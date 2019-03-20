Виталий Портников: Назарбаев создаёт династию

20 марта, 2019, 14:33

Портников Виталий

На внеочередной сессии парламента Казахстана новый президент республики Касым-Жомарт Токаев принёс присягу в качестве нового главы государства

Токаев будет исполнять эти обязанности до президентских выборов 2020 года - именно тогда оканчивается срок полномочий бессменного главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Интересна, впрочем, не церемония принесения присяги Токаевым. Об этом событии известно со вчерашнего дня. После того, как Назарбаев объявил о своей отставке, он подписал указ о созыве парламента и принесении присяги председателем сената Токаевым. По Конституции Казахстана именно глава верхней палаты парламента исполняет обязанности главы государства в случае отставки президента.

Интересно то, кто стал преемником Токаева на посту председателя сената. Это дочь Назарбаева Дарига. О том, что она может стать преемницей отца говорят уже несколько десятилетий. Однако Дарига Назарбаева была замужем и ее муж Рахат Алиев - разумеется, он рассчитывал править в будущем вместе с супругой - вошёл в серьезный конфликт с тестем. Конфликт завершился отставкой Алиева со всех должностей, его эмиграцией, заочным приговором к 20-летнему заключению и смертью бывшего супруга Дариги Назарбаевой в австрийской тюрьме, в одиночной камере. Официальная версия гибели Рахата Алиева - самоубийство - до сих пор вызывает вопросы.

Понятно, что скандал поставил под сомнение политические перспективы Дариги Назарбаевой, Однако прошло уже более десяти лет со времени отставки Алиева и четыре года со времени его смерти. И разговоры о возможности создания династии вновь возобновились, причём в центре этих разговоров оказалась именно Дарига, а не другие родственники Назарбаева.

Теперь от должности президента Казахстана Даригу Назарбаеву отделяет только Касым-Жомарт Токаев. А это означает, что до выборов 2020 года в Казахстане сохраняется интрига престолонаследия. Будет ли Токаев сам баллотироваться на выборах президента или просто останется исполнять обязанности до выборов Назарбаевой? А, может быть, через несколько месяцев или недель уже он сам подаст в отставку и Дарига Назарбаева, в соответствии с Конституцией, станет исполнять обязанности президента страны? Или же мы сегодня наблюдаем за компромиссом между политической элитой Казахстана и президентской семьей? Ведь родственники Назарбаева категорически выступали против его отставки. И теперь, когда представитель элиты - президент, а представитель семьи - председатель сената, можно говорить о перемирии, во всяком случае временном?

Ответы на все эти вопросы знает только один человек - Нурсултан Назарбаев. Сам он отказался от должности, но вовсе не от власти. Более того, досрочная отставка стала поводом для укрепления культа личности Назарбаева, который сдерживался, пока он ещё был президентом. Преемник Назарбаева уже переименовал в его честь столицу Астану - теперь она будет называться Нурсултан, отдал распоряжение переименовать в честь первого президента - между прочим, еще живого - центральные улицы всех областных центров Казахстана, присвоил Назарбаеву звания Народный герой и Герой труда и - кульминация всего этого советского безумия - предложил воздвигнуть памятник «вождю нации».

Таким образом, можно констатировать, что отставка Назарбаева пока что продемонстрировала склонность созданной им системы управления развиваться исключительно в направлении средневекового маразма. И вряд ли это большая новость. В соседнем Узбекистане при закадычном друге-конкуренте Назарбаева Исламе Каримов происходило почти то же самое: дочь, которая претендовала на власть (проиграла элите), конкуренция соратников, памятники и почести.

Различие разве что в том, что в Узбекистане основные события развивались после смерти Каримова. А Назарбаев решил еще и лично посмотреть спектакль с дочерью, почестями и памятниками.