7 новых фильмов, которые нельзя пропустить в кино

14 марта, 2019, 12:40

Максим Ивануха

В украинский прокат вышли сразу семь фильмов. Среди них: детские и взрослые драмы, ленты на реальных событиях, ужасы и мультфильмы

"Красивый мальчик"

Основанная на реальных событиях драма о семейной борьбе с наркозависимостью тинейджера, которого играет номинант на «Оскар» Тимоти Шала. Роль отца выполняет популярный комедийный актер Стив Карелл.

Продюсерами фильма выступили оскароносные авторы "12 лет рабства", "Лунного сияния" и недавней "Власти" о Дике Чейни, а режиссером - лауреат наград ряда престижных кинофестивалей, бельгиец Феликс ван Грунинген. Фильм собрал положительные отзывы критиков и номинации на награды за игру Шала, который для роли наркомана похудел на 10 килограммов. Западные критики сравнивают этот фильм с "Возвращением Бена", который вышел в украинский прокат на прошлой неделе. Там также поднята тема борьбы с наркоманией, которая до сих пор остается острой проблемой в США.

"Честный человек"

Вторая режиссерская работа французского актера-сердцееда Гарреля.

В фильме рассказана романтическая история о любви, смерти, дружбе и предательстве. Абель, которого играет сам Гаррель, - последний романтик Парижа: он полон решимости снова завоевать Марианну, которая восемь лет назад предпочла его лучшему другу. В фильме появятся жена Гарреля, актриса и модель Летиция Каста, а также дочь Джонни Деппа - Лили-Роуз Мелоди Депп.

Фильм получил положительные отзывы от зрителей и похвалу критиков.

"Приключения Мии и белого льва"

Семейная, приключенческая драма о 11-летней девочке из Лондона Мии, которая вместе с родителями переезжает в Африку, где заводит дружбу с новорожденным львенком.

Особенностью этого фильма является то, что его съемки действительно происходили в Южной Африке в течение трех лет, то есть зритель сможет увидеть взросление главной героини и львенка, каким он был в реальности. Главная героиня в течение всего этого времени ежедневно общалась с львенком, чтобы создать настоящие отношения любви и дружбы. В результате львенок видит Мию как часть своей семьи.

Как утверждают создатели картины, фильм осуждает охоту на диких животных за деньги, уничтожение природы. Лента была снята в копродукции Франции, Германии и Южной Африки. Однако, по неизвестным причинам, картина не вышла в прокат в самой ЮАР.

"Абсолютно новые приключения Аладдина"

Новая французская комедия, которая является продолжением фильма 2015 года "Новые приключения Аладдина", достаточно успешного в прокате. Он заработал вдвое больше собственного бюджета.

Над новой лентой работали сценарист оригинального фильма и новый режиссер.

Сиквел начинается с того, что Аладдин скучает во дворце и не чувствует себя законным в роскошной одежде монархом. В то же время на его место метит безжалостный диктатор Шах Заман, который решает жениться на принцессе Аладдина и захватывает Багдад и дворец. Аладдин вынужден бежать. В эпизодической роли в фильме появляется друг Путина - Жерар Депардье. Бюджет фильма составил 19 млн евро. В мировом прокате он собрал меньшую сумму. Зрители и критики прохладно встретили фильм.

"Будущий король"

Фантастический приключенческий фильм, который был снят в копродукции США и Великобритании.

Режиссером и автором сценария ленты является британец Джо Корниш, для которого это только вторая полнометражная картина. Дебютный фильм Корниш "Чужие на районе" был номинирован на престижную премию Британской киноакадемии. Перед зрителями предстанет история обычного школьника, который в наше время случайно находит легендарный меч короля Артура. Теперь его жизнь изменится навсегда, ведь благодаря находке он попытается остановить уничтожение мира злой ведьмой. Несмотря на положительные отзывы критиков, фильм провалился в мировом прокате (при бюджете $60 млн собрал 26 млн).

"Норм: ключи от королевства"

Продолжение мультфильма 2016 о приключениях Норма - короля белых медведей Арктики.

На этот раз зрителей ждет история, в которой коронованного Норма приглашают в Нью-Йорк, чтобы вручить ключ от города. В то же время в городе происходит серия ограблений, в совершении которых обвиняют Норма. Параллельно с этим в Арктике, которая временно осталась без короля, люди продолжают "похищать ледники". Вместе со своими друзьями Норм пытается очистить свое доброе имя и спасти свое королевство в хоккейном матче "Победитель получает все". Несмотря на успех оригинального мультфильма, продолжение раскритиковали как зрители, так и критики.

"Святая Агата"

Фильм ужасов от режиссера Даррена Л. Боусмана, снявшего несколько частей культовой серии триллеров "Пила".

События "Святой Агаты" в конце 1950-х в маленьком городке Джорджия. Беременная мошенница по имени Агата ищет убежище в монастыре. То, что поначалу кажется идеальным местом, где можно родить ребенка, превращается в пространство, где царит тишина и маскируются страшные секреты.

Фильм "Святая Агата" эксплуатирует модную тему религиозного культа. Критики отнеслись к фильму сдержанно. На киноресурсе IMDb лента имеет рейтинг 6 из 10 (проголосовали более 2 тысяч посетителей).