Виталий Портников: Володин признал аннексию Крыма

15 марта, 2019, 16:54

Портников Виталий

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин обвинил Украину в... аннексии Крыма и заявил о готовности добиваться компенсации через "парламентские европейские структуры"

Это заявление главы российского "бешеного принтера" - именно так презрительно называют свой "парламент"сами россияне - приурочено к годовщине захвата полуострова российскими войсками, проведению там поддельного референдума и аннексии полуострова Россией.

Володин, наверное, думает, что сочинил очень остроумное заявление, переложил ответственность с больной головы на здоровую, заставил обсуждать совсем другой аспект проблемы. Понятно, что это его заявление никакой критики не выдерживает - особенно после того, как большинство крымчан на настоящем референдуме 1991 года поддержало украинскую независимость, а Россия в нескольких международных договорах признала территориальную целостность нашей страны. С Крымом и Севастополем.

Но на самом деле полемизировать с Володиным не нужно. Нужно радоваться этой клоунаде. Потому что сам факт выдвижения против Украины "зеркальных" обвинений по отношению к тем, которые выдвигаются против России - свидетельство того, что Володин прекрасно понимает, что совершила его страна. Ведь он просто переписал список претензий, но изменил название жертвы и агрессора. И только.

А это означает, что Володин прекрасно понимает, что произошло на самом деле. И говоря о аннексии как таковой, помогает российскому общественному сознанию понять, что это такое.

Может так случиться, что после краха режима Путина Володину придётся руководить принятием Госдумой документов, которые ликвидируют последствия аннексии Крыма Россией. Остаётся только радоваться, что спикер нижней палаты российского парламента уже начал готовиться к этому неизбежному процессу.