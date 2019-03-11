11 марта, 2019, 11:38

Татьяна Зинченко

С сегодняшнего дня начинается Великий пост. Это время - далеко не изменение рациона питания. Что делали, на что надеялись, во что верили и ели наши предки в самый строгий в году пост

Мы, христиане, весну особенно ждем еще и потому, что именно весной вместе с Воскресением Сына Божьего чувствуем и свое воскресение. Есть большое количество написанных работ о Пасхе, научных исследований, мыслей людей, которых мы при жизни назвали святыми. Есть определенные каноны, можно сказать, даже правила для верующих, как лучше и как нужно идти к Пасхе, но никто не дает конкретной "инструкции", как быть, потому что это - дело каждого человека: как ему встретить воскресение Христа.

"Великий пост, который мы сейчас начинаем, - не исключение, и он также имеет свою цель. Эта цель - через воздержание души и тела, через общение с Богом в молитве, в таинствах Покаяния и Евхаристии достичь изменения своей духовной жизни к лучшему", - обратился в молитве за всех нас в понедельник первой седмицы Великого поста Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Сегодня, 11 марта 2019 года, мы снова становимся на путь светлого Воскресения, а именно 48-дневного поста.

"Это время, когда мы свидетельствуем, кто действительно является источником моей жизни и достатка. Когда я даю милостыню ближнему, я показываю, где, с кем мое сердце и кто является моим настоящим сокровищем. Просто сегодня друг другу, простим тем, которые против нас чем-то провинились, потому что Господь Бог нас хочет простить ", - сказал глава УКЦП Блаженнейший Святослав во время проповеди к верующим в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Департамент информации УГКЦ.

"Приглашаю всех вас, - призвал Блаженнейший Святослав, - во время Великого поста найти немного больше времени для разговора с Богом. Он так много хочет вам сказать. Он хочет обновить отношение любви с вами в этом времени. Предлагает вам простить ближним, ибо Он вам хочет простить во времени этой большой четиридесятинцы ".

"Время Великого поста является временем умерщвление своего тела." Но для того, чтобы воевать между частями своей личности, а для того, чтобы подчинить все то, кем мы являемся тому, кого мы на самом деле хотим любить своими мыслями, желаниями, поступками и делами ", - считает Блаженнейший.

У каждого - свой путь

Каждый истинный христианин воспринимает это время как благодать: это светлое время остановиться в ежедневной суете и подумать о вечном - о пути любви на землю в образе Иисуса Христа, о том, чем же наша жизнь - это также вечный путь, что смерти как окончательного исчезновения человека не существует.

Это время строгих ограничений в еде, очищение от грехов, переосмысления своей духовной жизни. Каждый, впрочем, сам волен выбрать свой способ очистки и добавления к христианским добродетелям. Как говорил Спаситель, "Кто может вместить, да вместит". Как известно из древних летописей, перед важными свершениями и Сын Божий, и Его ученики, и все православные христиане постились.

Четыредесятница - прообраз дороги Христа

Великий пост состоит из собственно сорокадневного поста (Четыредесятницы) и поста Страстной недели. Но собственно Великий пост составляют лишь первые сорок дней, так называемая Большая Четыредесятница. Это - прообраз сорокадневного поста Иисуса Христа в пустыне.

Числу 40 Церковь издревле придает большое значение, это - своеобразный символ и мерило: 40 дней потопа, 40-летняя путешествие израильтян по пустыне. И в Новом Завете: 40-го дня Иосиф и Мария принесли Божьего Младенца в Иерусалимскую святыню, 40-дневный пост Иисуса Христа в пустыне, 40-дневное пребывание Его на земле после своего Воскресения. В наших обрядах на 40-й день приносят ребенка в церковь, чтобы его оцерковиты, на 40-й день поминают умерших. А от 40 покаяний пришел и 40-дневный пост перед Пасхой.

Дни, которые идут после Четыредесятницы, - Лазарева суббота, Вербное воскресенье и шесть дней Страстной седмицы - христиане посвящают историям земного пути Христа - Воскресению праведного Лазаря из Вифании, Входа Господня в Иерусалим, в последнее проповедям Спасителя в храме, Тайной вечери.

