Для новогоднего настроения: лучшие фильмы и мультики к зимним праздникам

31 декабря, 2018, 12:34

Мария Гурская

Что может быть лучшим, чем добрая зимняя сказка под Новый год? Или не совсем добрая рождественская "страшилка"? Мы собрали несколько интересных, на наш взгляд, фильмов и мультиков, которые заставят вас смеяться, плакать и зачарованно наблюдать за действом на экране

Крампус

Эта легкая страшилка расскажет, что бывает с теми, кто отворачивается от удивительного духа Рождества. Главный герой - маленький Макс, расстраивается, потому что его семья ссорится в праздничный вечер. Мальчик отворачивается от праздника и рвет на куски свое письмо к Санте, но тут начинает происходить нечто странное ...

По легенде таинственный и зловещий Крампус ходит тенью за Святым Николаем. И единственный вопрос - справится ли семья с мелкими неурядицами ради выживания?

Стражи легенд

Представьте себе команду супергероев, спасающих не нас, смертных, а детские мечты. Именно о таком отряде и пойдет речь в "Стражах легенд". О снах и детских мечтах там заботится сказочная компания с Зубной феей, Пасхальным кроликом, Песчаным Человеком и воинственным Сантой во главе.

Темные силы собираются заменить все детские сны ночными кошмарами и убить веру детей в сказку, поэтому героям пора в бой.

Новогодний корпоратив

Иисус на белом коне, кровь, алкоголь, романтика и безумные приключения - вот рецепт успеха любого новогоднего корпоратива. А может, и нет. Особенно, когда твой босс запретила вечеринку в офисе и планирует масштабные увольнения.

Главный герой фильма пытается защитить свой небольшой филиал крупной Интернет-компании от строгой сестры, которая является директором всей компании. Но выбирает странные способы завлечь клиента, которые в конце оборачиваются корпоративным апокалипсисом

Кто в доме папа

Главный герой всячески пытается быть хорошим отцом для детей своей жены, но все усложняется: к детям приезжает их биологический отец Дасти. Этот новоявленный "крутой чувак" на мотоцикле с кучей острых историй борется с отчимом-растяпой за внимание и любовь детей

Рождественская история

Есть ли что-то более новогоднее, чем экранизация знакомой всем с детства рождественской истории? Великолепная экранизация от Walt Disney Pictures о старике Скрудже никого не оставит равнодушным.

Главный герой - богатый, но очень жадный и неимоверно экономный. Скруджу безразличны простые радости, у него нет друзей и он не хочет их заводить. Он не думает даже о собственных родственниках.

Но все меняют духи Рождества: они по очереди приходят к Скруджу в гости, открывая ему глаза на собственную духовную дегенерацию. Повлияет ли это на старого скрягу?

Убийство в Восточном экспрессе

Поезд, великолепные пейзажи за окном, незнакомые пассажиры, вкусный кофе. И вот случается неожиданное - в поезде труп, произошло убийство. Под подозрением более десятка пассажиров, а достопочтенный детектив Эркюль Пуаро, который совершенно случайно там оказался, должен раскрыть преступление. Никто не имеет права оставить экспресс до выяснения обстоятельств и подтверждения алиби

Ледяное сердце

Хорошая зимняя сказка о вечных дружбе, любви и верности. Король и королева царства Арендейл погибли, и на трон должна сесть их старшая дочь, принцесса Эльза. Но она много лет не выходила из своих покоев, и не просто так ... Совсем скоро королевство погрузится в хаос зимней ярости, а спасать ситуацию будет команда с принцессой Анной, ледоколом и оленем Свеном.

12 рождественских собак

Главная героиня Эмма О'Коннер приходит на помощь собачкам из Довервиля, которые попали в неприятности. Высокомерный предприниматель Финнис Джеймс хочет прикрыть приют для лохматиков из-за неуплаченных долгов, а спасет собак только крупная денежная сумма.

Чтобы собрать средства девушка организует благотворительный музыкальный вечер, а помогать ей предсказательница Зои - бывшая актриса и новая знакомая Эммы, которая может предсказывать будущее.

Очень плохие мамочки 2

Задумывались ли вы когда-нибудь, кто именно создает Новый год и Рождество? Нет, это не волшебный Санта. Такая ноша зачастую сваливается на плечи мам, которые лезут из кожи вон, чтобы устроить семье праздник.

Главные героини устали от такой несправедливости - они снова хотят радоваться Рождеству, а не чувствовать себя Санта, уборщицами и поварами одновременно. Смотрите, как три мамы ушли в отрыв, и что из этого вышло.

Плохой Санта

Фильм для ценителей юмора 18+. Главный герой Вилли - пьяница, бабник и вор, который любит легкие деньги. Вилли очередной раз впадает в депрессию, и даже задумывается о самоубийстве, но вдруг получает посылку от своего экс-сообщника Маркуса - хитрого карлика, который недавно освободился из тюрьмы.

Маркус предлагает ограбить благотворительную организацию, которая занимается сбором средств для помощи бездомным. Согласившись на предложение, Вилли не знал, что его пожилая мама к ним присоединится. Именно по ее вине герой стал мизантропом и подался в грабители.