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Виталий Портников: Кремль готов купить Украину


фото: tass
Возбужденная политическая реакция украинских политиков и журналистов на поездку Юрия Бойко и Виктора Медведчука в российскую столицу мешает - как это часто уже бывало в российско-украинских отношениях - разглядеть сущность сигнала, который направлен из Москвы

Причём этот сигнал адресован отнюдь не только Бойко и Медведчуку. Я бы даже сказал иначе - через Бойко и Медведчука он передан украинскому политическому классу, олигархам, предпринимателям. А уж заинтересованные лица смогут передать его украинскому народу, почему бы и нет?

Итак, что предложил на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с Бойко и Медведчуком председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер? Продлить транзитный контракт с Украиной, снизить цену на газ в рамках прямых поставок минимум на 25 процентов и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой нашей страны.

Проще говоря - сохранить за Киевом тот уровень прибылей, который Украина неизбежно утратит в случае реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"  и создать возможности для снижения цены на газ для населения, о котором говорят практически все украинские политики-популисты. И, конечно, это снижение поможет доказать малообеспеченным слоям населения, что новая власть "с народом" - даже если неизбежная в таком случае отмена субсидий заставит граждан, в конечном счете, заплатить больше государству и ее новому старому хозяину - "Газпрому".

Подчеркну, что ничего нового в такой модели нет. Она успешно была применена после президентских выборов 1994 года и просуществовала двадцать лет. Избавиться от кабальной зависимости мы смогли только после Майдана - и в этом одно из главных достижений Революции Достоинства. Но избавление не могло не привести к значительному повышению цен на энергоносители для населения - и это повышение отнюдь не закончено. При этом не нужно думать, что население счастливо оттого, что платит столько, сколько газ стоит, а не столько, сколько Миллер раньше разрешал ему платить. Как может быть довольно население в стране, где "халява»=" - такая же национальная религия, как бесконечная радостная борьба с чужой коррупцией?

При этом намечается и другая проблема - возможная утрата доходов от транзита. И это тогда, когда любая популистская власть захочет раздать деньги населению - и в условиях, когда придётся отдавать долги МВФ. Откуда взять деньги?

Правильно. У "Газпрома". Это то, что предлагает Миллер. То, что предложение сделано на встрече с Бойко, который не победит на президентских выборах, не должно никого удивлять. Бойко и не должен победить. Он должен стать ретранслятором программы продажи Украины"Газпрому". Конечно, хорошо было бы, чтобы после парламентских выборов Бойко взяли в новое правительство министром энергетики. Но и это не обязательно. Обязательно - программу продажи осуществить.

Причём Москве сейчас ничего делать не нужно. Ей помогут сами украинцы. Первый шаг - избрание популиста президентом Украины. Второй шаг - голосование за популистов на парламентских выборах. А дальше возникнет простой вопрос - откуда брать деньги на "халяву"? А деньги на "халяву" есть только у "Газпрома" - потому что никакой МВФ на популистские эксперименты не пойдёт, будет требовать продолжить реформы. Тут-то в офис нового президента или премьера придёт Виктор Медведчук с напоминанием: все проблемы решаются, стоит только продаться. У любого популистского руководства Украины нет никакого другого выхода, кроме как продаться Москве. Просто нет - и не ищите.

Ну а дальше - дело техники. Российские агенты в последние дни чуть ли не в деталях прописывают программу популизма и капитуляции. Про Крым - забываем. На Донбасс - едем общаться с руководством "народных республик", искать "компромисс". Санкции - отменяем. Задницу - целуем. Зато газ наш.

Если кто-то думает, что я описываю фантастический сценарий, пусть просто сохранит этот текст до марта 2020 года, когда все это может сбыться. Огромная часть наших соотечественников всегда была готова продать страну и ее честь за "халяву". И сейчас готова.

Осталось только проголосовать.

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