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Виталий Портников: Запрос на скрытый коллаборационизм


фото: evroportal
Опросы, проведённые в России и Украине "Левада-центром" и КМИС, зафиксировали, что количество украинцев, которые хорошо относятся к России, превысило половину от числа опрошенных

Если еще в декабре прошлого года таких друзей страны-агрессора в Украине было 48 процентов, то сегодня уже 57. Еще больше украинцев положительно относятся к "простым россиянам" - 77 процентов, этот показатель всего за несколько месяцев вырос на десять процентов.

Сами россияне не спешат влюбляться в Украину. К нашей стране положительно относятся лишь 34 процента опрошенных, зато 82 процента хорошо относятся к "простым украинцам". 17 процентов россиян по-прежнему выступает за присоединение Украины, количество таких опрошенных продолжает возрастать. При этом к украинской власти положительно относится лишь 7 процентов россиян. У режима Владимира Путина в Украине почти в два раза больше приверженцев - 13 процентов.

Возможно, кого-то такие цифры и удивят - но такова реальность украинского политического мышления. О войне большая часть наших соотечественников предпочитает не задумываться, тем более, что война переходит в классический замороженный конфликт. И стоит Путину прекратить стрелять на границе, как количество друзей России и поклонников его режима в Украине возрастёт еще на 10-15 процентов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и дестабилизирующую деятельность пророссийских телеканалов, и президентскую предвыборную кампанию. Ведь именно ее участники уверяют своих потенциальных сторонников, что с Россией можно договориться, что с Путиным нужно разговаривать, что это украинская власть "не смогла" остановить войну и восстановить территориальную целостность. И эти лживые слова падают на унавоженную почву капитулянтства и усталости от войны.

Политолог Вадим Карасев, который комментировал результаты опросов для московской газеты "Ведомости", отметил, что "Зеленский - это альтернатива юга и востока, это пророссийский электорат, который не хочет отчетливо артикулировать свои настроения. Поэтому голоса Зеленского - это голоса скрытого пророссийского большинства". 

Но дело, конечно же, не в Зеленском, который еще недавно вообще не интересовался политикой. Дело в этом запросе на скрытый коллаборационизм, который потихоньку становится содержанием украинской политики и на который не могут не реагировать ведущие претенденты на пост президента. По сути, в новых, куда более трагических условиях, повторяется ситуация, которая предопределила расклад сил в 2010 году и привела к краху Украинского государства и войне спустя всего четыре года после триумфа мещанства и соглашательства.
Если такая же ситуация повторится сейчас, после войны и в условиях отсутствия в списках избирателей миллионов людей, традиционно голосовавших за пророссийские силы, то придётся констатировать, что украинский народ - во всяком случае, в существующих территориальных границах - просто не может сдать экзамен на собственную государственность, что он продолжает воспринимать своё государство не по-польски, а по-белорусски. 

И тогда сбудутся все самые неприятные прогнозы российских "доброжелателей" нашей страны. Украина либо расколется, либо целиком вернётся в российскую сферу влияния. Но понятно, что мирным путём это происходить не будет. В случае победы скрытого коллаборационизма новые Майданы, внутренние конфликты и войны с Россией нам обеспечены. И первыми, кто от этого пострадает, будут жители как раз тех регионов Украины, где никак не могут понять подлинных последствий скрытого коллаборационизма. 

 

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