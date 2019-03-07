5 книг, которые стоит прочитать весной: призраки, химеры, тайны

8 марта, 2019, 10:09

Игорь Бондарь-Терещенко

В книгах этого "весеннего" обзора происходит так, что любовь - к родине, истории, родному городу - иногда "накладывается" на любовь героев. И какие бы приключения не ждали впереди, она победит все темные силы - в средневековой Англии или на киевской Лукьяновке

Хавьер Мариас. Берта Исла. - М .: Фабула, 2019

Автор этого бестселлера - выдающийся испанский писатель, чьи романы переведены на сорок четыре языка и изданы в пятидесяти семи странах.

Новая книга, по его словам, - это условный шпионский роман, роман об ожиданиях. На самом деле на идею произведения писателя вдохновила судьба тайных агентов, которые прекратили свою деятельность. Таким образом, эта захватывающая история - своего рода современная "Одиссея" в интерпретации мадридской Пенелопы - женщины по имени Берта Исла. Всего в романе Хавьера Мариаса сосуществуют элементы мелодрамы, иронии и философии, исторические экскурсы, поэзия и острый критический взгляд на наше время.

Кадзуо Ишигуро. Остаток дня. - Л .: Издательство Старого Льва, 2019

Каждое произведение этого автора - событие в мировой литературе. Его романы переведены более чем на сорок языков. Тиражи книг "Остаток дня" и "Не отпускай меня" составили более миллиона экземпляров. По сюжету первого из них, летом 1956 дворецкий Стивенс, который всю жизнь прослужил в богатом поместье под названием Дарлингтон-Холл, отправляется в автомобильную поездку юго-западной Англией. Краткое шестидневное путешествие превращается в путешествие в прошлое, что всплывает на фоне роскошных английских пейзажей, в прошлое, в котором личные драмы разворачиваются вместе с драмами мировыми. Этот роман, за который Кадзуо Ишигуро получил Букеровскую премию, - изящная история о невысказанных чувствах и скрытом отчаянии, жалости, что омрачает остаток дня, когда с горечью понимаешь, что все могло сложиться иначе ...

Евгения Кононенко. Пражская химера. - Л .: Издательство Анетта Антоненко, 2019

В этом сборнике нам рассказывают истории психологической причудливой реальности, которой не существует, но даже названия рассказов разительно отличаются между собой - как разные полюса нашего с вами бытия. "Встреча в Сан-Франциско" и "Гостинка на Борщаговке" "Арчибальд и Патриция" и "Мужчина и женщина на дне города", "Лиловое платье" и "Гадючник". С другой стороны, автор отмечает, что "три-Же этой книги: ЖИЗНЬ, ЖИЛЬЕ, ЖЕНЩИНА. Жизнь не в широком, философском, метафизическом смысле: я живу, я существую, я жива, я не мертва. А в более узком: я живу в трехкомнатной квартире. Или живу в собственном доме. В мире есть множество бездомных, и они также живут". И так получается, что в вечном поиске дома находятся почти все герои этой необычной сборки. Иногда ищут его даже не для себя, для других, не менее важные для такой "родственной" философии. Например, в программной новелле с названием "Пражская химера", где героиня на английском спрашивает в городе Кафки о той или иной улице или сквере, о которых речь в справочнике, а ей везде отвечают на русском. "А в этом городе чехи?" - подумала Маша, походив по Праге несколько часов. Когда их возили по городу в автобусе, это не так чувствовалось, а теперь она уже не могла понять: Прага чешский город или русский? "

Елена Мордовина. Призрак с Лукьяновки. - М .: Каяла, 2019

В случае с этим "киевским" романом о школьниках классическая модель параллельного мира выгодно оттеняет "местную" стилистику. На самом деле путешествия в потусторонний мир главному герою нужны автору для другого, более важного, чем зашифрованные сцены из "Ночного дозора". Киевский контекст, погружение в его историю путем путешествия в мир иной, которое каждый раз глубже и все труднее вернуться обратно - вот что интересно в романе, который недаром вышел в серии "городское фэнтези". По сюжету, школьные приятели обнаружили, что один из них проходит сквозь стены, а его семья - это призраки, которые запросто приглашают их в гости. По теме, это своеобразный квест на прохождение "параллельным" Киевом, где можно распознать, скажем, Золотые ворота, но войти или выйти из них уже не удастся, потому что там, за потусторонней завесой - неизвестный, темный и чужой город. Узнать его, опять присвоить и полюбить - через историю дружбы героев с призраком - вот задача автора, чей герой напоминает Орфея, который спустился в ад, а сама книга - замечательный путеводитель "параллельной" историей нашего времени.

Ольга Деркачева. По лондонскому времени. - Брустуров: Дискурсус, 2018

"По лондонскому времени" - это сборник малой прозы, в которой реалистичное переплетается с романтическим, а реальное с удивительным. Сборник разделен на две части, одна из которых называется "Ангелы", а вторая - "Люди". Хотя герои обеих частей имеют общие недостатки, делая все "ради любви". "Когда-то, когда у меня вырастут крылья, я не буду ждать больше твоего появления в "Одноклассниках", - обещает одна из героинь сборника - не буду вешать там фотки, чтобы тебя душила противная и уродливая жаба, какую девушку ты потерял. Мне будет все равно, что ты меня потерял, что я потеряла тебя, потому что у меня будут крылья". Всего в центре всех рассказов - человек с его болями, переживаниями, радостями, поисками себя и других. Тематический спектр: мир, война, одиночество, любовь. Главные герои - в основном женщины, стремящиеся быть услышанными, протестующие против насилия и жестокости, ищущие самореализации и пытающиеся противостоять миру цинизма.