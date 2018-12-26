Чужая война: почему Украине не стоит забывать "Афган"?

27 декабря, 2018, 09:03

За околовыборным шумом, окончанием гибридного военного положения и ежедневно-рутинными сообщениями о боевых столкновениях на Донбассе почти незамеченной в очередной раз пройдет дата (25-27 декабря) начала еще одной войны - войны в Афганистане

На этом месте некоторые недальновидные ура-патриотически настроенные читатели могут остановиться и заорать: да как это так, что там помнить, это была агрессия Советского Союза против суверенного государства, такая же, какую сейчас ведет против Украины правопреемник СССР - РФ. Мол, здесь надо очередной раз пожалеть, что украинцы были пушечным мясом империи в ее попытках захватить все вокруг. И с одной стороны, будут правы. Но только с одной. Потому что есть и другая. О которой мы сейчас и поговорим.

Согласно официальной статистике, через Афган прошло 160 тысяч украинцев. Из них 2 378 погибли, 60 до сих пор считаются пропавшими без вести или попавшими в плен. Ранения получили более 8 тысяч украинцев, более половины из них (4 687) стали инвалидами. Казалось бы, украино-российская война уже превысила эти цифры во всем - и в количестве людей, которые прошли через фронт, и в количестве погибших и раненых. А главное - сравнивать афганскую и нынешнюю войны невозможно. Потому что для украинцев та война действительно была чисто колониальной агрессией советско-российской империи, а нынешние наши битвы являются войной за независимость, пусть и в гибридной форме.

И все же давайте попробуем посмотреть на тот конфликт, 40-летие с начала и 30-летие со дня окончания которого мы будем отмечать в следующем, 2019 году, с другой стороны. Итак, 160 тысяч - это ведь на самом деле только те, кто непосредственно воевал в составе советских войск там. Но у этих тысяч были близкие - родители, братья/сестры, мужья/жены, дети, дедушки/бабушки, друзья и знакомые. А у этих людей, в свою очередь, тоже были друзья, знакомые и родственники и тому подобное. То есть, цифру 160 тысяч мы можем легко увеличить в 5-6 раз. Но даже и эта цифра в 600-800 тысяч человек не дает реальной картины воздействия этой войны на сознание целого поколения украинцев родившихся раньше 1960-х годов. Для которых эта война стала очень даже реальной. Если вы сомневаетесь, то просто посмотрите на количество фольклора, который она породила. Который, кстати, живее всех живых даже сейчас, в холодных полях Донбасса. Автор этих строк не раз слышал, например, "афганские" песни даже от молодых ребят. Для которых война ассоциировалась до недавнего времени уже не так с легендарными событиями Второй Мировой, как с совсем близкими событиями в Афгане.

Но самым травмирующим фактором для целого поколения украинцев стали даже не сами боевые действия и "черные тюльпаны", которые нередко тайком развозили по всем регионам Украины, а тот факт, что война стала для украинцев забытой чуть ли не с первых дней после ее окончания. "Афган" был и так самым непопулярным в народе, несмотря на определенные потуги официальной пропаганды в стиле "воины-интернационалисты героически выполняют свой интернациональный долг". Ответа на вопрос: "А что мы там вообще делаем?" не было даже во время войны. А когда после ее окончания за два года ушел в небытие СССР, а чиновники в кабинетах завели свое сакраментальное: "Я вас туда не отправлял", этот ответ стал еще более удручающим: "Я напрасно там воевал и терял друзей". И если в России афганская война все же изучалась и воспринималась, в силу имперского мышления, в качестве в некоторой степени своей, в Украине она сразу перешла разряд забытой. И пусть определенная часть бывших "воинов-интернационалистов" смогла свой боевой опыт конвертировать у нас в политику и льготы, подавляющее большинство афганцев замолчали свою обиду на долгие десятилетия.

Фактически, огромный слой населения получил моральную травму на всю жизнь. Вот почему все знакомые афганцы автора этих строк до сих пор очень не любят рассказывать о том, как они воевали в Афгане, даже если они там проявили себя с максимально героической стороны, или хотя бы не делали ничего очень плохого. И эта несправедливость и непонимание в полной мере проявились в российско-украинской войне. Огромное количество афганцев участвовали и до сих пор участвуют в этих событиях. Конечно, никакой официальной статистики нет. Однако, можно не сомневаться, что речь идет о тысячах, если не десятках тысяч человек.

Независимо от своих взглядов, русско-украинскую войну афганцы восприняли как возможность наконец ответить самим себе на вопросы, которые мучили смолоду. Немалая часть поддержала Украину, вынесла на своих плечах нагрузки первых боев, обучение необстрелянных добровольцев, положила свои жизни или осталась в армии в качестве инструкторов. Потому что восприняли эту войну как возможность наконец повоевать за правое дело и смыть с собственной души и совести вопросы типа: "За что я убивал?" Другая, большая часть, поддержала российскую агрессию и поехала воевать в составе российско-террористических войск. Потому что считают, что теперь у них появился шанс повоевать за ту страну, за которую им не дали шанса повоевать в 1991 году. Как видим, социальный эффект от Афганистана для Украины явно больше, чем от обычной колониальной имперской агрессии.

Есть и еще один аспект - чисто военный. Если в украинских военных вузах до сих пор афганская война почти не изучается, и, как утверждают военные эксперты - очень зря, то в той же РФ она изучалась очень даже скрупулезно. Потому что украинцы и военные части, которые в будущем составят ВСУ, принимали очень активное и эффективное участие в тех боевых действиях. Достаточно напомнить, как бойцы будущего 3-го полка спецназа смогли впервые захватить в результате блестящей спецоперации у афганцев знаменитый американский переносной зенитный комплекс "Стингер".

Поэтому вывод прост - афганская война, несмотря на свою антиукраинскую сущность, заслуживает нашего внимания. Особенно с точки зрения того, чтобы не повторить ошибки пренебрежительного общественного отношения уже к нашим нынешним ветеранам российско-украинской войны. Нельзя делать отщепенцев из целого слоя людей.