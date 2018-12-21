Секс с Притулой, близнецы и трансформеры. Новые фильмы, которые нельзя пропустить в кино

22 декабря, 2018, 10:44

Максим Ивануха

Накануне Рождества в украинский прокат вышла украинская комедия о сексе с Сергеем Притулой, фантастические фильмы о близнецах, новая серия "Трансформеров" и мультфильм о похитителе Рождества Гринче

"Дубликат" (фантастика)

В оригинале известный как "Джонатан", этот фильм на популярную в литературе тему доппельгангера (двойника-антагониста) стал дебютом в полном метре для режиссера Билла Оливера. В фильме рассказана история Джонатана, который ежедневно идет из офиса в полдень и после этого ложится спать. Все бы ничего, но каждое утро Джонатан просматривает видео, которое рассказывает ему о второй части его дня. Главную роль в фильме играет Ансель Эльгорт, который за роль в фильме "На драйве" был номинирован на "Золотой глобус". Также в фильме играет известная актриса Патриция Кларксон. Западные критики сдержанно отнеслись к этой ленте, отметив добротную игру исполнителя главной роли.

"Близнецы" (ужасы)

Еще один дебют в большом кино. "Близнецы" режиссера Брэндона Кристенсена - это шокирующая история о Мэри, которая рождает близнецов, но только один из них в живых. Заботясь о своем живом ребенке, она начинает подозревать, что что-то сверхъестественное пытается забрать у нее сына. Этот фильм был участником одного из крупнейших кинофестивалей в мире в Ситжес (Испания), специализирующимся на фантастике и хоррорах. Кинокритик Ник Аллен в своей рецензии для RogerEbert.com писал, что "достойной внимания" в фильме "Близнецы" есть "основательная" работа актрисы Кристи Берк.

"Рождество на юге" (комедия)

Итальянская картина от режиссера Луки Миньери. В центре сюжета жители небольшого острова посреди Средиземного моря. Они оказываются в сложной ситуации, потому что в их городке давно не рождались дети, и на роль младенца Иисуса в городском спектакле не нашлось ребенка. Помогать в этом будут итальянец, который обратился в ислам и монахиня, которая не хочет нарушать католическую традицию рождения. Фильм "Рождество на юге" был снят в 2016 году, однако пришел в украинский прокат только сейчас.

"Гринч" (3D мультфильм)

Американский 3D-анимированный рождественский комедийный фильм, сюжет которого основан на книге 1957 "Как Гринч похитил Рождество!". В центре истории - Гринч, который планирует поднять рождественский праздник в вымышленном городе Вовиллер, украв все украшения и подарки города. С начала проката в США "Гринч" уже собрал более 378 млн долларов и получил различные отзывы от критиков, которые высоко оценили анимацию, однако утверждают, что фильм не показывает ничего нового по сравнению с тем, что могли видеть поклонники этой истории раньше.

"Бамблби" (фантастика)

Американский научно-фантастический фильм, сценарий которого основан на персонажах "Трансформеров". Это шестая часть сериала "Трансформеры" и приквел к одноименному фильму 2007 года. Впервые во франшизе режиссером выступил не Майкл Бэй, хотя он остался продюсером. Съемками руководил американский специалист в водовороте анимации Трэвис Найт. Фильм получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили сюжет, Декабрь Гайли Стейнфилд, декорации 1980-х годов, создает ощущение ностальгии. Большинство обозревателей считают "Бамблби" лучшей частью франшизы "Трансформеры".

"Секс и ничего личного" (комедия)

Романтическая украинская комедия, римейк канадского фильма 2012 года. Картина создана компанией известного телеведущего и продюсера Влада Ряшина при поддержке Госкино. Режиссером фильма является дочь Ряшина - Ольга. Главная звезда фильма - известный телеведущий Сергей Притула. По сюжету фильма, на предложение руки и сердца главному герою говорят, что он в постели полный ноль. Убитый горем он едет в Прагу на новогодние праздники, к своему другу Василию. Там он знакомится со стриптизершей Дианой, которая обещает сделать из него супергероя. Фильм снимали во Львове и Праге. В саундтрек фильма попали Макс Барских и Монатик.