Путешествуя польским Подкарпатьем: замки, дендропарки и веломаршрут от гор до Балтики

24 декабря, 2018, 17:08

Максим Викулов

Espreso.TV продолжает знакомить своих читателей с туристическими достопримечательностями ближайшего к Украине региона Польши - Подкарпатского воеводства. В этом разделе расскажем о крупнейших замках и дворцах края, заглянем в огромный дендропарк с экзотическими растениями и уникальным музеем естественных наук и расскажем о самом длинном велосипедном маршруте Восточной Европы

(Первую часть нашего рассказа, посвященную городу Перемышль, международному швейковскому движению и одной из крупнейших крепостей Европы, читайте здесь . Со второй частью, посвященной экотуризму, активному отдыху, SPA-возможностям и огромному этнографическому музею, можно ознакомиться здесь )

Край замков и дворцов

Возвращаясь из Жешува в Перемышль по главной трассе, мы попадаем в огромный и невероятно роскошный дворец Любомирских-Потоцких в Ланьцуте - один из самых ценных дворцово-парковых ансамблей в Польше и один из самых посещаемых. Билет во дворец недешев - 35 злотых, но оно того стоит.

Дворец Потоцких в Ланьцуте

Построенный 650 лет назад, замок был свидетелем ряда незабываемых событий. В частности, в 1410 году король Ягайло провел здесь встречу с Витольдом перед Грюнвальдской битвой. Во времена Австро-Венгрии вокруг Ланьцута бурлила культурная и театральная жизнь региона. В 1996 году во дворце состоялась встреча глав девяти государств Центральной Европы.

Стол, за которым в Ланьцуте проходят важные межгосударственные встречи

В начале XX в. Ланьцутский замок считался пятым в мире по жилой площади. Десятки комнат, сотни единиц мебели, десятки ламп и люстр, множество огнестрельного и холодного оружия, коллекция скульптур времен античности и Ренессанса, одна из крупнейших библиотек в Польше (более 22 тыс. томов) делают Ланьцут одним из величайших дворцов-музеев Европы.

Интерьеры дворца

Отдельно от главного комплекса находится гараж с десятками карет и раритетных авто, среди которых - карета, которой пользовался Шопен во время посещения дворца.

Один из залов гаража графов Потоцких

Кроме того, отдельно есть зеркальная оранжерея-орхидариум, которая была копией императорской оранжереи в Шенбрунне в Австрии.

Налюбовавшись Ланьцутом, отправляемся в Красичину - где находится ренессансный замок рода Сапег - литовско-белорусских дворян герба Лисов.

Первый замок в Красичине был построен, скорее всего, еще в XIV веке братьями Павлом и Янотой Протопластами из рода Ожеховских. Он был деревянным и в письменных документах того времени фигурировал под названием "Сливница". Нынешний же вид замка - плод труда Мартина Красицкого, потомка рода Ожеховских. После него замок много раз переходил во владение разных польских аристократов, пока не достался роду Сапег, которые вложили серьезные инвестиции в его реконструкцию.

Ренессансный замок в Красичине

Сейчас на территории замка создан музейный дворцово-парковый комплекс. Вход в него по билетам, стоимость которых - 4 злотых для взрослых и 2 злотых для учеников и студентов. Не так давно для туристов была открыта Часовая башня. Но особенно интересно посетить комнату пыток.

Внутренний двор и одна из башен красичинского замка

Интересно посетить также превращенный в отель замок в Дубецко, который уже на протяжении веков принадлежит шляхтичу из рода Красицких-Конарских. Кредо отеля: "Покой и тишина". Клиенты имеют возможность наслаждаться полным покоем, гулять по парку, дегустировать вина в специальном погребе, даже в бассейн из отеля идут по подземному коридору.

Внутри замка-отеля

Дендропарк с природоведческим музеем

На отрезке маршрута, идущего по Подкарпатью, стоит непременно посетить необычный Арборетум в Болестрашицах вблизи Перемышля - ботанический сад, на сотнях гектаров которого расположились загадочные субтропические и тропические растения. К примеру, в пруду этого сада растет более ста видов водяных лилий. Можно там увидеть и красное дерево, метасеквойю и другие крайне экзотические растения. Интересно, что "экспонаты" растут в открытом грунте под открытым небом, и каждую зиму персонал героически защищает их от мороза. Борьба не всегда удачна, но летом эффект поразителен.

В дендропарке можно увидеть множество экзотических растений ..

...а в пруду - более ста видов водяных лилий

Также в Арборетуме есть музей естественных наук - с поразительной коллекцией засушенных насекомых и десятками чучел зверей и птиц.

Экспонаты природоведческого музея

За рулем двухколесного друга: 2 тысячи километров велоприключений

Наконец хотелось бы остановиться на еще одной изюминке Подкарпатья (но - не только его). Большинство предлагаемых нами туристических достопримечательностей лежит на пути Green Velo - самого длинного велосипедного маршрута в Восточной Европе. Открытый несколько лет назад при финансовой поддержке Европейского Союза, маршрут тянется более чем на 2070 км с юга на север.

Крепнейший велотрек Восточной Европы иногда проходит буквально вдоль украинской границы

Путешествуя по Green Velo, путешественники имеют возможность проехать через пять национальных парков, 15 ландшафтных, вдоль (или поперек) наиболее известных и крупнейших польских рек, в частности Вислы. Начинается Green Velo в Свентокшиском воеводстве, дальше тянется до Подкарпатского, проходит через Жешув, почти достигает Бещад, затем поворачивает на север, к живописным Мазурским озерам, а завершается у Вислянского залива Балтийского моря.

Польша постепенно превращается в страну велосипедистов

На маршруте - более 200 мест, удобных для велосипедистам. Каждые 5-10 км - паркинг и место для отдыха, а каждые 15-30 км - туалеты, неподалеку можно найти еду, продуктовые магазины, магазины с инвентарем для велосипедов и ремонтным сервисом, а также пункты туристической информации. Примерно через каждые 50 км можно найти место обслуживания велосипедистов с местами для ночлега (кемпинги, пансионаты, апартаменты, хостелы, гостиницы). Что важно: восточная Польша продолжает оставаться сравнительно дешевой: цены на ночлег здесь на 20-30% ниже цен на западе страны.

"А поскольку речь идет о ночлеге, то хорошей новостью является то, что на всем маршруте больше дешевых и доступных по цене мест для ночлега, чем дорогих люксовых. Это следует из исследований, проводимых на польском рынке, но я убеждена, что украинский турист ожидает того же: чистых, уютных, но экономных гостиниц, хостелов, апартаментов или комнат в домах зеленого туризма. Собственно, такое предложение есть для гостей нашего маршрута ", - говорит заместитель директора Департамента продвижения и экономического сотрудничества Правительства маршалковского Подкарпатского воеводства, через которое проходит маршрут Green Velo, Мария Михур-Жемба.

Один из пунктов самообслуживания на маршруте Green Velo

Наконец, сделав круг, возвращаемся в Перемышль, где нас уже ждет привычный нам Интерсити (отходит в 15:30), чтобы в пути еще раз посмотреть фото и вспомнить пережитые эмоции. И - начать планировать новое путешествие на Подкарпатье - ведь сколько неувиденного еще осталось на этой земле!