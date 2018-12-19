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Виталий Портников: Это ностальгия по войне


фото: de-online
В день рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – политика, с именем которого связывают последний период существования Советского Союза – оказалось, что количество жителей России, которые ностальгируют по коммунистической империи, не уменьшается, а увеличивается

Согласно результатам опроса "Левада-центра", таких поклонников человеконенавистнического государства в соседней стране аж 66 процентов. И это при том, что все последнее десятилетие ностальгия по СССР не увеличивалась, а уменьшалась. Что же произошло?

Ответ прост. Россияне стали хуже жить и меньше думать. На фоне постоянного ухудшения уровня жизни жителей России телевизор и политики постоянно напоминают им, каким богатым и счастливым государством был Советский Союз. Реальность с отсутствием продуктов, товаров, ежедневными унижениями и войной в Афганистане остается где-то за горизонтом сознания не только стареющих советских людей, но и молодых россиян, которые в СССР никогда не жили, но очень хотят.

Такому населению можно навязать любой политический курс. И это не шутка. В 2000 году, когда происходил процесс передачи власти от семьи Бориса Ельцина Владимиру Путину количество поклонников СССР в России составляло 75 процентов – это абсолютный рекорд за все время исследований. Не мудрено, что в такой общественной ситуации можно было без проблем сделать безвестного и бесцветного клерка новым президентом России, добиться одобрения ковровых бомбардировок Грозного и других преступлений кремлевского режима на Кавказе. Разворот внутренней и внешней политики в сторону шовинизма и авторитаризма был в этой ситуации делом техники.

Сейчас главная задача Путина и его окружения – удержание власти, чего можно достичь только путем превращения авторитарного режима в тоталитарный, полного уничтожения инакомыслия, контроля над интернетом и инициативой граждан. Судя по тому, сколько россиян ностальгирует по СССР, население готово к рабству и будет ему возбужденно аплодировать. А тот, кто готов к рабству, готов и к войне, как к лучшему инструменту обогащения мародеров. Не случайно оккупацию Крыма многие в России восприняли не только как "возвращение в родную гавань", но и как возможность поживиться за счет чужого имущества. Именно эта возможность – не создавать свое, а красть чужое – помогла большевикам победить в Гражданской войне, оккупировать Украину и другие страны. И именно эта возможность составляет подлинный фундамент ностальгии по "совку".

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