Как было. История

Великий Пост начинался от посыпки голов пеплом, раздача нищим остатков запустных блюд и сокрытия в шкафы бальных туалетов. Во время поста хлеб мазали повидлом, а не сливочным маслом, или макали в масло. К столу подавали селедку без сметаны, кофе также подавалась без сливок и без сахара, и вообще была с паленых желудей. Пили липовый чай, вместо десертов подавали мало сладкое печенье, так называемое "пожизненное" ( wiekuiste), которое получило такое название из-за того, что его можно было есть даже через полгода после того, как оно было испеченное.

Женщины шесть недель носили украшения из черных агатов и из оникса, оправленный в серебро, или эбонитовую бижутерию. Во время поста не разрешалось играть веселой музыки. А уж то игралось - это лишь задумчивые и печальные мелодии (например, ноктюрны Шопена). Случалось, что на время поста у детей отбирали игрушки, оставляя взамен лишь самые старые, а вместо сказок им читали жития святых. Мужчины должны отказываться от алкоголя, курения; супруги должны были воздерживаться от сожития. В этом и вообще о пищевых ограничений Великого поста современная медицина полностью поддерживает пост как средство очищения и оздоровления организма, причем как физического так и психологического. Воропай Алексей, "Обычаи нашего народа", этнографический очерк

"Потому, что мы не постились, нас изгнали из рая. Итак соблюдайте пост, чтобы вернуться туда" (Св. Василий Великий: О пост И).

Определенные ограничения - в радость

Во время Великого поста по церковному уставу запрещается употребление в пищу скоромных продуктов (продуктов животного происхождения) - мяса, молока, яиц, рыбы. Кроме того, с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится праздник, не употребляется и растительное масло. Рыба разрешается всего лишь дважды - на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и на Вербное воскресенье. Первый день поста (Чистый понедельник) и предпоследний - Великую пятницу (Страстную Пятницу) - рекомендуется проводить вообще без пищи.

Также по понедельникам, средам и пятницам была холодная пища без масла, во вторник и четверг - горячая пища без масла. По субботам и воскресеньям разрешалось масло и немного виноградного вина - для поддержания сил. Ранее в Великий пост отказывались и от сахара, но сегодня он разрешен. Однако тем, кто не может соблюдать пост полностью, от сладкого все же было лучше отказаться, чтобы хоть проявить свое стремление ограничить себя в пост.

В пост часто готовили квашу - особый вид десерта. Запаривали три вида муки: ржаная, пшеничная, гречневая и добавляли солода. Похожая на кисель масса, тепло накрыта, начинала бродить, главное, чтобы она не перекисла. Варили ее на малом огне, чтобы не сбежала. Она приобретала кисло-сладкий вкус и была очень вкусной. И поскольку ее считали лакомством, квашу запрещалось готовить на первой неделе Великого поста. К сожалению, сейчас об этом вкусности забыли.

Особенно набожные люди "разковали" (то есть ели раз в день).

На Волыни распространенной постной пищей была "гурда" - отварное конопляное семя, заправленное сухими ягодами черники.

Однако постной пищей также нельзя переедать, а придерживаться умеренности. Правила церковного поста ослабляются только для больных, тех, кто занимается тяжелым физическим трудом и для тех, находится в пути. Пост также не распространяется на младенцев. Святитель Иоанн Златоуст говорил: "Кто принимает пищу и не может поститься, пусть подает щедрую милостыню, пусть покажет непрестанную молитву ... В этом не может помешать ему немощь тела. Пусть примирится с врагами своими; всяческую злопамятность отгоняет от души своей" .

Три праздничные дни, в которые снимаются некоторые ограничения

В этом году они попадают на:

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы: можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;

20 апреля - Лазарева суббота: можно рыбную икру;

21 апреля, в Вербное воскресенье - рыбу нельзя.

Что каждая неделя нам готовит

Первая неделя Великого поста называется "Неделя сборная". Это - время начала таяния снега, по крайней мере надежд на его таяния.

Первый день Великого поста - "Чистый понедельник". В этот день принято чистить дом от "духа Масленицы" и ходить в баню, чтобы вступать в Великий пост очищенными духовно и телесно. А еще его называют жилистый понедельником. В этот день не готовят горячих блюд, а пекут лепешки из ржаного теста. Ими и водой часто и ограничивается понедельника трапеза христиан.

