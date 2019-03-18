Политическая кастрация, бесплатный хлеб и интернет. Что обещают гражданам кандидаты в президенты

18 марта, 2019, 15:16

Нынешняя избирательная кампания уже стала одной из самых масштабных в истории Украины. Почти четыре десятка кандидатов и рекордные 2,5 млрд грн, выделенных из госбюджета. Опытные политики, бывшие госслужащие, актеры и военные пытаются понравиться избирателям громкими обещаниями, тогда как гражданам становится все сложнее отличить вымышленный политтехнологами образ от реальных намерений кандидата. Что на самом деле предлагают претенденты в президенты, - с предвыборных программ кандидатов узнавал журналист программы «Шустров LIVE» Дмитрий Костюк

Количество кандидатов в президенты сократилось до 39, однако избирательный взнос в 2,5 млн грн успели внести 44 претендента, как и предоставить для рассмотрения свои предвыборные программы. 33 из 44 политиков, подавших документы в ЦИК, обещали повысить пенсии, 28 говорили о высоких зарплатах. 12 планировали предоставить украинцам право на владение или ношение огнестрельного оружия, 17 обещали снизить тарифы на коммунальные услуги.

Движение Украины в НАТО в своих программах закрепили: Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Игорь Смешко , Руслан Кошулинский . На внеблоковом статусе настаивают: Александр Вилкул и Юрий Бойко .

В тренде программ кандидатов - норма о том, что народ сам будет выбирать судей на выборах: такое обещание дали Владимир Зеленский , Юлия Тимошенко , Олег Ляшко , Александр Шевченко , Александр Вилкул и Руслан Кошулинский .

В целом, в программах кандидатов преобладает экономическая и социальная тематика, не входящих в основных полномочий президента, - рассказывают в Комитете избирателей Украины.

"Ключевые сферы для президента: внешняя политика, безопасность, оборона лишь на третьем-пятом местах по количеству упоминаний в программах кандидатов. Почти половина того, что обещают кандидаты в президенты, не касаются полномочий президента, которые определены в Конституции", - рассказывает аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Каждое третье предложение в программах кандидатов касается экономических вопросов. В частности, инвестиций, зарплат, пенсий, тарифов. Среди популярных предложений - предоставление доступных кредитов бизнеса. В частности, их обещают Тимошенко, Бойко и Кошулинский. Однако, не понятно, как кандидаты планируют воплощать эти обязательства, так как условия кредитования определяют коммерческие банки. А программы снижения ставок по кредитам - сфера полномочий Кабмина. Как и предоставления субсидий для отдельных категорий населения. Выполнение другого популярного обещания - открытие рынка земли - в руках парламента.

Кандидаты блефуют или просто законов не знают? Установление тарифов на газ также не относится к полномочиям президента, потому не стоит ожидать, что новоизбранный гарант снизит цену на газ вдвое или вчетверо.

Не президент, а премьер-министр является главой исполнительной власти в Украине. Повышение пенсий и зарплат или снижение коммуналки - дело правительства и профильных комиссий. А назначение близкого к президенту премьера невозможно без поддержки парламента. Эксперты убеждают: учитывая рейтинги кандидатов в президенты , ни у одного из них не будет устойчивого пропрезидентского большинства ни до парламентских выборов осенью 2019 года, ни после них.

"Президент может подавать какие угодно законопроекты, но если у него нет 226 депутатов в Верховной Раде, которые проголосуют за эти законопроекты, то смысла в этом нет никакого. И поэтому честно, когда кандидаты обещают то, за что они сами непосредственно не отвечают" , - отмечает Денис Рыбачок.

Основные полномочия описаны в 106 статье Конституции. Они в основном касаются обороны и международных отношений. Итак, вопрос возвращения Крыма, вооруженное сопротивление оккупации Донбасса и дипломатический процесс мирного урегулирования - это именно те вопросы, которые касаются прямой компетенции Президента Украины. Четкие и подробные позиции по ним и должны звучать от кандидатов во время предвыборной кампании. Тем удивительнее, когда кандидаты обходят самые вопросы в своих программах, - рассказывают в общественной организации Centre UA.

"Создается впечатление, что мне на бумаге переводят Russia Today или какое-то шоу Соловьева-Киселева. Очень удивляет, как кандидаты на пост президента избегать могут слово" Крым "в своих программах. Бойко, Вилкул, Ляшко не имеют позиции по деоккупации Крыму", - говорит руководитель проектов Centre ua Андрей Андрушкив.

