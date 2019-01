10 сериалов 2019 года, которые мы ждем

4 января, 2019, 10:17

Дарья Тарасова

Поразительное завершение "Игры престолов", новые интриги "Лжеца", продолжение "Большой маленькой лжи" и многообещающие премьеры. Что смотреть любителям сериалов в 2019 году

Новый год готовит немало интересного. Сериалы по своему вкусу найдут и любители ситкомов, и психологических драм и триллеров, и научной фантастики на тему недалекого будущего. Телевизионные каналы анонсировали захватывающие продолжение любимых сериалов и запуск новых проектов. Еспресо.TV отобрало 10 самых интересных сериалов, которые выйдут в течение года.

"Игра престолов" / Game Of Thrones

8-й сезон

Завершение драматического фэнтези от НПО станет, пожалуй, наиболее ожидаемой премьерой этого года. В апреле 2019-го стартует финальный сезон сериала по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня". Поэтому зима уже ближе некуда. Мы увидим, чем закончится война за Вестерос и смогут ли герои отложить собственную борьбу за трон и дать отпор Белым ходокам, которые уже вмешались в их земли.

Недавно актриса Гвендолин Кристи (которая играет Бриенну Тарт) отметила, что после просмотра финала "Игры престолов" всем понадобится терапия. Впрочем, какие именно сюжетные повороты ждут зрителей, неизвестно. Создатели сериала так серьезно взялись за борьбу с утечками информации, что сняли сразу несколько версий финала сериала.

"Большая маленькая ложь" / Big Little Lies

2-й сезон

Несмотря на то что роман Лианы Мориарти вполне уместился в 7 серий первого сезона, НПО попросил писательницу подумать над продолжением истории пяти семей в Монтерее. И, как отметила сама автор "Большой маленькой лжи", ей еще было, что рассказать о своих героях.

Действие нового сезона сериала, который получил 8 премий "Эмми" и 4 статуэтки "Золотой глобус", развернется сразу после событий первого сезона. Как говорится в официальном релизе, продолжение драмы исследовать злокачественность лжи, долговечность дружбы, хрупкость брака и, конечно, разрушительное воздействие на детей насилия в семье. Кстати, в новом сезоне к звездному составу актеров присоединилась Мэрил Стрип. Она играет мать Перри Райта - погибшего мужчины Селесты Райт (Николь Кидман), которая планирует принять участие в воспитании внуков.

"Имя розы" / The Name of the Rose

В начале года стартует новый итало-немецкий сериал "Имя розы" по одноименному бестселлеру Умберто Эко. Право на показ телесериала уже приобрели США, Германия, Франция, Великобритания, Финляндия, Дания и другие страны, которые верят в успех проекта.

События сериала происходят в течение недели на северо-западе Италии в 1327 году. Монах Вильгельм Баскервильский и его молодой спутник Адельм Отрантский прибывают в монастырь с целью подготовить встречу между теологами папы Иоанна XXII и людьми императора Людовика IV Баварского. Но в это время на территории обители происходят страшные убийства, расследовать которые и берутся Вильгельм и его ученик.

"Ловушка-22" / Catch-22

Название романа Джозефа Геллера давно стало идиомой в английском языке. Выражение "Catch-22" означает абсурдную и безвыходную ситуацию. Именно в такой и оказался главный герой книги "Ловушка-22", за экранизацию которой взялись Hulu, Channel 4 и Sky Italia.

Вторая мировая война. Американский военный летчик Йоссариана страдает от депрессии, ненавидит войну за смерть друга и пытается ее избежать в госпитале. Чтобы вернуться к семье, он должен осуществить норму вылетов, впрочем их количество постоянно увеличивают. Есть еще одно основание для возвращения домой - безумие. Об этом говорит военное правило №22: сумасшедшим летчикам разрешено не участвовать в вылетах. Впрочем, ссылаясь на это правило и говоря о своем нежелании быть на войне, военный демонстрирует желание жить. Это желание является основным инстинктом психически здорового человека, а следовательно, опровергает безумие. И это не единственная абсурдная и парадоксальная ситуация, с которой сталкиваются герои.

