает Лукашенко, который боится даже собственных спецслужб и военных, в силу того, что они завязаны на Кремль.

Вы знаете, если сейчас теоретически рассматривать ситуацию, которою вы сейчас описали, то конечно, потенциально и сам Нурсултан Назарбаев, и его ближайшее окружение имеют подчеркнуто теплое отношение с руководством Китайской Народной Республики. Получена огромная инвестиция со стороны Китая в обмен на гарантии возврата любой ценой, но вообще условия получения этих кредитов весьма темные, с этим надо будет еще новым поколениям казахстанцев разбираться. Но есть история, и есть генетическое отношение казахов к своему месту в этом горячем мире. Мы прекрасно помним, откуда мы пришли и как все эти годы жили.

Мы долгое время находились в составе Российской империи, вступая туда по частям в разные годы, у нас своя история взаимоотношений с РФ, драматическая, с обидами и достижениями, но наше государство слабое из-за того, что его съела коррупция. У нас разворовывается практически все, а мировая экономика пришла к точке отсчета, когда энергоносители больше не являются основой развития. То есть нужно проводить модернизацию, нужно вернуться к нормальной экономике, многоотраслевой. Например, в Украине это есть, у вас есть машиностроение. Может быть это даже хорошо, что у вас не было столько нефти и газа - вы сохранили многоотраслевую экономику. В нашем случае это совершенно не так и мы не подготовились. Уходя со своего поста, Нурсултан Абишевич говорил, "что модернизацию должно проводить поколение более молодых".

Модернизацию должно проводить поколение технократов и дело тут не в возрасте, а дело в понимании и в политической воле. Если вы тратите деньги на строительство бесконечных дворцов, каких-то концертных залов или монорельсов – это один подход, то есть вы проедаете эти деньги. Или же вы тратите деньги на модернизацию реальной экономики.

Если посмотреть на индустриальный ландшафт Республики Казахстан, то можно увидеть, что это то, что нам осталось от Советского Союза, это то, что сделало поколение Кунаева (1-й секретар ЦК Компартії Казахської СССР у 1960-1986 рр. - ред.). Это абсолютно не наша работа. Мы, наше поколение, все еще ничего не сделали, а надо делать. Вот эти задачи стоят сейчас перед исполняющим обязанности президента. Ему сейчас, как воздух, нужны деньги. Для этого он должен вернуть из-за рубежа украденные капиталы. Это деньги принадлежащие народу Казахстана, это не государственные деньги. У государства денег вообще не бывает! И это не деньги Нурсултана Назарбаева! Поэтому первая задача - вернуть деньги, найти, идентифицировать, предъявить право на них и вернуть. Это можно сделать.

Насколько я понимаю, если в деле завязаны так называемые российские и пророссийские силы, они не будут готовы помогать казахстанскому народу в возвращении украденных у него денег. Кремль очень активно прятал украденные деньги на Западе.

Казахи не держат деньги в России и никогда не держали, и в Таможенном союзе, который вот сейчас по второму разу подписан, и в Евразийском союзе. Если вы посмотрите на структуру, то видно, что в Казахстане то и русского капитала почти нет. У нас представлены в основном оффшорные компании, которые представляют правящую семью и ближайшее окружение, так называемые эмиратские компании. Одним из наших основных партнеров в продаже нефти является Швейцария. Все деньги казахская элита, казахская бюрократия, клептократия держит за рубежом, за дальним рубежом, в Западной Европе, также они размещались в Сингапуре и Гонконге. После того, как Сингапур и Гонконг подписали международные обязательства раскрывать бенефициаров, последним пристанищем стал Ближний Восток. Ну, мы с вами знаем из истории событий в Малайзии и Пакистане, что как только новое правительство потребует свои права на спрятанные на Ближнем Востоке авуары, эти страны будут быстро отдавать их новым правительствам.

Дело сейчас не в этом. Две вещи надо делать. Первое это найти и продолжать отслеживать, а второе – набраться мужества и вернуть. Так вот, это будет одним из первых и главных тестов для господина и.о. президента Токаева. Возьмется он за это дело, значит, мы будем понимать, что он действительно хочет действовать в интересах народа, а если не будет – соответственно; хотя он сразу уже начал разрушать свою политическую карьеру подлизыванием. Он буквально за один день политически покалечил себя. Если он будет продолжать так служить, то люди будут понимать, что он за человек и что к нему нужно относиться соответствующим образом.

Вы знаете, не хотелось бы, но, скорее всего, будет также как у вас. Если эта власть не будет самореформироваться, как попыталась сделать коммунистическая партия Советского Союза - попыталась, но не сделала – значит, это сделает улица.

А будет ли улица готова рискнуть? Мы рискнули и прогнали нашего диктатора. Я просто не совсем знаю, какова структура казахского общества, и какой уровень отторжения власти.

Если в первый день некоторая часть общества, как я вначале сказал, чуть ли не захлопала в ладоши, ожидая реальных изменений, следующие события охладили всех. На голову народа вылили очередной ушат холодной воды. Я верю в свой народ, я верю в мобильность этого народа, и у нас есть несколько на то оснований. Первое – это долгое, семимесячное противостояние нефтяников против новых хозяев, которое, к сожалению, закончилось кровопролитием, и люди погибли, но люди мужественно терпели, - обиды сидят у народа в сердце. На западе Казахстана народ поднялся против продажи сельскохозяйственных угодий зарубежным инвесторам. Это было остановлено. Это стало шоком для правящего режима. Десятки тысяч человек вышли на площади крупных городов, но главным инициатором оказался западный Казахстан. На сегодняшний день главный кипяток – в западном Казахстане. Мы видим, народ обижен. Обижен тем, как с ним обходиться, обижен тем, что нефть и газ выкачивают, их лидеров или вытесняют на второстепенные роли или, по надуманным преступлениям, заочно судят и выдавливают со своих территорий .

У нас в стране ситуация очень взрывоопасная. События, которые отправили в отставку Кабинет министров буквально пару недель назад - это был бунт многодетных матерей. Семья была не в состоянии прокормиться, оба родителя работали, а дома осталось пятеро детей и все погибли из-за пожара. В тоже время у бывшего первого заместителя министра иностранных дел Рахата Алиева, бывшего зятя Назарбаева, бывшего первого мужа нынешнего спикера Сената, за рубежом у двоих маленьких детей от нового брака, которым от 3 до 5 лет, по 10 миллионов евро на счету. 10 миллионов! Шесть школ можно построить на эти деньги. А тут люди вдвоем трудятся сутками, чтобы прокормить семью из пятерых детей и дети погибают, потому что в детский сад сдать их не могут, нянечку нанять не могут, денег не хватает. Вот такая жизнь. Только вопрос, когда и как люди выйдут.



Второй очень важный вопрос. Я дважды наблюдал за Майданом. Последний Майдан, я хочу вам сказать, я смотрел каждую ночь в интернете. Есть люди или нет!? Выйдет ли ведущий на сцену!? Будут песни!? Будут костры зажигать!? Будут люди приходить или нет!? Я очень переживал за этот Майдан! Но очень важный вопрос, кто мобилизирует результаты Майдана? Наша задача сейчас заключается в том, что если подобное произойдет, мы должны быть готовы выйти на площади к людям и предложить свою формулу власти. Поскольку я насмотрелся на все это, я убежденный сторонник парламентской демократии. У нас нет абсолютно никаких оснований быть президентской республикой, а последние 25 лет президентскую республику просто скомпрометировали. Президентская власть это путь в глубочайшую, широчайшую, огромную коррупцию. И ничего больше.