Талибан в Иране. Попытки урегулирования глобальных угроз в региональном контексте

1 января, 2019, 19:25

Юрий Костюченко

Гибридный процесс мирного урегулирования - это когда переговоры с несистемными радикалами и террористами начинают вести "системные" радикалы, террористы и режимы-изгои, пытаясь таким образом легитимизировать их и предоставить им статус субъекта международных отношений

Так РФ пытается легитимизировать своих террористических марионеток в Абхазии, Приднестровье и ОРДЛО, поэтому Кремль организует переговоры с Талибаном по вопросам мирного урегулирования в Афганистане. Чтобы процесс "гибридной миротворчества" был успешен, нужны союзники - такие же режимы-изгои - которые в силу ряда внутренних и внешних причин готовы будут поддержать эти сомнительные "инициативы".

Однако, это опасная игра. Если внутриполитические мотивы и ресурсы у кого-то из твоих конъюнктурных союзников окажутся выше твоих, то твоя стратегия гибридной миротворчества может оказаться под угрозой. Сегодня - когда к переговорам с Талибаном подключился Иран - кремлевская гибридная "стратегия мирного урегулирования в Афганистане" оказалась под серьезной угрозой. Именно потому, что для Кремля это просто очередной повод уязвить США, а для Ирана - важный вопрос национальной безопасности.

Сегодня представитель талибов Забиюлла Муджахид подтвердил, что в понедельник в Тегеран прибыла высокопоставленная делегация для переговоров с иранскими официальными лицами.

Это произошло через несколько дней после того, как секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани посетил Кабул, после чего сделал для прессы заявление о переговорах с талибами в Афганистане.

По мнению региональных обозревателей, встреча в Кабуле свидетельствует о возрастающей роли Ирана в качестве регионального посредника в деле снижения напряженности между талибами и официальным Кабулом. Без сомнения, иранские власти заинтересованы в том, чтобы основные усилия в области безопасности в Афганистане были нацелены на борьбу с ИД, а не на противостояние между правительством и Талибаном.

При этом, Иран безусловно принимает во внимание заявления талибов о том, что они стало контролируют около 15% территории страны, тогда как правительство - около 29%, а остальная территория - это арена многолетнего жестокого противостояния между ними, в котором Талибан заметное преимущество. За последние три года, по разным оценкам, в результате конфронтации погибло от 20 до 28 тыс. правительственных военнослужащих и полицейских, а также около 250 сотрудников иностранных контингентов. Теперь в ситуацию вмешалась ИД - угроза глобального уровня, - что существенно меняет ситуацию, и заставляет пересмотреть стратегии внешней взаимодействия со сторонами афганского конфликта.

Результатом визита высокопоставленных иранских чиновников в Афганистан стал, среди прочего, визит делегации Талибана в Тегеран.

"В воскресенье делегация талибов прибыла в Тегеран, где состоялась запланированная встреча с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, были проведены длительные переговоры", - заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми во время телевизионной пресс-конференции. "Основной целью этих переговоров было содействие усилиям, направленным на начало мирных переговоров между конкурирующими афганскими сторонами для установления мира и стабильности в Афганистане", - пояснил Касеми. Он также отметил, что талибы контролируют значительную часть территории Афганистана, а диалог с иранским правительством назревал долгое время. Касеми заявил, что официальный афганское правительство было проинформировано о встрече заранее. Также Касеми отметил, что Иран и Афганистан имеют протяженную общую границу, общие культурные и исторические ценности и проблемы.

Делегация, в состав которой входят представители талибов в Катаре Сайед Тайбэе Ага, Мохаммад Улла Номани и Шамсуддин Пахлаван, находится в Иране с трехдневным визитом.

При этом официальное правительство Афганистана ставит под сомнение легитимность этого визита. В ответ на неоднозначную позицию официального афганского правительства, МИД Ирана подчеркивает, что Иран решительно поддерживает мирный процесс в Афганистане. "Позиция Ирана в связи с мирным процессом в Афганистане понятна, и Иран поддерживает афганское правительство в его мирном процессе", - заявил официальный представитель МИД Джанан Мосазай.

Стоит отметить, что все это происходит на фоне переговоров представителей западной коалиции с талибами в Объединенных Арабских Эмиратах и противоречивых инициатив президента Дональда Трампа о будущем американского военного контингента в Афганистане.

Так или иначе, похоже, что роль региональных инициатив в вопросах стратегической безопасности начинает критически расти, а роль заговоров крупных игроков, так называемых "геополитических соглашений" - существенно снижаться.