Зато оппоблоковец Александр Вилкул предлагает запретить применение армии внутри страны. Означает ли это сдачу Донбасса? Уходя от ответа на важные вопросы, кандидаты при этом оставляют место в своих программах для вообще странных обещаний.

Владимир Петров предлагает ввести право на ежедневный бесплатный хлеб каждому гражданину Украины. А Виктор Бондарь идет в президенты с обещанием строить в течение пяти лет в каждом областном центре по одному ледовому Дворцу спорта.

" Олег Ляшко вспоминает о том, что при его президентстве будет безопасна шаурма на улицах городов. Вопрос: насколько это соотносится с полномочиями президента? Сергей Каплин говорит о необходимости во введении моратория на освобождение врачей", - отмечает Денис Рыбачок.

В топе предвыборных программ кандидатов обещание сократить количество народных депутатов из-за того, что значительная их часть не ходит на работу в Верховную Раду и игнорирует голосования парламента. Юлия Тимошенко предлагает сократить количество избранников до 350, Александр Шевченко до 300, а Олег Ляшко - до 250 (пятидесяти). Как ни странно, эти же депутаты - среди лидеров-прогульщиков. В феврале Шевченко пропустил 72% голосований, Тимошенко - 73%, Ляшко - 87%.

Отдельное место в программах кандидатов занимает обещание "наказать виновных". Так, в прошлом народный депутат 5-х созывов, дважды председатель Верховной Рады Александр Мороз предлагает создать трибунал для рассмотрения ответственности должностных лиц за геноцид украинского народа в 1991-2018 годах. Другой социалист - Илья Кива обещает ввести смертную казнь за коррупцию в судебном процессе.

Врач-дерматолог по профессии Ольга Богомолец призывает провести "политическую кастрацию" олигархов и "социально изолировать" их. В ответ на наш запрос, кандидат в президенты разъяснила: "Политическая кастрация олигархов - комплекс мероприятий по ограничению их влияния на политические процессы, органы государственной власти и стратегический курс страны".

Тем не менее, обещания так называемой "гречки" преобладают: Юрий Деревянко обещает установить бесплатный высокоскоростной Интернет по всей территории Украины, а Олег Ляшко обязуется сделать так, чтобы у каждого украинском был полный холодильник, в котором мясо водится ежедневно, а не только по праздникам.

Для преодоления "обнищания" населения в президенты идет Юлия Тимошенко . Каким образом, в случае избрания, она выполнит свои экономические обещания, мы спросили у "правой руки" Тимошенко - Сергея Соболева.

"Мы все сделаем, чтобы побороть двоевластие, чтобы у нас была сильная парламентская республика с сильной должностью премьер-министра и правительства", - убеждает Соболев.

По логике народного депутата, ослабление власти президента должно каким-то образом усилить позиции Тимошенко.

Обещает изменения в сферах, на которые президент не имеет непосредственного влияния, и Петр Порошенко . Планирует сделать Украину одним из мировых лидеров аграрного и ИТ-секторов и начать борьбу с бедностью. О намерениях президента рассказывает председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Артур Герасимов.

"Вы знаете, что у нас есть второй фронт, фронт борьбы с бедностью", - говорит Герасимов.

По словам народного депутата, нынешний президент имеет все рычаги влияния, чтобы выполнить обещанное. Странно, почему бороться с бедностью команда Порошенко решила начать только под окончание каденции.

"Создается довольно странная ситуация, когда утром президент должен быть главнокомандующим, отдавать приказы. В обед он должен проводить Интернет в селах Киевской области, вечером быть судьей и выносить приговоры", - говорит Денис Рыбачок.

Для уточнения спорных пунктов в предвыборных программах мы направили информационные запросы кандидатам в президенты, которые они оставили без внимания.

Как Игорь Шевченко планирует строить бетонную стену вдоль 2 тысяч километров границы с Россией? Что означают вымышленные кандидатами термины: "честная таможенная политика" от Анатолия Гриценко? Или - "тарифный геноцид" Юлии Тимошенко? Каким образом, в случае избрания, Руслан Кошулинский будет устраивать детей в дошкольные учреждения? Как президент Владимир Зеленский сформирует прозрачный рынок земли, а Петр Порошенко завершит медицинскую реформу? В конце концов, как Олегу Ляшко удастся контролировать содержание холодильников украинцев?

Надеемся, они все же имеют план по воплощению своих обещаний в реальность.