В сериале снялись Кристофер Эббот, Кайл Чендлер, Хью Лори, Джордж Клуни и другие.

"Фарго" / Fargo

4-й сезон

После некоторых колебаний генеральный директор FX Джон Лендграфт подтвердил, что "Фарго" продлят на 4-й сезон. На создание американского телесериала в жанре криминальной драмы и черной трагикомедии Ноа Гоули вдохновил фильм 1996 года братьев Коэнов. Кстати, Джоэль и Итан Коэны выступили исполнительными продюсерами сериала.

События нового сезона будут разворачиваться в 1950-х годах в Канзас-Сити, Миссури. В центре сюжета - криминальный синдикат, в который входят чернокожие мигранты, которые бегут от законов о расовой сегрегации (так называемые законы Джима Кроу). Глава синдиката, роль которого исполняет Крис Рок, имеет спорные отношения с мафией Канзас-Сити.

"Родина" / Homeland

8-й сезон

В июне 2019-го Showtime покажет 8-й и последний сезон американского политического триллера. Его сюжет разворачивается вокруг антитеррористических операций ЦРУ, но не только с точки зрения глобального влияния, но и на перспективу личных историй работников разведуправления.

События последнего сезона, по словам шоуранера Алекса Ганса, будут проходить "где-то за рубежом". Между 7-м и 8-м сезонами будет довольно большой временной скачок, и никаких параллелей с Трампом в сериале не предусмотрено.

"Лжец" / Liar

2-й сезон

Первый сезон мини-сериала, который имел все шансы стать и последним, оставил в финале множество вопросов. Главные герои - Лора Нилсон и Эндрю Ерлгем - взрослые люди со своими историями. Лора пережила развод и теперь сосредоточилась на работе. Она - учительница в школе. Эндрю - блестящий хирург, сын которого ходит в эту школу. Между Лорой и Эндрю завязываются отношения. Но постепенно оказывается, что Эндрю совсем не тот, за кого себя выдает, и имеет не один скелет в шкафу.

Первый сезон завершился неожиданной смертью одного из главных героев, но в продолжении сериала снова появятся все действующие лица. Зрителям расскажут, что случилось за 2 недели до финала первого сезона - того самого момента, как мертвое тело было найдено в болоте.

"Расскажи мне свои секреты" / Tell Me Your Secrets

Следующий год подготовил не один драматический триллер. Гарриет Уорнер - автор идеи и сценарист сериала "Расскажи мне свои секреты" - интригует ценителей жанра новой запутанной историей.

Сериал расскажет о трех персонажах, каждый из которых имеет загадочное и гнетущее прошлое. Эмма - молодая женщина, которая столкнулась лицом к лицу с опасным убийцей. Джон - бывший серийный преступник, который стремится найти искупление. Мэри - скорбная мать, одержимая поиском пропавшей дочери. Постепенно правда о прошлом и мотивы героев становится все темнее, стирая границы между жертвой и преступником.

"Странный город" / Weird City

Комик, сценарист и режиссер Джордан Пол и комедийный актер и писатель Чарли Сандерс взялись за новый совместный проект. На YouTube Premium следующем году они представляют комедийный сериал в жанре научной фантастики о недалеком будущем в футуристическом Странном городе.

Как рассказывают создатели "Странного города", каждый эпизод сериала будет исследовать вопросы, касающиеся современной жизни, историй, которые можно рассказать только через призму научной фантастики и комедии.

Сейчас запланировано лишь шесть 30-минутных эпизодов.

"Корона" / The Crown

3-й сезон

На следующий год Netflix запланировал показ продолжения истории британской королевской семьи. Биографическая историческая драма в новом сезоне охватит 1964-1976 годы. После политического скандала и отставки третьего премьер-министра Гарольда Макмиллана нам покажут налаживание отношений с премьер-министром Гарольдом Вильсоном. В новом сезоне также появится вторая жена Чарльза Камилла Паркер-Боулз.

Продолжение сериала охватит деколонизацию Африки и Карибского бассейна, рождение принца Эдварда (март 1964 года), а также коронацию Чарльза принцем Уэльским в 1969 году.