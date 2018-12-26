Виталий Портников: Лукашенко хочет денег, а не братства

26 декабря, 2018, 12:14

Портников Виталий

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к власти в России "пришли новые люди", которые больше не воспринимают его страну в качестве "братского государства"

Откуда взялись эти новые люди, Лукашенко не пояснил. Россией - придётся напомнить это еще раз и читателям, и белорусскому президенту - уже 19 лет правят одни и те же люди и их настроения особо не меняются.

В 1994 году, когда Лукашенко только пришел к власти и взял курс на создание пресловутого союзного государства России и Беларуси, я написал статью "Советского Союза не будет", в которой предсказал крах попыток главного белорусского "антикоррупционера" и интегратора возродить сгинувшую империю. Статья, которую перепечатала белорусская пресса, тогда вызвала раздражение и у русских шовинистов, и у белорусских реваншистов. Но спустя 25 лет своего правления Александру Лукашенко приходится убедиться в точности моего прогноза. Его попытки возродить фантом Советского Союза могут завершиться вовсе не воссозданием Союзного государства, а элементарным поглощением Беларуси Российской Федерацией. Для Лукашенко в этом шовинистическом проекте места просто нет. Но если он хочет сопротивляться уничтожению государства, то Кремль готов лишить его субсидий. А Лукашенко от Москвы всегда были нужны прежде всего деньги. Потому что именно на эти деньги, не заработанные белорусами, он пытался сохранить в своей стране пусть маленький, пусть рахитичный, но Советский Союз. И Москва была готова оплачивать этот отвратительный эксперимент в обмен на разговоры о братстве и собственное военное присутствие в Беларуси.

Однако все зашло слишком далеко - и для Лукашенко, и для Путина. Экономическая ситуация России ухудшается с каждым днём и у Кремля больше нет лишних денег даже для самого преданного союзника, он теперь готов распределять то, что еще осталось, только среди своих. Но и Лукашенко больше не нужен «брат», который не кормит и задумывается о ликвидации его государства-поместья.

Самое разумное в такой ситуации - разорвать "братские" отношения. Но где Путин найдёт другого такого «союзника» и где Лукашенко найдет другого такого спонсора? На эти вопросы ответа пока что просто нет. Известно, что белорусский президент традиционно повышает ставки перед переговорами с российским коллегой - потому что понимает, что все, в конечном счете, зависит от Путина, а не от чиновников. Но неясно даже не то, уступит ли на этот раз российский президент белорусскому, а то, есть ли на самом деле у Путина средства для таких уступок.