Одержимый любовник, путешественник в параллельные миры и Рэдклифф - ангел. Топ-5 новых романтических сериалов

10 марта, 2019, 08:44

Дарья Тарасова

Трогательные и остроумные, фантастические и ужасающие - новые телепроекты, которые не стоит пропускать

Из новинок, которые выйдут в ближайшее время, Еспресо.TV отобрало самые интересные истории о любви различных жанров и на разные вкусы.

"Чудотворцы" / Miracle Workers

В феврале американский телеканал TBS представил первую серию комедийного сериала "Чудотворцы", одну из главных ролей в котором исполнил Дэниэл Рэдклифф. Новое телевизионное шоу создано сценаристом Саймоном Ричем по его же новелле "Что во имя Бога" (What in God's Name).

Бог (Стив Бушеми) постоянно занят собственными развлечениями, а за получение, обработку и выполнение молитв отвечают его ангелы. Все они - часть компании Heaven Inc. Главные герои сериала - ангел из Отдела обработки и исполнения молитв Крейг (Дэниел Рэдклифф) и его новая напарница Элайза (Джеральдин Висванатган).

Однажды Бог решает уничтожить Землю. Идя на встречу своим ангелам Крейгу и Элайзе, которым этого бы очень не хотелось, он соглашается сохранить человечество при одном условии. Если Крейг и Элайза в течение двух недель смогут воплотить одну невыполнимую молитву, Земля не будет уничтожена. И такой сверхсложной молитвой, за выполнение которой берутся ангелы, стали отношения Сэма и Лоры. Эти двое, совершенно нелепые и неуклюжие, должны в течение решающих 14 дней завязать отношения и поцеловаться.

"Хорошие хлопоты" / Good Trouble

Американская телесеть Freeform, которая принадлежит Disney, в начале года представила спин-офф одного из самых популярных драматических шоу - "Фостеры". Новый сериал "Хорошие хлопоты" - это романтическая комедия о Келли и Марианне, которые начинают жить самостоятельной жизнью в Лос-Анджелесе.

Зрители "Фостеров" помнят, что сестры жили с родителями и мечтали о взрослой жизни. Новый телепроект осуществил их мечту. В "Хороших хлопотах" девушкам придется столкнуться с новыми проблемами, найти работу, новых друзей, полезные связи, чтобы добиться успеха. И ни одна история о взрослении и самостоятельной жизни не обходилась без любви. "Хорошие хлопоты" не стали исключением.

"Ты" / You

Истории о любви бывают разными. "Ты" - это психологический триллер от Lifetime и Netflix с Пенном Бэджли и Элизабет Лейл в главных ролях. Сериал основан на одноименном романе Каролины Кепнес.

Однажды продавец в нью-йоркском магазине Джо Голдберг влюбляется в посетительницу Гвиневеру Бек. Но его чувства перерастают в настоящую одержимость: через социальные сети и интернет Джо следит за Гвиневерой везде. Он хочет знать о ней все и полностью контролировать ее жизнь. В современном мире информационных технологий Гвиневера оказывается незащищенной.

Как пояснила автор романа, взятого за основу сериала, она исследует опасности культуры социальных сетей, акцентируя на отсутствии цифровой конфиденциальности.

Премьера первого сезона состоялась в конце 2018-го, и в феврале этого года начались съемки второго.

"Если бы я не встретил тебя" / If I Had not Met You

Если вы любите сериалы о любви и хорошо воспринимаете в них элементы фантастики, то посмотрите испанский сериал "Если бы я не встретил тебя" (Si no t'hagués conegut).

Бизнесмен среднего возраста Эдвард в одно мгновение теряет любимую жену Элизу и двух детей. В роковой аварии Эдвард винит себя: несмотря на нарекания жены на неисправность ее авто, он не занял ее свою машину. Никто не может утолить его боль. Но судьба сводит Эдварда с Диз Эверест. Пожилая женщина уверяет, что она - ученый в отставке, и предлагает принять участие в эксперименте. Она может переместить Эдварда в параллельную вселенную, где все живы и счастливы. Впрочем параллельный мир - это не путешествие во времени, а совсем другая жизнь.

Премьера на Netflix состоится 15 марта. Официальный трейлер можно посмотреть здесь.

Северное спасение / Northern Rescue

Канадская драма от TBD рассказывает непростую историю семьи Джона Веста (в исполнении Уильяма Болдуина), который потерял жену и с тремя детьми переехал в маленький северный город. Семья решила начать все по-новому и преодолеть боль потери.

Джону и его детям помогает тетя Шарлотта - сестра умершей Сары. Она не только борется с потерей, но и ищет в этой семье то, чего не имеет сама. Жизнь бросает семье вызовы, и они принимают их, постепенно учась жить без Сары.