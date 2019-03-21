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Виталий Портников: Убийцы и воры требуют компенсации


фото: delfi
Можно ли представить себе ситуацию, когда воры, только что удачно обчистившие квартиру, подают в суд на ее хозяев и требуют компенсации за свой непосильный труд?

Российское руководство продемонстрировало, что ему под силу и такие высоты безумия.

Когда председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что это не Россия аннексировала Крым в 2014 году, а Украина в 1991 году, когда была провозглашена независимость нашей страны, это  можно было воспринимать в качестве фигуры речи. Российские чиновники, как известно, делают все возможное, чтобы понравиться Путину. А для Путина оккупация Крыма – любимая тема, российский президент действительно в восторге от своего преступления и хочет видеть как можно больше соучастников. Когда оккупировали Крым, Володин был всего лишь клерком в администрации президента, Государственной думой руководил другой чиновник. Понятно, что спикеру теперь нужно наверстать упущенное. 

Однако одной комичной фразой Володина дело не ограничилось. В нижней палате российского парламента создали рабочую группу – да-да – для  оценки "ущерба" от "аннексии" Крыма Украиной. И возглавил эту рабочую группу первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников. То есть представитель той самой партии, которая считает себя правопреемницей КПСС. И принимает на себя ответственность за геноцид в Крыму, за "красный террор" 20-х годов, выселение коренных народов в 40-х годах, разорение полуострова и издевательство над его жителями.

Подсчитывать украинский "ущерб" будет коалиция убийц и грабителей! Более гармоничного сообщества для того, чтобы продемонстрировать всему миру, какой сброд правит современной Россией, и не найдешь. Но, впрочем, вряд ли депутатов Госдумы заинтересуют эти оценки. Ведь рабочая группа сможет имитировать деятельность, инициировать принятие решений, находить пропагандистов своих безумных идей на Западе. А на все это будут нужны деньги, те самые бюджетные деньги, ради которых весь этот сброд и старается.

Так что дело даже не в том, что они искренне считают, что можно ограбить ограбленного. Дело в том, что Володин с компанией хотят заодно и ограбить своих "дорогих россиян". 

 

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