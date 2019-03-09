Кинопремьеры к Празднику весны: "Гуцулка Ксеня", "Капитан Марвел" и возвращение Джулии Робертс

Как утверждают авторы, работа над фильмом продолжалась более двух лет. События в фильме развиваются в 1939 году: из Америки в Ворохту прибывает группа американцев с важной миссией - найти невесту для молодого Яро. Отец юноши оставил завещание, по которому Яро получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке. Главную женскую роль в фильме играет дебютантка Варвара Лущик. Музыку к фильму написала театрально-музыкальная группа Dakh Daughters. Первые отзывы на "Гуцулку Ксеню" прямо противоположные. Фильм положительно встретили украинские чиновники и министры, в частности похвалили вице-премьеры Павел Розенко и Вячеслав Кириленко. Глава правительства Владимир Гройсман сообщал, что из государственного бюджета на фильм выделили около 24 млн гривень - фактически половину стоимости всего производства.

Семейная драма с участием суперзвезды Голливуда, лауреата "Оскара" Джулии Робертс. Она играет женщину, которая пытается помочь сыну побороть наркозависимость после его возвращения из реабилитационного центра. Фильм предлагает посмотреть на проблему наркомании со стороны, прежде всего глазами матери, а не ее сына. Обозреватели отмечают, что жанр картины неоднозначен. Она начинается как обычная социальная драма, однако впоследствии превращается в почти психологический триллер, где будет отчаянная борьба за жизнь, которую мастерски разыгрывает Джулия Робертс, работу которой в этом фильме называют лучшей в ее карьере. Главную мужскую роль в фильме сыграл Лукас Хеджес, который снимался в знаковых картинах последних лет ("Манчестер у моря", "Леди-птица", "Три билборда у Эббинга, Миссури"). Отец актера Питер Хеджес является режиссером и автором сценария "Возвращение Бена". Критики и зрители в основном положительно отзываются об этом фильме.

"Капитан Марвел"

Супергеройский фильм, главным персонажем которого является Кэрол Дэнверс - бывшая летчица Воздушных сил США, которая обладает сверхъестественными способностями: летает почти со скоростью звука и стреляет из рук энергозарядом.

Главную роль в фильме играет лауреат "Оскара" Бри Ларсон. Для режиссеров фильма Анны Боден и Райана Флека "Капитан Марвел" является первым фильмом о супергероях. Ранее они снимали драмы и комедии. События новой картины разворачиваются в 1995 году, когда Денверс становится капитаном Марвела после того, как Земля окажется в центре галактического конфликта между двумя инопланетными мирами. "Капитан Марвел" вышел в IMAX и 3D. Критики положительно встретили этот фильм, особенно отметив игру исполнительницы главной роли и режиссуру.