10 фактов о Злуке УНР и ЗУНР и День Соборности

22 января, 2020, 11:10

101 год тому назад, 22 января 1919 года, Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика торжественно объявили об объединении в одно государство

Еспресо.TV напоминает, почему Злука двух украинских республик оказалась временной и как этот день праздновали во время борьбы за независимость.

1. Подготовительная работа к Злуке началась еще во времена правления гетмана Скоропадского. Затем инициативу подхватила Директория. 1 декабря 1918 в Фастове был заключен предварительный договор между Советом государственных секретарей ЗУНР и Директорией УНР о "злуке обоих украинских государств в одну государственную единицу". 3 января 1919 Украинский Национальный Совет ЗУНР в Станиславе единодушно приняла решение об объединении ЗУНР и УНР.

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2. 22 января 1919 в Киеве на Софийской площади состоялось торжественное собрание, на котором был провозглашен Акт Злуки украинских земель, заверенный Универсалом об объединении. Им утверждалось объединение двух республик, которые появились на обломках Российской и Австро-Венгерской империй в единое Украинское государство.

3. После провозглашения Акта Злуки под стенами Софийского собора состоялся парад украинских войск. В частности, площади прошли колонны Сечевых стрельцов под командованием полковника, будущего основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

4. 23 января на Трудовом конгрессе был утвержден Акт злуки. Западно-Украинская Народная Республика переименовывалась в Западную область УНР. Единственным гербом стал трезубец. Слияние правительств, армий, законодательных органов отложили до созыва Учредительного Собрания объединенной Украины.

(Председатель Директории УНР Владимир Винниченко)

5. Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика отличались между собой политическими, социальными и внешнеполитическими векторами. Это было обусловлено разной исторической судьбой этих земель.

В УНР основное внимание уделялось социальным вопросам, в то время как в ЗУНР основным был национально-освободительный вопрос. Также существенно отличалась элита двух государств. У власти в УНР были молодые политики-социалисты, которые иногда исповедовали революционный романтизм. Правительство ЗУНР состояло из представителей украинской интеллигенции, которая имела большой опыт парламентской борьбы.

(Глава ЗУНР Евгений Петрушевич)

6. Акт Соединения фактически был денонсирован после того, как представители Галицкой армии в одностороннем порядке 6 ноября 1919 подписали Зяткивський договор с российской Добровольческой армией. Договор предусматривал прекращение боевых действий, заключение военного союза и переход УГА в распоряжение генерала Деникина.

7. 2 декабря 1919 представители УНР и Польши в Варшаве подписали проект декларации, по которому Польша получала Холмщину, Полесье, Подляшье, Западную Волынь, Восточную Галичину. 4 декабря делегация ЗУНР заявила посольству УНР в Варшаве о денонсации Акта Злуки как протест против тайных переговоров с Варшавой. 20 декабря 1919 уполномоченный диктатор Петрушевич созвал в Вене заседание правительства ЗУНР, на котором Акт Злуки был отменен.

8. Демократические силы активно пропагандировали память о Злуке во время борьбы за независимость Украины от СССР.

22 января 1990 патриотические силы организовали так называемую живую цепь между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском как символ единства людей восточных и западных земель Украины. По разным оценкам, участие в акции приняли от 0,5 до 3 миллионов украинцев.

9. Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года. В этот день принято также вспоминать иное событие, которое состоялось ровно на год раньше, 22 января 1918 года - принятие Центральным Советом IV Универсала, которым провозглашалась независимость УНР.

10. 30 декабря 2011 президент Янукович издал указ, которым отменил празднование Дня Свободы 22 ноября (посвященного событиям Помаранчевой революции) и установления Дня соборности 22 января. Янукович почему-то объявил 22 января Днем Соборности и Свободы.

13 ноября 2014 указом президента Петра Порошенко День Соборности был официально восстановлен.