Виталий Портников: Путину нравятся "полезные идиоты"

19 марта, 2019, 11:34

Портников Виталий

Во время посещения оккупированного Россией Крыма Владимир Путин встретился с группой французских политиков, приезд которых был специально организован к пятилетию аннексии полуострова

Главой делегации был бывший депутат парламента от "Республиканцев" одиозный Тьерри Мариани - теперь он баллотируется в Европейский парламент от партии другой клиентки Путина, Марин Ле Пен. Но среди других участников поездки в Крым были и действующий депутат от "Республиканцев" Жан-Клод Буше. Так что пример Мариани, который, обслуживая Путина, лишился и респектабельности, и доверия французов, не стал убедительным для некоторых его коллег. Может быть, даже наоборот. Если возникнут проблемы с карьерой - а они всегда возникают у беспринципных политиков - то можно будет попытать счастья за кремлевские деньги, к Марин то уж точно возьмут.

Задаваться вопросом, зачем самому Путину встречи с маргиналами, не стоит. В Кремле отчаянно нуждаются в демонстрации международной поддержки аннексии Крыма. Ну и, кроме того, в Москве всегда обожали "полезных идиотов" с Запада. Если открыть газетные подшивки прошлых лет, можно убедиться, как много таких "полезных идиотов" прошло через кабинеты Сталина, Хрущева, Брежнева. Путин просто продолжает давнюю традицию. Но с одним отличием.

Люди, которые ходили на поклон к генеральным секретарям, все же могли делать вид, что разделяют политические взгляды людоедов. Они могли быть коммунистами или представителями "прогрессивной общественности", которая выступала "за мир во всем мире" и верила, что опасность войны исходит не от вурдалаков в Кремле, а от цивилизованного мира. Но у Путина никаких взглядов никогда не наблюдалось, он, что называется, мимикрирует под обстоятельства. Путин - просто главный вор, который обеспечивает прикрытие союза чекистов и бандитов. И эти люди под шумок еще и Крым прихватили, просто ограбления России им стало мало.

Поэтому то, что делают Мариани с компанией - это чистое обслуживание, без тени политической солидарности. А такое чистое обслуживание превращает "полезного идиота" в бесполезного.