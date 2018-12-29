Комедия от "Квартала 95", Берлускони и Мэри Поппинс. Что показывают в кино на Новый год

30 декабря, 2018, 09:18

Максим Ивануха

В дни, когда вся страна празднует Рождество и Новый год, в кинопрокат выходят украинские комедии от "Квартала 95" и режиссера "Припутних", сатирическая комедия о Сильвио Берлускони, голливудское продолжение "Мэри Поппинс" и тяжелая итальянская драма из жизни "маленького человека"

"Я, ты, он, она» (романтическая комедия)

в прокате с 27 декабря

Фильм "Квартала 95", который поддержало Госкино, профинансировав половину его стоимости - более 17 млн гривень. Сорежиссером фильма является шоумен Владимир Зеленский и монтажер Дэвид Додсон, который работает на российском рынке романтических комедий. В центре сюжета - муж и жена, которые переживают кризис отношений и решают расстаться. Главные роли в фильме исполнили сам Зеленский, его коллега Евгений Кошевой, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, телеведущая Настя Короткая. Авторов ленты критикуют за то, что в оригинале фильм снят на русском языке, после чего был продублирован на украинском.

"11 детей из Моршина" (авантюрная комедия)

в прокате с 3 января

Еще одно украинское кино, снятое при поддержке государства. Режиссером картины является Аркадий Непиталюк, известный благодаря комедии "Припутни". Действие фильма разворачивается в городе Моршин, который, по легендам, был основан на месте падения метеорита, богатого на редкий металл - осмий. Желая заработать легкие деньги, Снежана, управительница ТРЦ, решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Препятствием на ее пути становятся 11 детей из Моршина. В этом приключенческом фильме сыграли известные актеры, такие как Ада Роговцева и Владимир Горянский, телеведущие и даже киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

"Сильвио и другие" (эксцентричная комедия)

в прокате с 3 января

Новый фильм от одного из лучших европейских режиссеров Паоло Соррентино ("Большая красота", "Молодой Папа"), который рассказывает о группе бизнесменов и политиков, живущих рядом с медиамагнатом и политиком Сильвио Берлускони в конце 2000-х годов. Фильм снят в сатирической манере, высмеивает привычки скандального политика и его окружения. Самого Берлускони играет звезда фильмов Соррентино - Тони Сервилло. В оригинале фильм разделен на две части и длится более 3 часов, но украинский зритель сможет увидеть сокращенную, режиссерскую 150-минутную версию.

"Догмен" (драма)

в прокате с 3 января

Еще одна итальянская картина от режиссера Маттео Гарроне ("Сказка сказок", "Реальность"), который дважды становился лауреатом Каннского кинофестиваля. В этом году "Догмен" также был среди претендентов на получение "Золотой пальмовой ветви" Канн, где был отмечен призом за лучшую мужскую роль. В центре сюжета история скромного человека, который является хозяином парикмахерской для собак. Главного героя вовлекают в криминальные разборки, его ситуация кажется безвыходной. Он вынужден вступить в жестокую борьбу за выживание. Италия выдвинула "Догмена" на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", однако киноакадемики не отобрали этот фильм в список номинантов.

"Мэри Поппинс возвращается" (мюзикл, фэнтези)

в прокате с 3 января

Американский мюзикл от знаменитого режиссера Роба Маршалла («Чикаго»), продолжение культового фильма 1964 года. Загадочная няня Мэри Поппинс снова возвращается на экран, чтобы помочь своим уже взрослым воспитанникам пережить страшную семейную трагедию. В фильме настоящий звездный десант актеров, в частности, можно снова увидеть лауреатов "Оскара" Мерил Стрип, Колин Ферт и 93-летнюю легенду кино Анджелу Лэнсбери, которая играла в знаменитом телесериале "Она написала убийство". Новую "Мэри Поппинс" положительно восприняли критики, фильм претендует на получение нескольких "Золотых глобусов".