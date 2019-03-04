Женщины, меняющие страну: Ольга Радинович - гендиректор компании, которая за год вышла на рынок Европы

6 марта, 2019, 16:50

Ульяна Букатюк

Espreso.tv подготовил ряд интервью с женщинами, которые смогли реализовать успешные проекты при помощи ЕС

Ольга основала компанию с двумя подругами еще 14 лет назад, имея в кармане всего по $ 100 каждая. Тогда бизнес идея казалась риском. Теперь она - директор компании, украинского производителя ортопедических и медицинских товаров.

Предприятие выпускает 87 видов ортопедических изделий и более сотни различных изделий из компрессионного трикотажа. Компания годами искала возможности нарастить производство, поскольку спрос на их изделия - значительный.

Однако для закупки необходимого оборудования не хватало оборотных средств. А высокая банковская ставка в Украине (более 20%) не позволяла привлечь необходимые средства в кредит.

Летом 2018 едя в автомобиле Ольга услышала по радио о возобновлении кредитования для малого и среднего бизнеса EU4Business через Немецко-Украинский Фонд (НУФ).

НУФ реализует программу Второго этапа Механизма финансирования МСП в рамках инициативы "EU4Business" с финансированием со стороны ЕС и Германии через Германский государственный банк развития KfW.

"Мы давно мечтали купить немецкое оборудование для компрессорного трикотажа, даже вели переговоры с его производителями", - рассказывает предпринимательница.

Фото: German-Ukrainian Fund/Украинско-германский фонд

В рамках программы EU4Business 50% номинальной процентной ставки, установленной по договору, компенсируется для МСП Киевской городской государственной администрацией (КГГА).

Женщина рассказывает, что после программы на радио сделала только один звонок и рассказала о своем проекте. Программа дала Ольге возможность получить доступ к самой низкой по размеру процентной ставки в Украине:

"Уже через два месяца немецкие партнеры разработали для нас специальное оборудование. Оно обошлось нам примерно в 90 тыс. евро. Но благодаря тому, что половину платит КГГА, мы должны платить 7,5% от предоставленной суммы за 6 лет ", - рассказывает бизнес-вумен.

По словам Ольги, инвестиции позволили компании увеличить производство, повысить качество продукции и создать дополнительные рабочие места.

"На предприятии появилась дополнительная рабочая смена, а технолог ездил в Германию для обучения", - гордо рассказывает Ольга.

Менее чем через год после предоставления кредита компания увеличила оборот и начала экспортировать на рынки Беларуси, Польши и Эстонии.

Эта статья была подготовлена ​​в рамках проекта "Восточное Соседство ЕС". Мнения, высказанные в статье, принадлежат исключительно автору.