//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко

56-летний Александр Михайлович Ващенко второй раз пытается стать президентом, но, если честно, речь идет сугубо о его очередной попытке избраться в Раду. Победной попытке в два действия, как он считает, несмотря на то, что в биографии этого предпринимателя среднего звена и пока не раскрученного общественного деятеля, а в прошлом помощника Ющенко и советника Азарова можно найти не один пример того, как проваливались намеченные им грандиозные концепции

Мы подобрали десять важных подробностей из жизни его как кандидата.

1. Земляк Ющенко

Родился 4 мая 1962 года в районном центре Недригайлов Сумской области. Оттуда же походят его родители. Папа работал водителем, о матери известно, что она была медицинским работником.

Недригайловский район в новейшей политической истории Украины имеет "звездную" славу родины Виктора и Петра Ющенко. В 40-летнем возрасте Ващенко официально устроится к одному из них на работу.

2. Детство и юность прошли в Покрове

В школу Александр пошел в расположенном на юге Днепропетровской области крупном промышленном городе Орджиникидзе (при декоммунизации название изменено на Покров), где именно появился трест "Орджиникидзе-Марганец". Горно-обогатительный комбинат, как и созданная вокруг гиганта инфраструктура, нуждались в молодых и сильных руках работников со всей страны. "Завербовались", как тогда говорили, и родители Ващенко.

После школы он не продолжил учебу, а устроился электриком IV разряда на "Днипродомнаремонти" в Каменском (бывший Днепродзержинск). Отслужил срочную службу в Советской армии и вернулся домой, где некоторое время работал радиомехаником в городской "Бытрадиотехнике" Покровска.

Имел организаторские способности, например, еще в школе создал свой вокально-инструментальный ансамбль (ВИА), однако продвижению по службе мешал недостаток высшего образования. Диплом экономиста он получит в Днепропетровском национальном университете им. О. Гончара до 2000, когда состоится как успешный коммерсант.

3. Первые успехи: от товароведа в доме быта к торговле металлом и газом

Во времена горбачевской перестройки Ващенко "дорос" до старшего товароведа Орджоникидзевского комбината бытового обслуживания. Вскоре началась другая жизнь. 1991 год открыл новые, доселе невиданные чрезвычайные возможности и перед новой страной, и перед людьми с предпринимательским талантом как Ващенко.

Серьезный капитал заработал на поставках сырья и энергоносителей (Межотраслевой научно-производственный центр "Спектр", корпорация "Укрполиметаллы", "Международный центр экономики и права" ICEL"). С электроэнергетикой будет связано и несколько его важных проектов и идей, в том .ч. при кратковременной работе в правительстве.

Ващенко до сих пор возглавляет ООО "Транснациональная корпорации" Украинская нефтегазовая группа ", зарегистрированную в Печерском районе Киева по адресу: пер. Липский, д. 3, кв. 1. Согласно классификатору видов экономической деятельности (КВЭД) компания занимается прежде всего трубопроводным транспортом, а также, в качестве дополнительных услуг, перепродает твердое, жидкое, газообразное топливо и производные продукты, металлы и металлические руды, промышленные химические вещества. Отдельным пунктом в базе YouControl значится "торговля газом через местные (локальные) трубопроводы".

По этому же адресу числится ОО "Власть народа", в которой руководит непосредственно Ващенко, и ООО "Международная телерадиокомпания "Ави Тиви" под руководством гражданки Светланы Сапсай.

4. Собирался зарабатывать на спутниковом телевидении

При президентстве Ющенко у Ващенко родился амбициозный план по запуску сразу нескольких собственных телевизионных каналов, которые должны транслироваться через спутник. Если бы задуманное удалось, Украина получила бы одного из сверхмощных игроков отечественного медиа-рынка. Однако после предоставления лицензии подобные глобальные намерения не получили ни одного воплощения, поэтому Нацсовет отозвал разрешение.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 22 июля (2009 года - Авт.) аннулировала две лицензии на спутниковое вещание ООО "Международная ТРК AV-TV", изданные 14 июля 2008. Лишение лицензий связано с отсутствием вещания в течение года. Компания AV-TV начала процесс лицензирования в мае 2008 года. Сразу она претендовала на пять лицензий: "AV-Детектив", "AV-Комеди", "AV-Континент", "AV-Элит-шоу", "AV -Еврази-ньюс "и заявляла о готовности владельца инвестировать $ 110 млн. В июле 2008 года два из пяти каналов -" AV-Континент "(туристическая ниша) т "AV-Евраз-ньюс" (информационный канал с акцентом на международных новостях) - получили лицензии Нацсовета.

... На заседание, на котором рассматривался вопрос о лишении лицензий AV-TV, представители холдинга не явились ", - писала по этому поводу "Телекритика".

Однако "Ави Тиви" до сих пор находится в резерве у бизнесмена.

5. Помогал депутатствовать Петру Ющенко, однако сам так и не смог избраться

В Верховной Раде IV созыва (2002-2006) герой нашего рассказа посещал парламент как помощник-консультант народного депутата Петра Андреевича Ющенко. Денег он за это не получал, действовал на общественных началах.

При этом лично дважды баллотировался в ВР, но тщетно.

В 2006 году созданный на основе одноименной общественной организации избирательный блок "Власть народа" набрал лишь 0,09% голосов. В состав блока, кроме уже упоминавшейся структуры Ващенко, с осени 2005 года входили такие же практически никому не известные проекты как "Партия духовности и патриотизма", "Партия защиты пенсионеров" и "Всеукраинская Чернобыльская народная партия "За благосостояние и социальную защиту народа". Одной из "фишек" кампании блока было требование восстановить работу ЧАЭС.

