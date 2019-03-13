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Виталий Портников: Заявление Дуни Миятович - это тяжёлая артиллерия

Дуня Миятович
фото: osce.org
То, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович сделала заявление о необходимости перенести принятие закона о языке на послевыборный период - это не просто исполнение обязанностей

Это расчёт на то, что после выборов президента и парламента политический ландшафт Украины изменится настолько, что любые попытки превратить бывшую российскую колонию в самостоятельную страну будут неактуальны и Украина вернётся туда, где она была в 2013 году. А значит, исчезнут проблемы Кремля и его западных "доброжелателей".

Госпожа Миятович объясняет свой совет тем, что "в контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений". Но в Украине не наблюдается никакой общественной конфронтации, связанной с языковым законом. Да, я допускаю, что среди депутатов от демократических фракций есть люди, которые не хотели бы его принятия просто потому, что до сих пор воспринимают Украину как "улучшенную" Калужскую область. Но эти люди - как бы они не вели себя в кулуарах Рады - публично молчат просто потому, что их избиратель патриот и думает иначе. "Стараются" только некоторые депутаты от Оппозиционного блока, которых раздражает сам факт существования Украины без Путина и Януковича. Поэтому нет никакой поляризации, конфронтации и всего, чего опасается госпожа Миятович. 

Чиновница советует Украине обеспечить вовлечённость в разработку таких законов "различных языковых сообществ" - и, вероятно, именно в этом смысл ее заявления. Потому что, заметьте, речь идёт не о национальных меньшинствах, а именно о "языковых сообществах". Это тот термин, которым привычно оперирует Путин, который в упор не видит этнических русских, проживающих в Украине, но хочет защищать "русскоязычное население". Проще говоря - Путин хочет защищать русифицированных империей украинцев от родного для них украинского языка и самой Украины! А "языковое сообщество", о котором говорит Дуня Миятович, должно лечь костьми и не допустить дерусификации Украины. Только вот почему-то не ложится. 

Ничего удивительно в таких заявлениях госпожи Миятович нет. Ещё когда эта чиновница работала представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, она постоянно упрекала воюющую Украину в нарушении этой свободы, стараясь не замечать войны, которую Россия развязала против нашей страны. И, разумеется, ее заявления тиражировались не только российскими, но и украинскими медиа как истина в последней инстанции. Потому что у нас привыкли: то, что сказали дядя или тетя с Запада (а раньше - с Востока), обсуждению не подлежит. 

Наши "доброжелатели" это свойство нашего восприятия мира хорошо знают и используют. 

 

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