Сосиска для Юли, 6 лет для Гриба и страсти Ляшко за Гройсманом

22 марта, 2019, 14:53

Обзор политических событий недели от Марины Данилюк-Ярмолаевой

Политзаключенный Гриб: 6 лет колонии

Чуда не произошло, имеем еще одного политического заключенного в России.

22 марта в российском Ростове-на-Дону объявили приговор Павлу Грибу - 6 лет колонии общего режима.

Пашу похитили 24 августа 2017 на территории Беларуси. Юном украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют склонение к теракту российской школьницы Тани Ершовои из Сочи, с которой они познакомились в Вконтакте.

Шестилетний приговор и обстоятельства похищения - когда Беларусь сначала ничего не сообщала об обстоятельствах исчезновения парня, а потом вуаля - и его делом занялось российское ФСБ, лишает иллюзий о дружественной стране Беларусь и о безопасности поездок туда украинцев.

Это также показательна история о так называемой безопасности российской социальной сети Вконтакте, которой пользуются миллионы украинских подростков. Где гарантия, что за аватаркой симпатической школьницы не прячется очередной "солсберецький турист"?

За день до приговора Паша Гриб выступил с последним словом - обвинений не признал, ФСБ назвал бандитами и убийцами и пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен.

Ехать или нет? Что делать, если выигрывает не "ваш"

Каждая новая социология с лидерством Зеленского, Порошенко и Тимошенко - повод для массовой истерии на страницах Facebook - ехать или нет за границу, если победит вражеский кандидат.

Когда до первого тура остается всего неделю, количество отборочных "страшилок", шантажей и мрачных зарисовок будущего, по которым мерещится то неуспешный опыт с президентом 404 Януковичем, то руками Кремля, то Путина с табуретом возле лошади.

Пока мужчины 35+ то ищут домашний бункер на следующую пятилетку, то выписывают детальные планы по эмиграции - жизнь не стоит на месте. Кто бы ни выиграл выборы, в плане экономики это ничего не изменит - ведь ни один штаб не предлагает реальных рецептов для выздоровления экономики. Кто ездил на заработки за границу - и привозил деньги домой, и дальше будет ездить.

Страна - это не безликая территория, это - люди, которые в ней живут. Если вам нужен пинок именно 31 марта, чтобы поехать, то может не откладывать поездку на потом? Потому что потом на вокзалах аншлаги будут и Польша не резиновая. Относительно выбора президента - мы сами отвечаем за шутов, принцесс и крепких хозяйственников, которых мы приручили.

"Сосисочная политика". Как политики хот-догами мерялись

Чем ближе к выборам, тем реальнее увидеть на АЗС какого-то политика, который хомьячить придорожный фаст-фуд.

Между переездами из города в села, от турне до встречи в клубе - тем отчаяннее сталкиваются границы между небожителями и искателями президентства.

Юлия Тимошенко уже пила на камеру кофе, торт ела, пришла очередь попробовать сосиску.

Футблогерська деятельность лидера "Батькивщины" стала объектом обсуждения как критиков, так и объектом подражания соратников. Сам же хот-дог претендует на звание нового лица украинской политики.

Ляшко против Гройсмана. Кому отдадут сердца и голоса бабушки?

Можно смотреть на огонь, воду и как Олег Ляшко спорит с премьер-министром Владимиром Гройсманом. На благо людей и политических дивидендов уже на парламентских выборах. Государственных мужей разобрали на цитаты, общая тональность разговора на правительстве свидетельствует о нелегких временах, которые ждут нас во время коалициады осенью после парламентских выборов.

Интересно, что ранее по телефону премьер и главный радикал общались милее.

А присутствующая во время цирка и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун показала мастер-класс по дзену.

Шерше ля Мари. Луценко сказал, чего никого не посадили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попал в скандал на пустом месте, в интервью рассказав о том, что посол США Мари Йованович передавала ему списки тех, кого нельзя трогать. Из Вашингтона ответили, что подобное - это плод воображения. Блогеры теперь смеются, куда еще передавали списки. И не было ли в списке неприкасаемых, скажем, кума Путина Медведчука, который чувствует себя прекрасно.

Теперь же Юрий Витальевич список должен или обнародовать, чтобы страна видела касту привилегированных. Или же должны догадываться сами: есть ли среди них Насиров, Гладковський и Юра Енакиевский.