В первую субботу Великого поста собирались в церковь, приносили с собой хлеб, кутью и мед и заказывали большую панихиду по родным-покойникам. Этот обычай назывался «давать миску". Исходя из церкви, христиане "знаменовались" - целовали крест или икону, ибо "кто без благословения и знаменування уйдет из церкви долой - то все равно, как и не был в церкви". Те, что постились в этот день и соблюли все правила, называются "спасенникамы". Каждый, кто говел, должен пойти на вечернюю, и "отнести причастие". Если же кто-то не пойдет, о нем говорят: "Он причастие украл!" Четвертая неделя Великого поста - "Крестопоклонное". В среду на этой неделе - праздник креста. В этот день хозяйки пекли "кресты" с маком и смазывали их медом. Часть "крестов" хранили на время сева. Шестая суббота - Вербная или Лазарева в честь воскресения праведного Лазаря. Этот праздник детей. Во время церковного обхода на вечерние дети носили иву; у кого была самая ветка вербы, то чувствовал себя счастливым. В древности в Украине бытовал обычай ходить из церкви в церковь, неся с собой посвященное ветки вербы. В этих походах активное участие принимали воспитанники духовных школ "бурсаки". Этот обычай широко использовался в Киевской области еще в первой половине XIX века. В. Сапега "Украинские народные праздники и обычаи"

Последняя неделя перед Пасхой называют Великой, Страстной или Чистой. На этой неделе верующие люди соблюдают пост так же строго, как и в первую неделю.

Чистый четверг - день весеннего очищения. Христиане убирали дома, сады, огороды к празднику. Важно было помыться и помыть детей, чтобы очистись от болезней и чтобы они не цеплялись. Вечером в церкви отправлялись "Страсти" - утреня, во время которой верные в храме стоят с зажженными свечами. Люди пытались донести страстную свечу домой так, чтобы огонь не погас.

Большая или Страстная пятница - великий день для верующих. В этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви. Нельзя ни шить, ни вязать, ни рубить дрова, а также петь и веселиться.

В Пасхальную субботу делают яйца или писанки (иногда это делают в пятницу), пекут паски. Каждый регион имеет свои традиции росписи писанок, хранит и гордится ими. Писанки - искусство, которым славится наш народ.

На Пасху к заутрене все идут в церковь. После праздничной литургии освящаются пасхальные яйца, писанки, паски, скоромная пища, раздается "Христос Воскрес!" и вторит "Воистину Воскрес!". Затем семьи дома собираются за праздничным столом и разговляются, то есть снимают с себя все пищевые ограничения.

Победа духа над телом

Христиане ограничивают себя в пост не потому, что так хочет Бог. Цель поста - победа духа над плотью, укрепление духа, освобождение от соблазнов, это создание особого состояния физической природы человека, в первую очередь с целью его духовного обновления. Потому что пустоту, которая возникает отречением от недобрых соблазнов, надо заполнить духом любви и благочестия. Это не означает только чистоту тела, но и чистоту мыслей. Святой Максим Исповедник говорил: "Не пища зло, а чревоугодие".

Иоанн Златоуст о сущности поста: "Ошибается тот, кто считает, что пост - лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удалением от зла, обуздание языка, удалением гнева, усмирения похотей, прекращение клеветы, обмана и клятвопреступление. Прекрасный пост, потому что грехи наши он подавляет, как вредную траву, а правду, как цвет, поднимает и выращивает ... ты постишься? Накорми голодных, напитки жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и тех, кто плачет, будь милосердным, кротким, добрым, тихим, долготерпит ным, сострадательным, незлопамятен, благоговейным, истинным, благочестивым, чтобы Бог принял и пост твой и щедро дарил плоды покаяния ".

Как мы войдем в Великий пост, сможем или нет соблюдать все требования и ограничения в питании - зависит от нас: от состояния здоровья, желания и настроя, времени и тому подобное. Но, как и наши предки, должны соблюдать духовный пост, молиться, духовно очищаться, бороться с вредными привычками, помогать нуждающимся, не делать зла. Такая наше духовное обновление является свойственной и важнейшей целью на пути к Воскресению.

То, что делаем для людей, делаем для самого Бога. Светлой дороги, полной добрых дел, силы и любви, до встречи со Спасителем!