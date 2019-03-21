Украинский "Давай танцуй" и детский "Чудо-парк": 6 новых фильмов, которые нельзя пропустить в кино

21 марта, 2019, 08:22

Максим Ивануха

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов: криминальная драма с Николь Кидман, психологический триллер с Изабель Юппер, украинская молодежная драма "Давай танцуй", приключенческий фильм "Добро пожаловать в Акапулько", новая версия немецкой сказки о парне, который продал смех, и мультфильм о парке аттракционов

"В объятиях лжи"

Психологический триллер от известного ирландского кинорежиссера, лауреата премии "Оскар" Нила Джордана ( "Завтрак на Плутоне").

Главную роль в его новом фильме, который в оригинале называется "Грета", сыграла знаменитая французская актриса Изабель Юппер. Через много лет после триумфальной роли в "Пианистке" Михаэля Ханеке Юппер снова получила роль преподавательницы игры на фортепиано. Сюжет фильма рассказывает историю молодой девушки (играет Хлоя Мориц), которая случайно подружилась с героиней Юппер, которая со своей стороны начинает преследовать новую подругу. Критики сдержанно восприняли этот фильм. В обзоре Variety указано, что "фильм приглашает посмеяться над наиболее зловещими ситуациями". The Guardian дал фильму 2 из 5 звезд, отметив, что в фильме очень много клише.

"Время возмездия"

Американская криминальная драма, главную роль в которой исполнила лауреат "Оскара" Николь Кидман.

В фильме рассказана история тайного детектива полиции Лос-Анджелеса, которая возвращается в свое бандитское прошлое, чтобы отомстить за потерянную молодость. Старания Кидман, которую гримеры превратили в чудовище, отметили критики. За роль хладнокровного детектива Кидман номинирована на "Золотой глобус" как "лучшая актриса". Однако, фильм понравился не всем. Некоторые обозреватели отмечают, что полное ужаса перевоплощение актрисы сделало ее героиню карикатурной, что не позволяет воспринимать серьезно сюжет. Фильм получил прохладные отзывы и от зрителей (в прокате лента провалилась, кассовые сборы составили 2,3 млн долларов при бюджете 9 млн).

"Давай танцуй"

Украинский фильм, продюсером которого выступил бывший депутат Киевсовета Сергей Розвадовский.

В фильме рассказана история мальчика-танцора, который едет из охваченного войной Донбасса в Киев, чтобы заработать денег в танцевальном шоу. Он не убегает от войны, а просто хочет помочь брату, который нуждается в операции. Как рассказывают авторы, сначала герой был "ватником", однако Киев меняет его стереотипы. Музыку к фильму написал Monatik. "Давай танцуй" в прессе называют "многострадальным" проектом, ведь фильм хотели снять еще в прошлом десятилетии, а съемки продолжались четыре года.

"Добро пожаловать в Акапулько"

Американская приключенческая комедия о дизайнере видеоигр, который спьяну сел не в свой авиарейс и оказался в мексиканском Акапулько.

По приземлении герой якобы попадает из реальности в одну из своих игр. За ним начинают охотиться преступники и власть. Они ищут тайный пакет, который главный герой якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. В фильме одну из ролей сыграл известный по фильмам Тарантино актер Майкл Мэдсен. Лента снята в жанре легкомысленного боевика. Ее прохладно встретили как зрители, так и критики. На сайте IMDb зрители оценили фильм на 4,5 из 10.

"Тим Талер, или Проданный смех"

Немецкая сказочная комедия, сценарий которой основан на популярном детском романе 1962 года. События разворачиваются в 1920-х годах в маленьком городке.

В центре сюжета мальчик по имени Тим Талер, который несмотря на тяжелое детство может "заразить" смехом любого. Однажды он поддается искушению выиграть все пари в обмен на свой искренний смех. В литературной основе фильма ощутимое влияние легенды о докторе Фаусте, который продал душу дьяволу. "Тим Талер" снял отмеченный многими престижными наградами немецкий режиссер Андреас Дрезен. Немецкие критики одобрительно отзываются о новом фильме режиссера, отметив, что он может конкурировать с большими детскими фильмами на международном уровне.

"Чудо-парк"

Американский мультфильм, режиссер которого Дилан Браун был уволен и удален из титров по обвинению в сексуальных домогательствах.

Мультфильм рассказывает историю девочки с бурным воображением, чьи мечты о скрытом парке развлечений становятся реальными. Впоследствии главная героиня объединяется с жителями парка развлечений, чтобы спасти это волшебное место. Мультфильм получил неоднозначные отзывы критиков и зрителей, собрал более 21 млн долларов по всему миру.