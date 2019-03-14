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Виталий Портников: Никакой Украины для Кремля нет

Решение Следственного комитета России возбудить уголовное дело против главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича - не просто пропагандистский шаг

Это доказательство того, что российское руководство все еще живет в Советском Союзе и воспринимает себя именно в качестве руководства СССР.

Когда Следственный комитет России возбуждал уголовные дела против украинских чиновников-силовиков, это еще можно было как-то объяснить тем, что фигуранты этих дел совершали некие действия против российских граждан - ну хотя бы не давали возможности российским военным и диверсантам оккупировать Украину. Когда в круг лиц, которым предъявили обвинения, попал Арсений Яценюк, российские действия окончательно превратились в скверный анекдот. Но Яценюка хотя бы обвиняли в преступлениях, которые он якобы совершил на территории Российской Федерации. А вот Вятрович...

А Вятрович - это претензия на монополию в исторической памяти. Причём монополию не пропагандистскую, а уголовную. Если не хочешь думать так, как мы, если ставишь под сомнение нашу версию "правды", если не хочешь соглашаться с беспардонной ложью российской пропаганды, если осмеливаешься обнародовать факты, которые Кремль хочет скрыть - мы тебя осудим и посадим. Не обсудим, а посадим. И это должен понимать каждый, кто придерживается другой точки зрения. 

Может показаться странным, что в Москве таким образом относятся к другой стране, к ее институциям, к ее гражданам. Но в том-то и дело что для Кремля, для Следственного комитета Украина - не другая страна, а временно оккупированная американцами и их пособниками территория. То есть примерно то же, что для Украины - Крым и Донбасс. 

И уголовные дела возбуждаются просто на будущее, на время, когда российские войска будут в Киеве, а Следственный комитет начнёт работать в здании МВД Украины. Да, кому-то эти планы могут показаться просто нелепыми фантазиями.

Но Путин и его окружение живут этими фантазиями. И уже не раз доказывали, что готовы воплощать их в жизнь. 

 

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