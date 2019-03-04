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Женщины, меняющие страну: Дария Арцимеева - учительница из села, которая общается с Европой на равных

Espreso.tv подготовил ряд интервью с женщинами, которые смогли реализовать успешные проекты при помощи ЕС

Дария работает учительницей английского языка в Новопольском учебно-воспитательном комплексе недалеко от города Кривой Рог уже 12 лет.

"Мне всегда хотелось гораздо больше, чем может дать сельская школа, но чтобы не менять место работы - а открывать что-то новое для себя и своих учеников", - рассказывает Дарья.

В 2014 году в соцсети она наткнулась на пост о программе eTwinning Plus, которая дает возможность реализовывать иностранные проекты, общаться на иностранных языках с европейскими странами.

"Это может быть обмен письмами, как обычными, так и электронными. Участие в конференциях. Обмен открытками, игрушками и т.д.", - объясняет Дария.

Учителя проекта работают с командами учеников. "Мы набираем детей с каждым годом, ищем проект, в котором хотим участвовать. Проекты могут быть краткосрочные, долгосрочные, для разных возрастных групп. Тема может быть разной".

Участие в проекте может принимать любой учитель, владеющий иностранным языком, или даже тот, кто может получить поддержку своего коллеги, который знает язык.

"Как учителю, работающему в сельской школе, программа открывает весь мир для меня: eTwinning Plus предоставляет мне возможность выразить себя перед Европой. Я могу показать украинским детям, что все возможно - ты можешь это сделать, только попробуй".

Европейский офис предоставляет своеобразную социальную сеть - платформу, где учителя программы вместе с детьми могут общаться между собой, делиться знаниями и опытом.

"Европейская программа дает мощный толчок для профессионального развития. Ежегодно проводится несколько практических сессий - выездных. При этом полностью покрываются расходы на транспорт, жилье и питание", - рассказывает Дарья.

Также есть вебинары, онлайн-курсы и семинары для профессионального развития - полностью бесплатные с последующим получением сертификата.

С собственным проектом можно подаваться на национальную награду. А потом и на европейскую, однако требования там более жесткие.

Дария получила национальную награду за совместный проект с Турцией, посвященный теме мира:

"Тогда ученики из Украины, Польши, Болгарии и Турции изготавливали птиц мира, писали на английском слоганы с призывами поддерживать мир. Каждая страна посылала этих птиц по кругу, организовывала выставки. Также в рамках проекта дети пели песни и обменивались ими между собой".

Дети познакомились с символикой и культурой других стран, рассказывает женщина:

"Например, у нас приход весны традиционно символизируют Масленица, прилет птиц. А в Болгарии наиболее традиционным символом является баба Марта. И дети очень радовались, когда узнали об их традиции, выучили несколько слов на болгарском".

Также Дария с детьми учились благодарить на турецком и польском языках.

Она отмечает, что проект обеспечивает то, что называется доступом к равному образованию: дети сельских школ или "продвинутых" лицеев столицы получают одинаковые возможности для обучения. А общение “на равных” с европейцами дает возможность преодолеть любые границы на пути к знаниям.

Данная статья была подготовлена в рамках проекта "Восточное Соседство ЕС". Мнения, высказанные в статье, принадлежат исключительно автору.

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