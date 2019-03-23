10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
Мы подобрали десять важных подробностей из жизни его как кандидата.
1. Земляк Ющенко
Родился 4 мая 1962 года в районном центре Недригайлов Сумской области. Оттуда же походят его родители. Папа работал водителем, о матери известно, что она была медицинским работником.
Недригайловский район в новейшей политической истории Украины имеет "звездную" славу родины Виктора и Петра Ющенко. В 40-летнем возрасте Ващенко официально устроится к одному из них на работу.
2. Детство и юность прошли в Покрове
В школу Александр пошел в расположенном на юге Днепропетровской области крупном промышленном городе Орджиникидзе (при декоммунизации название изменено на Покров), где именно появился трест "Орджиникидзе-Марганец". Горно-обогатительный комбинат, как и созданная вокруг гиганта инфраструктура, нуждались в молодых и сильных руках работников со всей страны. "Завербовались", как тогда говорили, и родители Ващенко.
После школы он не продолжил учебу, а устроился электриком IV разряда на "Днипродомнаремонти" в Каменском (бывший Днепродзержинск). Отслужил срочную службу в Советской армии и вернулся домой, где некоторое время работал радиомехаником в городской "Бытрадиотехнике" Покровска.
Имел организаторские способности, например, еще в школе создал свой вокально-инструментальный ансамбль (ВИА), однако продвижению по службе мешал недостаток высшего образования. Диплом экономиста он получит в Днепропетровском национальном университете им. О. Гончара до 2000, когда состоится как успешный коммерсант.
3. Первые успехи: от товароведа в доме быта к торговле металлом и газом
Во времена горбачевской перестройки Ващенко "дорос" до старшего товароведа Орджоникидзевского комбината бытового обслуживания. Вскоре началась другая жизнь. 1991 год открыл новые, доселе невиданные чрезвычайные возможности и перед новой страной, и перед людьми с предпринимательским талантом как Ващенко.
Серьезный капитал заработал на поставках сырья и энергоносителей (Межотраслевой научно-производственный центр "Спектр", корпорация "Укрполиметаллы", "Международный центр экономики и права" ICEL"). С электроэнергетикой будет связано и несколько его важных проектов и идей, в том .ч. при кратковременной работе в правительстве.
Ващенко до сих пор возглавляет ООО "Транснациональная корпорации" Украинская нефтегазовая группа ", зарегистрированную в Печерском районе Киева по адресу: пер. Липский, д. 3, кв. 1. Согласно классификатору видов экономической деятельности (КВЭД) компания занимается прежде всего трубопроводным транспортом, а также, в качестве дополнительных услуг, перепродает твердое, жидкое, газообразное топливо и производные продукты, металлы и металлические руды, промышленные химические вещества. Отдельным пунктом в базе YouControl значится "торговля газом через местные (локальные) трубопроводы".
По этому же адресу числится ОО "Власть народа", в которой руководит непосредственно Ващенко, и ООО "Международная телерадиокомпания "Ави Тиви" под руководством гражданки Светланы Сапсай.
4. Собирался зарабатывать на спутниковом телевидении
При президентстве Ющенко у Ващенко родился амбициозный план по запуску сразу нескольких собственных телевизионных каналов, которые должны транслироваться через спутник. Если бы задуманное удалось, Украина получила бы одного из сверхмощных игроков отечественного медиа-рынка. Однако после предоставления лицензии подобные глобальные намерения не получили ни одного воплощения, поэтому Нацсовет отозвал разрешение.
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 22 июля (2009 года - Авт.) аннулировала две лицензии на спутниковое вещание ООО "Международная ТРК AV-TV", изданные 14 июля 2008. Лишение лицензий связано с отсутствием вещания в течение года. Компания AV-TV начала процесс лицензирования в мае 2008 года. Сразу она претендовала на пять лицензий: "AV-Детектив", "AV-Комеди", "AV-Континент", "AV-Элит-шоу", "AV -Еврази-ньюс "и заявляла о готовности владельца инвестировать $ 110 млн. В июле 2008 года два из пяти каналов -" AV-Континент "(туристическая ниша) т "AV-Евраз-ньюс" (информационный канал с акцентом на международных новостях) - получили лицензии Нацсовета.
... На заседание, на котором рассматривался вопрос о лишении лицензий AV-TV, представители холдинга не явились ", - писала по этому поводу "Телекритика".
Однако "Ави Тиви" до сих пор находится в резерве у бизнесмена.
5. Помогал депутатствовать Петру Ющенко, однако сам так и не смог избраться
В Верховной Раде IV созыва (2002-2006) герой нашего рассказа посещал парламент как помощник-консультант народного депутата Петра Андреевича Ющенко. Денег он за это не получал, действовал на общественных началах.
При этом лично дважды баллотировался в ВР, но тщетно.
В 2006 году созданный на основе одноименной общественной организации избирательный блок "Власть народа" набрал лишь 0,09% голосов. В состав блока, кроме уже упоминавшейся структуры Ващенко, с осени 2005 года входили такие же практически никому не известные проекты как "Партия духовности и патриотизма", "Партия защиты пенсионеров" и "Всеукраинская Чернобыльская народная партия "За благосостояние и социальную защиту народа". Одной из "фишек" кампании блока было требование восстановить работу ЧАЭС.
