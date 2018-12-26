Тесла в Сибири и Джек-Потрошитель на Крещатике: 5 книг остросюжетного чтива

23 декабря, 2018, 08:55

Игорь Бондарь-Терещенко

Сегодняшние триллеры с боевиками и детективами - это уже не чисто "ужасающее" чтиво, но и целая коллекция лайфхаков, большинство которых будут не лишние для широкой общественности. Таким образом, динамический сюжет дополняется актуальной аналитикой - исторической, уголовной, бытовой - которая и делает это чтиво популярным и востребованным

Яцек Дука. Лед. - Л .: Астролябия, 2018

По сюжету этого грандиозного романа-эпоса, созданного в жанре альтернативной историй, Тунгуская катастрофа 1908 года обернулась тем, что территории Евразии освоили лютые, которые замораживают все: от металлов до истории. Большая война не состоялась, а Россия осталась империей под лед, сказочно богатой ценными ископаемыми с удивительными свойствами. Польские подпольщики дальше борются за независимость, а один из них, попав на каторгу, научился разговаривать с сильными и стал героем легенд по имени Отец Мороз. Царская политическая полиция, чтобы использовать Отца Мороза в собственных целях, отправляет на встречу с ним его сына - молодого математика и ожесточенного картежника Бенедикта Герославского. Путешествие Транссибирским экспрессом превратится в опасное приключение, а еще он встретится со своей большой любовью. Прибыв в Иркутск, Бенедикт Герославский попадает в среду крупных предпринимателей, часть из которых стремятся к политической независимости Сибири. Здесь он сотрудничает с гениальным американским изобретателем Николой Теслой, которому российский император поручил разработать оружие против лютых, чтобы преодолеть Лед и разморозить историю. Однако на каждом шагу Бенедикта подстерегают опасности со стороны поклонников Мороза, которыми руководит всемогущий Григорий Распутин. Все же он направляется в самое сердце земли Зимы. Удастся ли Герославскому разыскать отца? Чем завершатся эксперименты Теслы? И наступит ли в Евразии большая Оттепель?

Дельфин де Виган. На реальных событиях. - М .: Виват, 2018

По этому роману, переведенному на 20 языков, режиссер Роман Полански снял фильм-триллер с Евой Грин и Эммануэль Сенье в главных ролях. Его автор - французская писательница, лауреат многочисленных литературных наград, в том числе Гонкуровской премии - создала настоящий психологический триллер, в котором рассказывается о издательском мире и кинематографе на примере загадочной истории, произошедшей с главной героиней. По сюжету, после выхода романа, у автора начинается депрессия, граничащая с творческим бессилием. И это не удивительно, если учесть анонимные письма, в которых ее обвиняют в том, что своим произведением она помешала семьи, к тому же нажилась на смерти матери. Неизвестно к чему бы это привело, если бы не блондинка по имени Л., с которой писательница подружилась. Стоит ли говорить, что став сначала подругой, потом компаньонкой, загадочная Л. превратилась чуть ли не в двойника героини. Мистификацию, которая сопровождает основное действо романа, можно сравнить с "бесовщиной" в "Лунном парке "Брета Истона Эллиса и "Мизери" Стивена Кинга. Причем до последнего читателю неизвестно, новоявленная подруга - это шаг к новой жизни или роковая ошибка. "В последующие дни не было никаких новостей от Л. - жалуется героиня романа. - Я не пыталась ей позвонить. Я не могла не думать над ее последними словами. Это было не предостережение, а проклятие. Зловещая и неотвратимая судьба, которую мне предсказала Л. "

Цезарий Збежховский. Холокост F. - М .: Издательство Жупанского, 2018

Сюжет в этом романе так же важен, как и контекст, где все происходит в вымышленном мире будущего, созданного малоизвестным для украинских читателей автором. Произведения которого, тем не менее, отмечены в родной Польше престижными премиями. В данном случае - это научная фантастика с элементами социальной драмы и психологического боевика. Рассказывается о мире будущего с бесконечными войнами - как внешними, так и внутренними. Из внешних - это угроза, что приближается из космоса, касаемо же внутренних, то именно с их перечисления начинается этот динамичный роман, который открывается монологом-сверкой главного героя. "С детьми и Луизой мы едем в замок. Мы покинули Рамму около восьми часов вечера, через полчаса после того, как отец получил наводку от Блюмфельд о приближении угрозы. Точнее, о двух угрозах: о том, что в шестой раз возвращается HOD и о новой атаке саранчи, которую армия может не сдержать, слишком много вампиров кружит в окрестностях, слишком много ... "

Василий Тибель. Янтарь. - М .: Фабула, 2018

История о жизни копателей янтаря на Полесье - увлекательный динамичный боевик, сюжет которого разворачивается на фоне древней демонологии, современных политических сделок и других последствий вроде пресловутой золотой лихорадки на Клондайке. Местное население давно уже променяло привычную жизнь на охоту за сокровищами, все с детства становятся "старателями", которые незаконно добывают янтарь, игнорируя любую власть. Ситуация напоминает "донецкую" проблему - с осадами, перекрытиями дорог, войны с полицией как реакцией на конфискацию "производственного" имущества и, наконец, создание настоящих повстанческих групп из обиженного населения. "Не предупреждал ли майор о "полесской республике?"- рассуждает один из официальных укротителей народной стихии. - Но здесь это не пройдет, я тем сраным янтарным сепарам устрою республику!.." Со временем сюжет приобретает драматическое напряжение, когда в поединке сталкиваются государственные силы и местные силы, которые стоят за свою "полесскую" правду, и тогда уже история становится похожа на совсем недавние события. "- Завтра сюда нацгвардию, батальон ментов нагонят, как я сообщу, что вы, сепаратисты, против государства восстали ... - Видишь, как спел! Украину он заслоняется! А когда ты титушок собирал против Майдана, ты о какой стране думал? Или думаешь, народ совершенно глупый и не знает, на какие заработки ты пацанва в Киев отправлял? Ты, приятель, лучше эту тему не трогай сейчас, потом на суде расскажешь - только не тем продажным судьям из города, а перед односельчанами. Мы тебе настоящий суд организуем, по совести ... "



Лада Лузина. Джек-потрошитель с Крещатика. - М .: Фолио, 2018

В этом необычном романе - по сути, ретродетективе - выполненном в традиционном мистическом стиле, причудливо переплелись киевские времена: 80-е годы XIX века и день сегодняшний, где ночи полны ужаса, а дни - неожиданных открытий. Не обошлось и без фирменной для автора чертовщины и демонизма. "Она воткнула в землю лопату, аккуратно поставила загадочный продолговатый предмет и сдернула с него черную ткань... У изголовья могилы стояло большое старое зеркало в почерневшей серебряной раме. Все прочее скрыл туман, Рухнувший на Лысую Гору, как громадное, сброшенное с неба одеяло". В целом, в романе с удивительной точностью передана характерная атмосфера старого Киева - города эстетского, богемного, загадочного, полного тайн. В каком Крещатике, нагоняя страх, бродит свой Джек-потрошитель в поисках новых жертв.