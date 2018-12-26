Патриарх Филарет: Мы победили под Сталинградом, но в Берлин еще далеко

26 декабря, 2018, 14:07

Антин Борковский

Из выступления патриарха Филарета при вручении почетной награды "За интеллектуальную отвагу" независимого культурологического журнала "І" во Львове

Сорокалетний не работает так, как мне приходится работать в 90

Я много получил за свою жизнь различных орденов, но для меня важно, как воспринимается моя деятельность народом. Ваша награда важна для меня не потому, что это очередная награда, а потому, что это результат деятельности, плоды, что я не зря трудился и тружусь. Есть плоды. И это основная похвала моя. Как часто апостол Павел пишет в своих посланиях к церквам: "Вы моя похвала". Поэтому и вы моя похвала. С самого начала своей церковной жизни я служил в различных условиях - во время открытого гонения и во времена ослабления, и во времена строительства нового Украинского государства. Но всегда руководствовался одним и тем же - служить Богу, прежде всего Богу служить! И служить Церкви и служить своему народу. Вот это цель моей жизни. Поэтому Господь давал и дает мне силу в 90 лет работать, как в сорок. Сорокалетний не работает так, как мне приходится работать.

Гонения начались сразу, как я начал отстаивать автокефалию от Москвы

Когда началась перестройка при Горбачеве, когда стали говорить о предоставлении республикам больших прав, тогда я, будучи местоблюстителем патриаршего престола, поставил вопрос на Соборе о расширении прав Украинской церкви. И хотя не хотели, но согласились и дали право самостоятельности и независимости в управлении. Но потом, когда в девяносто первом году Украина провозгласила себя независимым государством, то я подумал, что для нашей церкви недостаточно самостоятельности и независимости, а нужна полная автокефалия, полная независимость от Москвы и от российской церкви. И тогда я созвал Собор, Поместный Собор - не только епископы, но и духовенство и миряне. И мы единодушно провозгласили и каждый подписал, что требует автокефалии для Украинской церкви. И тогда началось на меня гонения. С тех пор и поныне пытаются меня с того пути сбросить, отстранить. Но я не отступаю и не отступлю. Почему !? Потому что понимаю: государство без прочной духовной основы, то есть, без православной церкви, существовать долго не сможет. Для того, чтобы оно было, нужно, чтобы была единая православная церковь. Это не значит, что другие церкви не служат развитию Украинского государства. Но Украинская православная церковь является крупнейшей в Украине. Поэтому я поставил цель достичь объединения всего православия и признание этого православия - Украинской церкви, как автокефалии, Константинопольским патриархатом.

Боролись мы больше 25-и лет. Никто почти не верил, что мы достигнем этой цели, мы получим Томос об автокефалии, что мы создадим единую православную церковь. Считали мечтой, пустой мечтой. Реальность вся была против. А я верил, что будет Украинская церковь автокефальной и признанной.

Россия - уже побеждена тем, что не может завоевать Украину

Мы свидетели этого и недаром я верил, что будет. И в этом прежде всего надо благодарить Бога. Потому что мы очень много думаем о себе, мол, что мы сделали то и то. А в действительности Господь ведет так, что приводит к лучшему. Вот мы два десятилетия боролись за признание, а потом Господь создал такие условия, что другого пути нет - ни у Константинопольского патриархата, ни в нашей власти. Какие условия? Вселенский патриарх созвал собор, а Москва не поехала и агитировала других не ехать на этот собор. И это побудило святого патриарха Варфоломея обратить внимание на Украинскую церковь. С другой стороны началась война. Армия небоеспособна. Враг силен. И президент увидел, какую роль сыграла церковь. Она помогла армии, вдохновила ее защищать украинскую землю, накормила, потому что в то время даже воины не имели достаточно пищи. Все это президент видел. Поэтому подключился в процесс признания единственной в Украине православной церкви и приложил свои усилия, когда казалось, что уже никакого движения дальше не будет. А благодаря президенту движение пошло и закончилось тем, что мы получим этот долгожданный Томос об автокефалии. Что это значит? Это имеет значение не только для Украины, но это имеет значение для Европы всей и для Соединенных Штатов Америки. И поэтому неслучайно госсекретарь США поздравил новоизбранного Предстоятеля митрополита Епифания. Подумайте над этим. Почему такая высокая лицо приветствует новоизбранного Предстоятеля? А так как это имеет эпохальное значение. В чем это значение имеет? Что агрессор - Россия - уже побеждена. Уже побеждена тем, что она не может завоевать Украину. А это значит, что не будет создана новая империя российская, которая будет всегда угрожать всем странам, особенно в Европе. И Украина имеет большое значение для Европы и для всего цивилизованного мира.

Это победа под Сталинградом, но в Берлин еще далеко

Борясь за автокефалию, мы укрепляет Украинское государство. А крепкое Украинское государство является залогом мира в Европе. Поэтому внимание всего мира было приковано к этому Собору и вообще - к признанию Украинской церкви. Мало кто понимал, почему это Европа вся интересуется, будет ли Томос, не будет. Почему способствовали этому Соединенные Штаты Америки? Потому что это имеет эпохальное значение - не только для Украины, но и для Европы и для всего мира. Но на этом не надо опускать руки, не думать, что борьба закончилась. Как я уже своим архиереям и духовенству сказал - это победа под Сталинградом, но в Берлин еще далеко. Еще будет Курская дуга. В то же время за государство боремся, а коррупцию преодолеть не можем. А это - большой грех. Говорим правду, а делаем неправду. Для чего вы говорите правду, когда вы действуете несправедливо? Говорить все могут и красиво могут говорит, а сделает не могут, хотя и хотят, а не могут. Для этого требуется покаяние в своих грехах, но покаяние не «извините» или «простите». А изменить образ своей жизни и изменит свои действия. Вот тогда Бог увидит исправления и благословит. Так же 70 лет церковь наша находилась как в Вавилонском плену. 70 лет! Но, будучи в плену атеизма, безбожия, советизации этой, сохраняла веру. Так же как и в Галичине гнали греко-католическую церковь, но она сохранялась, в подполье, но устояла. И поэтому Господь, видя то, что мы верны Ему, уничтожил коммунизм и Советский Союз распался, мгновенно. Потому что Бог так благоволил. Так и в нашем деле - если мы будем жить благочестиво, просит Божьей помощи, Господь не отвергнет нас. И мы верим, что Украина есть и будет. И никакая враждебная сила ее не преодолеет.

СПРАВКА: Орден "За интеллектуальную отвагу" - серебряная награда, которая ежегодно вручается Капитулой независимого культурологического журнала "І". Кавалерами ордена есть 35 человек, в частности, Борис Тарасюк, Наталья Яковенко, Мирослав Попович, Вячеслав Брюховецкий, Григорий Грабович, епископ Борис Гудзяк, Мустафа Джемилев, Николай Княжцицький, Евгений Захаров, Леонид Финберг, Евгений Быстрицкий и другие.