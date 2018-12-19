Ягнята-певцы и крылатые курьеры: топ самых интересных рождественских реклам

Сегодня предлагаем вам подборку самых интересных (на наш взгляд) праздничных видеороликов, как украинского, так и мирового ТВ.

Поющие посылки от Amazon

Летающие курьеры Новой почты

Рекламный ролик от 2016 года рассказывает о неких "ангелах доставки" в новогодние праздники. Курьеры разносят по домам посылки с подарками, поднимая людям настроение и даря им тепло и уют.

"Делитесь подарками"

Apple выпустила ежегодный рекламу, посвященную новогодним праздникам. На этот раз ролик рассказывает о девушке, которая создает что-то на компьютере, но не хочет делиться своими творениями с миром. Однако в какой-то момент, по воле случая, ее произведения попадают к людям и их очень тепло встречают. Чем именно занималась девушка, зрителям не показывают.

Apple также опубликовал ролик о съемках рекламы. "Делитесь подарками" снимали с помощью комбинации компьютерной графики и практических эффектов. Персонажей рисовали с помощью CGI, а окружение снимали по-настоящему.

Львовская рождественская история

Ролик от Lviv.Travel предназначен для всех, кто еще сомневается, в каком городе встречать Рождество. Здесь есть все: и атмосфера древнего Львова и новогодне-рождественское настроение, и чувство ожидания чуда.

Новогодний пингвин

Милая история о мальчике и его друге - маленьком пингвине, с которым он всюду ходит и играет. Пингвин - это игрушка, но в воображении малыша птица настоящая.

Овечий Jingle Bells

Вечный рождественский гимн от производителей одежды Brooks Brothers в исполнении ягнят. Милых мультипликационных животных одели в разноцветные шарфы и заставили петь смешными голосами.