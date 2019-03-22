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Виталий Портников: "Газпром" усиливает давление на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о достижении договоренности с "Газпромом" о том, что российский монополист будет обеспечивать поставки газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной

Это заявление Сийярто сделал сразу же после переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Но касается оно в первую очередь вовсе не Венгрии.

Оно касается Украины.

Транзитное соглашение между Украиной и "Газпромом" оканчивается 31 декабря 2019 года. Главной идеей Кремля – собственно, именно такую задачу поставил Владимир Путин перед "Газпромом" - был полный отказ от украинского транзита к этому моменту. Так, чтобы если Россия и транспортировала газ через украинскую ГТС, это было бы проявлением ее доброй воли, а вовсе не необходимостью.

Однако для этого необходимо было достроить еще два альтернативных маршрута – вдогонку к уже существующим. Это "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Оба проекта в стадии строительства, но окончательная судьба каждого  и – самое важное – объемов газа, которые удастся через них прокачать - еще не решена. О чем можно говорить с полной уверенностью – так это о том, что на 31 декабря 2019 года ни "Турецкого потока", ни "Северного потока-2"еще не будет.

Тогда на чем базируются гарантии, которые Россия дает Венгрии? А на том, что в случае, если не удастся заключить соглашение между Россией и Украиной и "Газпром" остановит поставки газа через украинскую ГТС, Венгрия сможет получать часть газа через Австрию. А Австрия, в свою очередь, будет получать этот газ через уже существующую ветку "Северного потока", которая идет в Германию.

Договоренности Миллера и Сийярто пока что носят исключительно политический характер, потому что пропускная способность "Северного потока" не позволяет полностью удовлетворить потребности европейских стран в российском газе. Собственно, поэтому и строится "Северный поток-2". Проще говоря, если сильно похолодает, газа в "Северном потоке" может не хватить не только на потребности Венгрии, но и на потребности Австрии. И обе страны замерзнут. Это то, что Петер Сийярто своим соотечественникам не рассказывает.

Но зато он усиливает позиции "Газпрома" на переговорах с "Нафтогазом". Теперь российские газовики будут говорить своим украинским собеседникам, что могут легко обойтись без них в любом случае, что договорятся с каждой страной Европы в отдельности. И хотя арифметика этих договоренностей будет банально не сходиться, «Газпром» на этом основании будет требовать временного контракта и снижения цены.

А украинский отказ, разумеется, позволить выставить Украину перед европейцами в качестве несговорчивого и ненадежного партнера и усилит позиции сторонников строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Не очень сложная схема, как раз в духе "Газпрома". И понятно, что в нее  стараются вмонтировать именно тех европейских чиновников, с которыми не очень сложно договориться и которые готовы играть с Москвой в одной антиукраинской команде.

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