Оно-2, Круты и финал Марвела. Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2019 года

5 января, 2019, 19:54

Максим Ивануха

Байопик об Элтоне Джоне, украинский фильм о бое под Крутами, польский драма о журналисте, который первым рассказал о сталинском Голодоморе. "Эспрессо" выбрало 10 самых ожидаемых фильмов 2019 года

"Стекло"

В прокате с 17 января

Американский супергеройский триллер от известного режиссера и сценариста М. Найта Шьямалана ("Шестое чувство"). Этот фильм является продолжением его же картин - "Неуязвимый" (2000) и "Сплит" (2016). В фильме играют голливудские звезды, такие как Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон. Сюжет фильма развивается сразу после завершения "Сплита": охранник Дэвид Данн (Уиллис) использует свои сверхъестественные способности, чтобы следить за заключенным мужем (Джеймс Макэвой), который имеет множественные расстройства личности.

"Фаворитка"

В прокате с 31 января

Историческая драма от режиссера Йоргоса Лантимоса ( "Лобстер"). В центре сюжета две кузины, которые пытаются стать фаворитками во время правления последнего монарха династии Стюартов - британской королевы Анны (1665-1714). Главные роли в фильме играют лауреаты премии "Оскар" Рейчел Вайз и Эмма Стоун. Королеву Анну играет Оливия Колман. Мировая премьера "Фаворитки" состоялась на 75-м Венецианском кинофестивале, где получила две награды. Фильм получил высокие оценки от критиков, отметивших сценарий, режиссуру, музыку и игру исполнительниц главных ролей. Американский институт кинематографии внес "Фаворитка" в топ-10 лучших фильмов 2018 года.

"Гарет Джонс"

дата проката неизвестна

Основанный на реальных событиях триллер известного польского режиссера Агнешки Холланд, посвященный легендарному журналисту Гарет Джонс, которого называют первым, кто рассказал на Западе о Голодоморе в Украине. Известно, что Гарет Джонс посетил в 1933 году села в Советской Украине, куда в то время иностранным журналистам ездить было запрещено. Он отправился туда нелегально из Москвы, где был корреспондентом нескольких газет, узнав о голоде. В марте 1933 года он вернулся на Запад и обнародовал в Берлине пресс-релиз, в котором описал голодную смерть миллионов украинский во время, когда советский режим экспортировал зерно на Запад. Роль Джонза сыграл британский актер Джеймс Нортон, который в интервью Variety говорил, что заинтересовался ролью репортера, потому что никогда до этого не слышал о нем и Голодоморе в Украине 1932-1933 годов, который до сих пор отрицают правительства некоторых стран, имеет "чрезвычайное значение в истории", как и Холокост.

"Круты 1918"

В прокате с 7 февраля

Новый украинский фильм, снятый при поддержке Госкино (почти 26 млн гривен) до 100-й годовщины Боя студентов под Крутами. Режиссером ленты является Алексей Шапарев, ранее снявший комедию "Киевский торт" и драму "Правило боя". В основе сюжета картины - реальная история боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года, когда четыре сотни украинских студентов и гимназистов выступили против многотысячной русской Красной гвардии. В съемках фильма были задействованы около 1000 актеров и 2000 единиц оружия. В фильме, кроме известных актеров, таких как Остап Ступка и Наталья Васько, также появляются бойцы Нацгвардии.

"Капитан Марвел"

В прокате с 7 марта

Американский супергеройский фильм о Кэрол Денверс, персонажа комиксов издательства Marvel Comics. Главную роль в фильме играет лауреат "Оскара" Бри Ларсон. Интересно, что для режиссеров фильма Анны Боден и Райана Флека "Капитан Марвел" является первым фильмом о супергероях. Ранее они снимали драмы и комедии. События новой картины разворачиваются в 1995 году, когда Денверс становится капитаном Марвела после того, как Земля окажется в центре галактического конфликта между двумя инопланетными мирами. Планируется, что "Капитан Марвел" выйдет в IMAX и 3D.

"Мстители: Завершение"

В прокате с 25 апреля

Еще один супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о команде супергероев Мстителей. Эта лента является продолжением "Мстителей: Война бесконечности" (2018). Фильм сняли братья Энтони и Джо Руссо, для которых это уже четвертый фильм Марвел. Сюжет заключительной части "Мстителей" неизвестен, однако его уже называют "эпическим финалом величайшей истории во вселенной Marvel".

"Рокетмен"

В прокате с 6 июня

Биографическая драма о живой легенде музыки - Сэре Элтоне Джоне. Режиссером фильма является Декстер Флетчер, который работал над завершением "Богемный рапсодии" о Фредди Меркьюри. Роль Элтона Джона доверили талантливому Тарону Эджертону ( "Кинґсмен"), который снялся в комедийной драме Флетчера "Эдди Орел". В фильме "Рокетмен" будет рассказана история жизни Элтона Джона, вундеркинда из Королевской академии музыки, и его долгой и насыщенной сотрудничества с поэтом Берни Топином, который написал большинство хитов Элтона Джона, в частности песню "Rocket man".

"Люди в черном: интернешнл"

В прокате с 13 июня

Фантастическая комедия от режиссера восьмой части "Форсажа" Ф. Гэри Грея, в которой представлены персонажи серии фильмов "Люди в черном". Новая картина основана на комиксах "Malibu / Marvel". Главные роли в фильме играют: Крис Хемсворт, известный по участию в серии фильмов "Тор" и "Мстители"; Тесса Томпсон, звезда фильмов "Крид" и сериала "Западный мир". Также в фильме можно увидеть известных звезд Лиама Нисона и Эмму Томпсон. В центре сюжета - находящаяся в Лондоне команда "Людей в черном", расследует таинственное убийство, отсылает их по всему земному шару.

"Однажды в Голливуде"

дата проката неизвестна

Детективный фильм от культового режиссера Квентина Тарантино. В центре сюжета - звезда ТВ и его дублер, которые пытаются сделать себе имя в Голливуде во время убийств сатаниста Чарльза Мэнсона, известной жертвой которого стала беременная жена Романа Полански - Шэрон Тейт (в фильме Тарантино ее играет Робби). Также в фильме исполняют роли суперзвезды Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

"Оно: часть 2"

В прокате с 5 сентября

Триллер-продолжение одноименного фильма по роману Стивена Кинга. Сюжет развивается почти через 30 лет после событий 1989 года. "Клуб неудачников" возвращается в вымышленный город Дерри, чтобы положить конец клоуну Пеннивайз. Главную роль клоуна-убийцы играет Билл Скарсґард, сын известного шведского актера Стеллана Скарсгарда.