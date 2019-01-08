Новые схемы Фирташа: виртуальные долги за газ

8 января, 2019, 18:52

Кабинет министров готовит глобальную проверку облгазов-монополистов, которые искусственно завышают цену на газ, самые мощные топливные компании страны начали между собой информационную войну, граждан заваливают платежами с начислением мифических долгов, от отопления отключают больницы, садики и даже целые города, - в Украине продолжается отопительный сезон.

Почему же лихорадит отечественный "реформированный" газовый рынок? Расследование журналиста программы "Шустров LIVE" Дмитрия Костюка

Фактически украинцы платят за газ посреднику. Уже он обязан перечислять полученные средства государственному "Нафтогазу". Однако, похоже на то, что не все уплаченные украинцами за коммуналку деньги попадают к непосредственному поставщику газа.

Большинство местных газовых сетей в Украине находятся под контролем олигарха Дмитрия Фирташа, хотя и принадлежат государству. "Региональная газовая компания" Фирташа насчитывает два десятка предприятий, которые поставляют газ населению 16 регионов Украины.

В течение двух последних лет РГК нарастила многомиллионные долги перед государственными компаниями, используя недостатки субсидионной системы и дыры в законодательстве. Об опасности развертывания кризисной ситуации в газовой сфере мы говорили еще в конце прошлого отопительного сезона.

Эксперты связывали значительное увеличение долгов газсбытов с принятием Постановления правительства с 1 января 2018 года, согласно которому "Нафтогаз" обязали поставлять газ региональным газсбытам на "безусловной основе". По стечению обстоятельств именно с тех пор их долги начали увеличиваться в арифметической прогрессии. Возможно этим и объясняется заинтересованность олигарха в таком малоприбыльном бизнесе, который еще и требует солидных капиталовложений.

Дело в том, что облгазы и газсбыты - это фактически аффилированные компании в собственности Дмитрия Фирташа. Поэтому он, как владелец газсбытов, не только получает от "Нафтогаза" ресурс по заниженной цене и поставляет этот газ населению, но и через облгазы ведет учет его использования. Компании Фирташа сами определяют, сколько газа использовало население, выписывают платежки и получают деньги от граждан. Вот и поле для махинаций с платежами.

Сейчас долг группы "Региональная Газовая Компания" за газ перед "Нафтогазом" составляет почти 10 млрд гривен. Добавим к этому еще долг газораспределительных компаний перед "Укртрансгазом", срез с осени на более 500 млн гривен и составляет уже почти 19 млрд. И это только за услугу балансировки газа.

В РГК раньше нам объясняли рост долгов тем, что это население не платит. Теперь, после того, как 27 ноября этого года Верховный суд Украины отменил действующие нормы потребления газа без счетчиков, главной причиной называют именно заниженные и "несправедливые" нормы предыдущих лет. Поэтому-то в РГК оперативно разослали потребителям новые квитанции с только созданными долгами за октябрь, ноябрь и еще за три предыдущих года с учетом новых норм - 9,8 кубов на одного человека. Этот факт вызвал возмущение премьер-министра Гройсмана, который сам призвал граждан не платить по новым платежкам.

Перечисление цены на газ задним числом происходит несмотря на ноябрьский запрет соответствующих действий Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Громкое заявление сделали и в "Нафтогазе". Отметили, что ситуация угрожает энергетической безопасности государства и обратились в МВД, прокуратуру и СБУ. На наш запрос позицию НАКа пояснил заместитель директора департамента энергоэффективности "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Населению выставляют искусственные долги за природный газ. Начисление задним числом является незаконным. Создается такая информационная искусственная паника у населения", - рассказывает он.

В "Нафтогазе" считают, что действия РГК преследуют цель - фирташевские газсбыты шантажируют потребителей, которые хотят сменить поставщика.

"Согласно законодательству, если у потребителя газа есть долг за предыдущие периоды, то он не имеет права изменить поставщика. И фактически получается такая ситуация, что газсбыты, создавая эти долги, делают невозможным такой переход", - объясняет Хабатюк.

В то же время в "Нафтогазе" утверждают, что компании Фирташа, фальсифицируя данные в платежках, экономят газ, купленный у них по льготным ценам и перепродают его дороже промышленности.

"В результате проверок были обнаружены так называемые "мертвые души", адреса, которых не существует, но по этим адресам закреплены личные счета и на них списывались существенные объемы газа. Списывались десятки и даже сотни тысяч кубов природного газа в общем объеме до десяти миллионов кубометров", - отмечает представитель "Нафтогаза".

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в пресс-службу "Региональной газовой компании", которая ведет сайт и страницы в соцсетях под названием "104.ua". Вместо представителя РГК, пресс-служба сконтактировала нас с Денисом Сенекутовым, главой "Ассоциации газового рынка Украины".

Он возразил саму возможность перепродавать газ, который отпускают для населения, промышленности. Отметил необходимость покрытия убытков, которые несут газоснабжающие предприятия и невозможность расплачиваться по долгам при ныне действующих тарифах на их услуги.

"Если поставщика оставляют без источника для погашения долгов перед "Нафтогазом", те миллиардные, о которых вы говорили, то соответственно и "Нафтогазу" должны запретить взимать эту сумму с поставщика, это будет справедливо", - отметил Сенектутов.

Глава Ассоциации газового рынка убежден: "Нафтогаз" сам расшатывает ситуацию, чтобы заменить газосбытовые предприятия группы Фирташа своими компаниями.

Так борьба за рынки газа между компаниями-монополистами напрямую ударила по кошелькам украинцев. Мы снова обратились в пресс-службу РГП, чтобы получить объяснения начислению задним числом заоблачных долгов для населения. На этот раз нас ждала сенсационный ответ: оказывается, РГК не имеет никакого отношения к незаконным начислениям, якобы отдельные облгазы и газсбыты действуют самостоятельно.

Интересно, что именно от имени РГК газораспределительные компании пишут обращения в контролирующие органы. В конце концов, 13 декабря в компании опубликовали объяснения платежкам с непонятными долгами.

Оказывается, начисление тысячных долгов в платежках - это такая информационная кампания, направленная на привлечение внимания правительства. В личных кабинетах потребителей даже указано, что "задолженность не подлежит немедленной оплате". Однако тысячи украинцев поверили информации о долге и уже успели его оплатить. Возвращать же деньги потребителям в РГК, похоже, не планируют.

Эксперты советуют гражданам, которые не согласны с суммами в платежках, обращаться с соответствующими жалобами к Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. А также установить счетчик, кстати, в декабре по решению суда, облгазы обязали их устанавливать бесплатно.

Только самостоятельно контролируя объемы потребления коммунальных услуг и внимательно сверяя их с информацией в платежках, возможно бороться против наглости олигархов, которые продолжают контролировать важные отрасли экономики Украины.