Не лишним будет отметить и то обстоятельство, что среди соучредителей ОО "Власть народа" фигурировал столичный застройщик Валентин Исак. Напомним, из-за комплекса Dream Town на Оболони господин Исаак имел острый конфликт со своими партнерами Корогодским и Меламудом. В 2001-м им удалось заручиться поддержкой Александра Викторовича Януковича и Валентин Михайлович вынужден был скрываться в Молдове.
Безрезультатным оказался и одиночный поход Ващенко в качестве самовыдвиженца по мажоритарке (2002).
На позапрошлых президентских выборах (2010) подавал документы в ЦИК, но не был зарегистрирован. Якобы из-за нарушения процедуры в виде отсутствия документа о внесении денежного залога.
6. Провел несколько месяцев в Кабинете министров
Успел Александр Михайлович поработать и в правительстве. В должности помощника первого вице-премьер-министра - министра финансов Николая Азарова в 2003-2004 годах.
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Говорит, что шел туда не из-за поддержки политического и экономического курса Партии регионов, а исключительно из соображений развития высоковольтных ЛЭП-750, после презентации собственного видения которого его и пригласили в Кабмин. Но идеи Ващенко не нашли поддержки и понимания, и он вскоре уволился.
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7. Работал с людьми Порошенко над экспортом электроэнергии, - СМИ
ЛЕПамы, точнее возможным экспортом украинской электроэнергии в Польшу, он попытался заниматься и с окружением Петра Порошенко. По крайней мере такие сведения в конце 2016 года приводило издание From-UA.
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В материале Ващенко назван лоббистом продажи полякам избыточной энергии из Хмельницкой АЭС.
"В марте 2015 года НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго" и польская компания Polenergia International Sa rl подписали меморандум о введении в эксплуатацию воздушной линии 750 кВ Хмельницкая АЭС - Жешув (Польша) для экспорта. Под такой долгосрочный контракт можно было бы привлечь средства на достройку №3 и №4 энергоблоков ХАЭС.
В мае 2016 года Александр Ващенко пишет письмо министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику - ни много ни мало, с предложением провести встречу по вопросам проекта с участием министра энергетики Польши, руководства Подкарпатского воеводства и польского системного оператора PSE ", - говорилось в статье.
Поддержку этой инициативе вроде предоставили нардепы Александр Грановский и Игорь Кононенко.
Отметим, что намерения по увеличению экспорта тока с ХАЭС в "Энергоатом" действительно есть. И в них фигурирует Жешув.
Сейчас же в Польшу ежегодно поступает около 900 млн украинских кВт / ч. Например, в 2017-м Минэнергетики отчиталось о 894, 8 млн.
8. Соревновался за пост главы Одесской, Житомирской и Сумской ОГА
Есть у Александра Михайловича и опыт похода за властью на областном уровне. Он принимал участие в открытой борьбе за кресло главы одной южной и двух северных областей.
В Одесской области он смог выполнить тесты и решить ситуативные задачи таким образом, что Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы пропустила его в финал. Вместе с нардепом от Радикальной партии, экс-руководителем Тернопольской ОГА Юрием Чижмарем, городским головой Балты Сергеем Мазуром, доцентом из Одессы Александром Остапенко и, собственно, с Максимом Степановым, в то время директором "Полиграфкомбинат" Украина", который и возглавил область.
9. Задекларировал более 5 млн гривен и полмиллиона долларов
В дополнение к уже названной нефтегазовой группе и законсервированной ТРК среди активов кандидата, как свидетельствует его декларация, по состоянию на 2017 год были предприятия "Вуд-Продакшен" (деревообработка), "А-Тел" (IT-отрасль) и корпоративные права в фирмах "строительно-инвестиционная компания "Век", "Ролан", "Парк-дворец". И квартира площадью 83,6 кв. м.
Наличные: 5,55 млн грн., 320 тыс. евро, $ 523 тыс.
Ващенко уверенно входит в ТОП-10 самых богатых претендентов на гербовую печать президента.
10. Цель - депутатский мандат
Программа кандидата в президенты Ващенко называется "Путь к новой Украине". В ней так много общих фраз и предложений, в качестве относительно оригинальной составляющей можно выделить разве что пункты
- "Контроль за уровнем потребления лиц и членов их семей";
- "Введение выборности генерального прокурора Украины и судей всех инстанций, включая Верховный, Высший хозяйственный, Конституционный и апелляционными судами, а также прозрачного механизма их отзыва по народной инициативе".
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А еще Александр Михайлович "гарантирует" $ 600 минимальной пенсии ( "чтобы наши пенсионеры могли съездить в Вену на кофе, хотя бы два раза в год") и не считает нужным проводить тендеры для влиятельных зарубежных инвесторов.
Вместе с тем, он не скрывает, что за счет президентских выборов собирается присоединиться к победителям на парламентских.
"Я хочу организовать вокруг себя единомышленников, прийти в парламент. Как пройдут президентские выборы, это одному Богу известно. Но сегодня первые шаги идут через президентскую кампанию", - заявил он в интервью каналу ПравдаТУТ.
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В то же время, до сих пор остается невыясненным состав команды Ващенко и существует ли такая на самом деле.
"У нас есть экономисты, финансисты, у нас есть генералы. Просто я ее сегодня публично не называю из-за того, что я, как проводник этого дела, должен первым заявить о наших намерениях и дальше мы должны отреагировать на реакцию нашего народа, наших людей. какие будут вопросы, какие будут замечания. Затем мы публично обсудим эту команду ", - отмечает кандидат в президенты.
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