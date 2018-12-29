Комедия от "Квартала 95", Берлускони и Мэри Поппинс. Что показывают в кино на Новый год
"Я, ты, он, она» (романтическая комедия)
в прокате с 27 декабря
"11 детей из Моршина" (авантюрная комедия)
в прокате с 3 января
Еще одно украинское кино, снятое при поддержке государства. Режиссером картины является Аркадий Непиталюк, известный благодаря комедии "Припутни". Действие фильма разворачивается в городе Моршин, который, по легендам, был основан на месте падения метеорита, богатого на редкий металл - осмий. Желая заработать легкие деньги, Снежана, управительница ТРЦ, решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Препятствием на ее пути становятся 11 детей из Моршина. В этом приключенческом фильме сыграли известные актеры, такие как Ада Роговцева и Владимир Горянский, телеведущие и даже киевский бизнесмен Гарик Корогодский.
"Сильвио и другие" (эксцентричная комедия)
в прокате с 3 января
"Догмен" (драма)
в прокате с 3 января
Еще одна итальянская картина от режиссера Маттео Гарроне ("Сказка сказок", "Реальность"), который дважды становился лауреатом Каннского кинофестиваля. В этом году "Догмен" также был среди претендентов на получение "Золотой пальмовой ветви" Канн, где был отмечен призом за лучшую мужскую роль. В центре сюжета история скромного человека, который является хозяином парикмахерской для собак. Главного героя вовлекают в криминальные разборки, его ситуация кажется безвыходной. Он вынужден вступить в жестокую борьбу за выживание. Италия выдвинула "Догмена" на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", однако киноакадемики не отобрали этот фильм в список номинантов.
"Мэри Поппинс возвращается" (мюзикл, фэнтези)
в прокате с 3 января
Американский мюзикл от знаменитого режиссера Роба Маршалла («Чикаго»), продолжение культового фильма 1964 года. Загадочная няня Мэри Поппинс снова возвращается на экран, чтобы помочь своим уже взрослым воспитанникам пережить страшную семейную трагедию. В фильме настоящий звездный десант актеров, в частности, можно снова увидеть лауреатов "Оскара" Мерил Стрип, Колин Ферт и 93-летнюю легенду кино Анджелу Лэнсбери, которая играла в знаменитом телесериале "Она написала убийство". Новую "Мэри Поппинс" положительно восприняли критики, фильм претендует на получение нескольких "Золотых глобусов".
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