Не лишним будет отметить и то обстоятельство, что среди соучредителей ОО "Власть народа" фигурировал столичный застройщик Валентин Исак. Напомним, из-за комплекса Dream Town на Оболони господин Исаак имел острый конфликт со своими партнерами Корогодским и Меламудом. В 2001-м им удалось заручиться поддержкой Александра Викторовича Януковича и Валентин Михайлович вынужден был скрываться в Молдове.

Безрезультатным оказался и одиночный поход Ващенко в качестве самовыдвиженца по мажоритарке (2002).

На позапрошлых президентских выборах (2010) подавал документы в ЦИК, но не был зарегистрирован. Якобы из-за нарушения процедуры в виде отсутствия документа о внесении денежного залога.

6. Провел несколько месяцев в Кабинете министров

Успел Александр Михайлович поработать и в правительстве. В должности помощника первого вице-премьер-министра - министра финансов Николая Азарова в 2003-2004 годах.

Читайте также: 10 фактов из жизни Юрия Бойко

Говорит, что шел туда не из-за поддержки политического и экономического курса Партии регионов, а исключительно из соображений развития высоковольтных ЛЭП-750, после презентации собственного видения которого его и пригласили в Кабмин. Но идеи Ващенко не нашли поддержки и понимания, и он вскоре уволился.

Читайте также: 10 фактов из жизни Александра Вилкула

7. Работал с людьми Порошенко над экспортом электроэнергии, - СМИ

ЛЕПамы, точнее возможным экспортом украинской электроэнергии в Польшу, он попытался заниматься и с окружением Петра Порошенко. По крайней мере такие сведения в конце 2016 года приводило издание From-UA.

Читайте также: 20 фактов из жизни Петра Порошенко

В материале Ващенко назван лоббистом продажи полякам избыточной энергии из Хмельницкой АЭС.

"В марте 2015 года НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго" и польская компания Polenergia International Sa rl подписали меморандум о введении в эксплуатацию воздушной линии 750 кВ Хмельницкая АЭС - Жешув (Польша) для экспорта. Под такой долгосрочный контракт можно было бы привлечь средства на достройку №3 и №4 энергоблоков ХАЭС.

В мае 2016 года Александр Ващенко пишет письмо министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику - ни много ни мало, с предложением провести встречу по вопросам проекта с участием министра энергетики Польши, руководства Подкарпатского воеводства и польского системного оператора PSE ", - говорилось в статье.

Поддержку этой инициативе вроде предоставили нардепы Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Отметим, что намерения по увеличению экспорта тока с ХАЭС в "Энергоатом" действительно есть. И в них фигурирует Жешув.

Сейчас же в Польшу ежегодно поступает около 900 млн украинских кВт / ч. Например, в 2017-м Минэнергетики отчиталось о 894, 8 млн.

8. Соревновался за пост главы Одесской, Житомирской и Сумской ОГА

Есть у Александра Михайловича и опыт похода за властью на областном уровне. Он принимал участие в открытой борьбе за кресло главы одной южной и двух северных областей.

В Одесской области он смог выполнить тесты и решить ситуативные задачи таким образом, что Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы пропустила его в финал. Вместе с нардепом от Радикальной партии, экс-руководителем Тернопольской ОГА Юрием Чижмарем, городским головой Балты Сергеем Мазуром, доцентом из Одессы Александром Остапенко и, собственно, с Максимом Степановым, в то время директором "Полиграфкомбинат" Украина", который и возглавил область.

9. Задекларировал более 5 млн гривен и полмиллиона долларов

В дополнение к уже названной нефтегазовой группе и законсервированной ТРК среди активов кандидата, как свидетельствует его декларация, по состоянию на 2017 год были предприятия "Вуд-Продакшен" (деревообработка), "А-Тел" (IT-отрасль) и корпоративные права в фирмах "строительно-инвестиционная компания "Век", "Ролан", "Парк-дворец". И квартира площадью 83,6 кв. м.

Наличные: 5,55 млн грн., 320 тыс. евро, $ 523 тыс.

Ващенко уверенно входит в ТОП-10 самых богатых претендентов на гербовую печать президента.

10. Цель - депутатский мандат

Программа кандидата в президенты Ващенко называется "Путь к новой Украине". В ней так много общих фраз и предложений, в качестве относительно оригинальной составляющей можно выделить разве что пункты

  • "Контроль за уровнем потребления лиц и членов их семей";
  • "Введение выборности генерального прокурора Украины и судей всех инстанций, включая Верховный, Высший хозяйственный, Конституционный и апелляционными судами, а также прозрачного механизма их отзыва по народной инициативе".

Читайте также: 10 фактов из жизни Геннадия Балашова

А еще Александр Михайлович "гарантирует" $ 600 минимальной пенсии ( "чтобы наши пенсионеры могли съездить в Вену на кофе, хотя бы два раза в год") и не считает нужным проводить тендеры для влиятельных зарубежных инвесторов.

Вместе с тем, он не скрывает, что за счет президентских выборов собирается присоединиться к победителям на парламентских.

"Я хочу организовать вокруг себя единомышленников, прийти в парламент. Как пройдут президентские выборы, это одному Богу известно. Но сегодня первые шаги идут через президентскую кампанию", - заявил он в интервью каналу ПравдаТУТ.

Читайте также: 10 фактов из жизни Андрея Новака

В то же время, до сих пор остается невыясненным состав команды Ващенко и существует ли такая на самом деле.

"У нас есть экономисты, финансисты, у нас есть генералы. Просто я ее сегодня публично не называю из-за того, что я, как проводник этого дела, должен первым заявить о наших намерениях и дальше мы должны отреагировать на реакцию нашего народа, наших людей. какие будут вопросы, какие будут замечания. Затем мы публично обсудим эту команду ", - отмечает кандидат в президенты.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать